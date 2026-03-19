Carlos Álvaro, experto en conservas: "Los mejores espaguetis llevan una lata de berberechos y tomates cherry"

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Pocos bocados dicen "aperitivo" con tanta claridad como una lata de berberechos recién abierta sobre la barra, al lado de un vermut bien frío. El metal se abre, sube un golpe de mar y, de pronto, el resto de la mesa pasa a un segundo plano.

No necesitan casi nada: quizá un chorrito de limón, un giro de pimienta blanca o una gota de un buen aceite; a veces, ni eso. Su encanto está en esa carne pequeña, ligeramente firme, que se muerde en dos tiempos: primero la textura, luego el recuerdo persistente a agua salada.

Además, los berberechos admiten protagonismo. Puedes servirlos en la propia lata, bien limpia y colocada sobre un plato con hielo picado, como hacen algunos bares que se saben el gesto de memoria.

Si quieres vestirlos un poco más, bastan tres recursos: como decíamos, un buen cítrico (limón, lima o incluso pomelo), un aceite suave que no tapone el yodo, y alguna hierba fresca muy medida, como cebollino o perejil finamente picado.

También funcionan de maravilla como final de plato: coronando una vichyssoise, sobre una crema fina de apio o rematando un arroz meloso de verduras. No hace falta manipularlos en exceso; cuanto menos se toquen, más nítido queda su carácter.

Espaguetis con berberechos de Carlos Álvaro

Carlos Álvaro, más conocido en redes como El Catalatas, prefiere incorporar los berberechos a la pasta. Concretamente, a esta receta de espaguetis que os presentamos a continuación; uno de sus platos favoritos, como él mismo asegura. Fácil, delicioso, y con pocos ingredientes, ¿qué más se puede pedir?

Ingredientes Espaguetis, 100-120 g

Ajo, 3-4 dientes

Berberechos al natural, 1 lata

Tomatitos cherry, 150 g

Guindilla cayena, 1 (opcional)

Vino blanco o manzanilla, un buen chorro

Tomate concentrado, 1 cucharadita (opcional)

Pimentón dulce o picante, 1/2 cucharadita

Perejil fresco picado, un puñadito

Aceite de oliva virgen extra, un chorrito Paso 1 Cuece los espaguetis en agua hirviendo con sal hasta que estén al dente. Reserva un cazo del agua de la cocción. Paso 2 En una sartén amplia, sofríe el ajo previamente laminado, la guindilla y los tomates cherry partidos por la mitad con un buen chorro de aceite hasta que los tomates estén blandos y el ajo dorado. Paso 3 Añade el tomate concentrado y el pimentón, remueve rápido para no quemar. Vierte el vino manzanilla y deja reducir a fuego alto para evaporar el alcohol. Paso 4 Añade el jugo de la lata de berberechos y un cazo del agua de cocción de la pasta. Deja cocinar un minuto para que la salsa espese. Paso 5 Incorpora los espaguetis a la sartén. Mezcla a fuego alegre para que absorban el sabor. Añade los berberechos al final (para que no se pongan gomosos) y perejil fresco picado. Paso 6 Remueve todo bien hasta tener una textura cremosa. ¡Listo!

A nivel nutricional, los berberechos en lata son un bocado sorprendentemente denso en nutrientes para el tamaño que tienen. Una ración de 100 g aporta en torno a 50 kcal, con entre 10 y 13 g de proteínas de alta calidad, menos de 2 g de grasa y prácticamente cero hidratos de carbono.

Cómo elegirlos y cómo tomarlos

En la etiqueta de las latas de berberechos suele aparecer un número tipo '25/35' o '55/65': esto indica cuántas piezas hay por lata; cuanto menor es el número, más grandes y apreciados son los berberechos.

Por otra parte, las versiones "al natural" deben llevar sólo berberechos, agua y sal; si hay más ingredientes, la calidad suele ser inferior. Los fabricantes recomiendan enfriar la lata unos 30 minutos antes de servir para potenciar textura y sabor.