Pan de hamburguesa, la mejor receta que existe

Total: 1 h 30 min

Comensales: 4

Muchos dirán que el ingrediente más importante de la hamburguesa es la carne, pero de nada sirve si el pan de hamburguesa no acompaña. Este pan burger tipo brioche está delicioso, aguanta muy bien los ingredientes y es mucho más fácil de lo que imaginas.

Ingredientes Harina, 250 g

Harina de fuerza, 250 g

Leche entera, 350 g

Mantequilla, 30 g

Sal, 2 cucharadas

Levadura fresca, 12 g (o un sobre levadura de panadería)

Paso 1

Mezcla todos los ingredientes en un bol grande menos la sal. La mantequilla derretida 15 segundos en el microondas y la leche a temperatura ambiente. Espera cinco minutos, añade la sal y vuelve a mezclar todo.

Paso 2

Vamos a amasar la mezcla, y para ello usamos la técnica Dan Lepard. Al final de la receta la explicamos mejor pero tenéis que amasar 15 segundos y esperar 10 minutos tres veces.

Paso 3

Tapa el bol con un paño limpio y deja reposar hasta que doble el volumen. Depende de la temperatura ambiente, pero más o menos hora y media.

Paso 4

Dale un puñetazo a la masa para que pierda el aire, corta en partes iguales y dales forma de bola. Ponlas en un recipiente plano y tapa con un paño hasta que vuelvan a crecer al doble de volumen, como hora y media.

Paso 5

Pon las bolas en una bandeja de horno plana con papel de horno, píntalas con leche por encima y mételas al horno precalentado a 200ºC durante 15 minutos y después otros 15 minutos a 180ºC.

Paso 6

Saca el pan de hamburguesa del horno y ponlos sobre una rejilla para que enfríen. En unos 30 minutos estarán listos para comer.

El pan de hamburguesa perfecto

Siguiendo estos pasos conseguirás un pan de hamburguesa tipo brioche perfecto, que además está delicioso y aguanta genial los ingredientes, aunque le pongas salsas y tomate fresco, que suelen ser los que antes acaban con los panes de hamburguesa.

Uno de los pasos más importantes es el del amasado. Se puede hacer de muchas formas, pero el de Dan Lepard es perfecto porque el resultado es estupendo y lleva poco trabajo. Hay que amasar 15 segundos y dejar reposar 10 minutos, así tres veces. El amasado no es más que doblar la masa sobre sí misma y apretar mientras estiras, una y otra vez.

Es verdad que es un proceso largo, pero tened en cuenta que la alternativa es amasar durante 10 minutos sin parar, y acaba cansando muchísimo. Si no tenéis tiempo podéis hacerlo así, pero os va a costar mucho más trabajo, el amasado Dan Lepard se puede hacer mientras veis una serie, trabajáis o hacéis otras cosas.

Otra forma de amasar este pan de hamburguesa tipo brioche es usar una amasadora o la Thermomix. El proceso es mucho más fácil y permite tener la masa lista en menos de 10 minutos sin ningún esfuerzo, pero no queda igual y no todos tenéis estos aparatos en casa.

No intentéis ahorrar tiempo en el amasado de estos panes de hamburguesa porque si no lo hacéis bien el brioche no será de la misma calidad, la miga será menos consistente y perderéis lo mejor que tienen estos panecillos de hamburguesa.

Sobre la levadura, lo ideal es usarla fresca, pero si no tenéis podéis utilizar la deshidratada granulada. La equivalencia para esta receta es fácil, 12 gramos de levadura fresca o un sobre de granulada. Recordad que la levadura química no vale, tiene que ser levadura de panadería, que es la deshidratada granulada.

La harina no es lo más importante de esta receta, pero una panificable es mucho mejor. Lo normal en el supermercado es encontrar harina de fuerza, y como la panificable es de fuerza media os recomendamos que utilicéis mitad de fuerza y mitad normal para el pan de hamburguesa.