Marta Verona, 34 años, chef: "El mejor pollo no se cocina con limón, ponle 250 ml de leche evaporada, mostaza y miel"

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Hay combinaciones culinarias que parecen dictadas por los dioses de la gastronomía, y el idilio entre la mostaza y la miel es, sin duda, una de ellas. Por separado, son dos ingredientes con personalidades opuestas: uno es punzante y atrevido; el otro es denso, dulce y reconfortante. Sin embargo, cuando se encuentran en la sartén, ocurre una magia química perfecta donde ninguno eclipsa al otro.

Pero para que esta salsa brille de verdad, necesita la pareja de baile adecuada. Olvídate de la insípida pechuga; hoy el protagonista absoluto es el contramuslo. Al tener un toque justo de grasa intermuscular y una textura mucho más tierna, el contramuslo no solo absorbe los sabores de maravilla, sino que aporta una suntuosidad que equilibra la acidez de la mostaza y suaviza el dulzor de la miel. Es el corte de los que de verdad saben disfrutar del pollo.

Además, hacer contramuslos en la sartén tiene una ventaja enorme: toleran el calor como ningún otro corte. Conseguir ese tono castaño, casi cobrizo, en la superficie del pollo, es el paso crucial de esta receta.

En cocina, ese color dorado es la reacción de Maillard. Al sellar los contramuslos a fuego vivo, los azúcares naturales y las proteínas se caramelizan, creando una costra exterior crujiente que sella los jugos en el interior.

Lo mejor de todo ocurre cuando esa costra entra en contacto con la miel y la mostaza. La grasa noble que suelta el propio contramuslo se funde con la salsa, creando una emulsión natural que se pega a la carne de forma espectacular. El resultado es un bocado tridimensional: crujiente por fuera, escandalosamente tierno por dentro y bañado en una salsa de restaurante.

Pollo a la mostaza y miel de Marta Verona

Esta receta de la cocinera y nutricionista Marta Verona se va a convertir en tu nueva adicción. Para empezar, porque no hay riesgo de que quede seco, el contramuslo perdona los despistes y el resultado siempre es tierno y jugoso.

Para seguir, porque la jugosidad propia de este corte enriquece la mezcla de miel y mostaza y logra una textura de glaseado perfecta. Y, para terminar, porque sólo necesitas una sartén y un bol para cocinar este plato. ¡Sin apenas ensuciar todo sabe mejor!

"Esta receta es un 10 si tenéis invitados en casa y queréis luciros de verdad sin complicaros demasiado; además, podéis dejarla preparada con antelación, ¡nada de estar pendientes del horno!", asegura la chef. Tenéis todos los detalles de la elaboración justo abajo.

Ingredientes Contramuslos de pollo, 4

Mostaza a la antigua, 3 cucharadas soperas

Miel, 1 cucharada sopera

Leche evaporada, 250 ml

Cebolla, 1 Para macerar el pollo Zumo de medio limón

Romero y ajo en polvo, al gusto

Aceite de oliva, una cucharada sopera Para las cebollitas glaseadas Cebollitas francesas, 16

Mantequilla, 50 g

Azúcar, 40 g

Agua, 20 ml Paso 1 Comienza macerando el pollo en un bol con el ajo y el romero en polvo, el zumo de medio limón, y una cucharada sopera de aceite de oliva. Paso 2 Después, dora el pollo en una sartén grande y luego retira del fuego. En la misma sartén pocha la cebolla y, una vez pochada, añade la mostaza con la miel y la leche evaporada. Integra todo bien, incorpora el pollo y deja cocinar a fuego suave 10 minutos. Paso 3 Ahora pela las cebollitas y échalas en una sartén con la mantequilla fundida, el azúcar y el agua. Tápalas y deja que se cocinen a fuego suave unos 40 minutos. Paso 4 Emplata todo junto y listo.

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