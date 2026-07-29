Loli, cocinera: "El arroz más rico y fácil del verano no lleva sofrito, sino 3 ajos y 2 latas de calamares en su tinta"

Loli Domínguez en un montaje de El Español Yelena Rodriguez Mena iStock

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Los arroces son uno de los platos del verano, pero lo que no es tan de verano es pasarse horas frente a la vitrocerámica sudando junto al fumet.

Por eso, esta receta de la cocinera Loli Domínguez, que ha compartido en su canal de YouTube, viene como anillo al dedo.

Solo cinco ingredientes y apenas 20 minutos de reloj para un arroz con calamares en su tinta que, asegura, "queda delicioso para esos días que no tenemos tiempo de cocinar mucho rato, pero queremos alimentarnos bien".

El truco: un arroz sin sofrito

La clave de esta receta está en lo que no lleva. Loli prescinde del clásico sofrito de cebolla, tomate y pimiento que suele arrancar cualquier arroz, y lo sustituye por tres dientes de ajo enteros que se usan para perfumar el aceite.

A partir de ahí, la receta es coser y cantar, pues aquí el sabor ya viene hecho dentro de dos latas de calamares en su tinta, que aportan la proteína y una salsa que hace de sofrito, y en un caldo o fumet de pescado -que nos vale comprado-.

Estamos ante una versión ultrarrápida del popular arroz negro, aunque conviene avisar de un detalle.

La salsa que traen las latas de calamares en su tinta aporta muchísimo sabor, pero no es suficiente para teñir todo el arroz de ese negro intenso que asociamos al arròs negre.

Si buscamos ese color negro tan característico en el plato, basta con añadir al caldo un par de bolsitas de tinta de calamar congelada, que se venden en la mayoría de las pescaderías y grandes superficies.

Sin ellas el arroz queda igual de rico, aunque con un tono más pardo que negro.

Ingredientes Ingredientes Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Ajo, 3 dientes

Arroz, 200 g

Caldo de pescado o fumet, el triple del volumen del arroz

Calamares en su tinta, 2 latas de 80 g

Alioli, cantidad necesaria, opcional Paso 1 Ponemos una paella o sartén al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Paso 2 Cuando el aceite esté caliente, añadimos los tres dientes de ajo pelados y enteros y los freímos hasta que se doren ligeramente. Paso 3 Incorporamos el arroz y lo cocinamos un par de minutos hasta que tenga un aspecto nacarado y absorba los aromas del ajo. Paso 4 Vertemos el caldo de pescado bien caliente y mezclamos a fuego medio durante 2 o 3 minutos. Paso 5 Repartimos el arroz para que ocupe todo el fondo y, pasados 5 minutos, añadimos las dos latas de calamares en su tinta. Paso 6 Mezclamos bien, bajamos a fuego medio-bajo y cocinamos 15 minutos más, o hasta que el arroz esté tierno a nuestro gusto. Paso 7 Apagamos el fuego, tapamos y dejamos reposar un par de minutos antes de servir. Paso 8 Decoramos, si queremos, con unos puntos de salsa alioli repartidos por encima.

Fácil, rapido y delicioso arroz que se hace en 20 minutos

Más allá de la paella: los arroces de Valencia y Alicante

El arroz negro forma parte de una tradición arrocera que no se limita solo a la paella, aunque sea esta el referente fuera de nuestras fronteras.

En Valencia y Alicante conviven decenas de arroces que nada tienen que ver con ella. Está el arroz a banda, cocinado en un potente caldo de pescado de roca y servido "aparte" del pescado que lo aromatizó.

El arroz del senyoret , versión sin cáscaras ni espinas pensada para comer sin mancharse las manos; o el arroz meloso y el caldoso, de textura suelta y de cuchara, ideales con bogavante o con verduras.

En el interior alicantino triunfa el arroz al horno, con garbanzos, patata y morcilla, mientras que en Elche presume de su arroz con costra, rematado con una capa de huevo cuajado al horno.