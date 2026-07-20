Loli, cocinera: "La ensaladilla rusa más rica no lleva atún ni bonito, sino 2 puñados de gambas y 1 huevo frito"

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Podría decirse que la ensaladilla rusa es uno de los platos oficiales del verano en España.

Lleva décadas ocupando el primer lugar de la barra en cuanto suben las temperaturas y, afortunadamente, no ha perdido ni un centímetro de terreno frente a los ceviches, los poke o los tiraditos.

¿El secreto de su éxito? Se come fría, se puede preparar con antelación y cuesta poco.

Su otra gran virtud es la flexibilidad. Bajo el nombre "ensaladilla rusa" cabe casi cualquier cosa: desde la clásica de patata, zanahoria, guisante, huevo duro y atún en aceite; hasta la que incorpora encurtidos, langostinos, pulpo, huevas o incluso escabeches.

Cada casa tiene la suya y cada bar defiende la propia como si fuera un dogma. Es un plato que admite tantas versiones como imaginación tenga quien lo prepara.

Un buen ejemplo de hasta dónde se puede estirar la receta es la que ha compartido la cocinera Loli Domínguez en su canal de YouTube, La Cocina de Loli Domínguez , que roza los tres millones de suscriptores.

Su propuesta no lleva atún, ni bonito, ni zanahoria, ni guisantes, ni aceitunas. Solo patata, gambas y una mayonesa casera que mantiene a raya a la salmonela. El resultado se parece más a un aperitivo de restaurante que a un táper de nevera, y se hace con muy pocos ingredientes.

El truco: gambas al ajillo y mayonesa de huevo frito

La clave de esta receta es que combina en un solo bocado dos clásicos del tapeo como son la ensaladilla y las gambas al ajillo.

Pero el verdadero truco llega con una mayonesa casera muy especial. Se elabora con el aceite de las gambas al ajillo, cargado de sabor a marisco, y con un huevo frito.

Aparte de ser una mayonesa mucho más sabrosa, tiene un beneficio adicional que en verano ayuda a prevenir muchos sustos.

La mayonesa casera tradicional se elabora con huevo crudo, el principal vector de salmonelosis en preparaciones caseras de verano. Si usamos un huevo que ha pasado por la sartén, ese riesgo se reduce de forma sustancial.

Ingredientes Ingredientes Patatas, 1,2 kg

Gambas o camarones pelados, 350 g

Ajo, 6 dientes

Huevo, 1 ud

Aceite de oliva, unos 250 ml

Vinagre, ½ cucharada

Sal, al gusto

Pimienta recién molida, al gusto

Pimentón, una pizca, opcional para decorar Paso 1 Cocemos las patatas enteras y con piel en agua con sal durante unos 30 minutos, hasta que al atravesarlas con un cuchillo no opongan resistencia. Las escurrimos, las pelamos en caliente y las dejamos templar. Paso 2 Laminamos los ajos y los freímos a fuego suave en el aceite de oliva hasta que estén dorados. Los retiramos y los reservamos. Paso 3 Salteamos las gambas peladas en ese mismo aceite un minuto por cada lado, salpimentamos y las retiramos. Reservamos un puñado para el final. Paso 4 Freímos el huevo en el mismo aceite, lo retiramos y dejamos que el aceite temple. Paso 5 Ponemos el huevo frito en el vaso de la batidora con el vinagre y una pizca de sal, añadimos el aceite templado del sofrito y trituramos hasta obtener una salsa espesa. Paso 6 Aplastamos las patatas con un tenedor, pero sin llegar a hacerlas puré, y las mezclamos con la mayor parte de las gambas y del ajo frito. Paso 7 Incorporamos la mayonesa poco a poco, integramos con movimientos envolventes y rectificamos de sal y pimienta. Paso 8 Repartimos en un plato o fuente, coronamos con las gambas y el ajo que habíamos reservado, espolvoreamos un poco de pimentón y dejamos en la nevera al menos una hora antes de servir.

ENSALADILLA DE PATATAS CON GAMBAS Y MAYONESA DE HUEVO FRITO. Una ensaladilla diferente y deliciosa

Las mejores ensaladillas rusas de España

Para que nos hagamos una idea de la repercusión que la ensaladilla rusa tiene en España, hay que recordar que, desde hace años, tiene su propia competición nacional.

El Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa San Miguel, que se celebra en el marco del congreso San Sebastian Gastronomika , no solo elige a la mejor de España ese año, sino que sirve de escaparate para conocer aquellas que merece la pena tener en el radar.

La octava edición, en 2025, la ganó el equipo del bar Elkano Txiki de Getaria (Guipúzcoa), encabezado por Pablo Vicari, con una ensaladilla clásica, de mahonesa con un punto cítrico, piparra y ventresca de bonito.

El jurado premió precisamente su fidelidad al recetario tradicional en una edición donde abundaron las reinterpretaciones arriesgadas.

El año anterior el título viajó a Galicia hasta el Pampín Bar de Santiago de Compostela, que gestiona Alén Tarrío. El jurado la eligió en la cata a ciegas y destacó su sencillez, el punto de cocción y el corte muy fino de los ingredientes, con patata gallega de variedad Kennebec como base.

Antes se habían llevado el trofeo La Viña de Henao Casa de Comidas , en Bilbao, en 2023; Castru Gaiteru , en Llanes (Asturias), en 2022; y Tragatá , el local de Benito Gómez en Ronda (Málaga), en 2021.

A nivel autonómico existen otros certámenes, como el que organiza cada año la asociación de cocineros Acyre Madrid , donde la mejor ensaladilla de la Comunidad de Madrid de 2024 fue la de Iván Plademunt, del restaurante Plademunt , en Alcalá de Henares.