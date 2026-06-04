David de Jorge (55 años), chef: "La mejor salsa para pasta no lleva tomate, usa yogur natural y 30 g de queso azul"

El chef David de Jorge en un montaje de El Español iStock

Reducir la pasta a un plato de macarrones con tomate y una bandera de Italia es quedarse en la superficie de un universo enorme.

Antes incluso de que el tomate llegara a Europa desde América, en las cocinas italianas ya se amasaban pastas de todo tipo, y la salsa roja que hoy parece obligatoria no es más que una costumbre relativamente reciente.

La pasta admite mantequilla, quesos, caldos, hierbas, frutos secos o verduras, y cambia de carácter según la región que la prepare.

En el programa Robin Food, el chef David de Jorge lo demostró con unos ñoquis de calabaza que prescinden por completo del tomate.

En su lugar, una salsa cremosa de queso azul rebajada con yogur natural y mascarpone es la responsable de que, al terminar de comer, solo te apetezca rebañar el plato.

Una salsa de queso azul para la pasta

La salsa parte de un poco de amontillado que se lleva a ebullición para que pierda parte del alcohol y deje solo su aroma.

Sobre esa base se incorporan la nata, el yogur natural y el mascarpone, y se vuelve a hervir. El queso azul se usa en una cantidad muy pequeña, porque su papel es perfumar la salsa, no acaparar el gusto.

La clave está en el equilibrio. El yogur natural aporta una acidez ligera que corta la grasa del queso azul y de la nata, de modo que la salsa resulta cremosa, pero no empalagosa ni pesada.

No hay que preparar sofritos, por lo que es, como reconoce el propio cocinero, una de las salsas más fáciles que se pueden preparar.

El truco para hacer unos ñoquis ligeros

Aunque la salsa se podría utilizar perfectamente con unos ñoquis comprados, en el programa, David de Jorge prepara unos desde cero. Los suyos son de calabaza y el gran problema de esta hortaliza es que suelta mucha agua, y el agua se traduce en harina.

Cuanta más humedad tiene la masa, más harina pide para sostenerse, y cuanta más harina lleva un ñoqui, más pesado y basto queda.

Para evitarlo, el truco es usar patata deshidratada en copos, la misma que se usa para los purés instantáneos. Absorbe el exceso de líquido sin necesidad de cargar la masa de harina y, al contener algo de leche en polvo, hace que queden más cremosos.

Además, para que la humedad de la calabaza sea la menor posible, se asa en el horno (o en la freidora de aire), sin aceite ni sal, con tomillo, salvia y un chorrito de agua para que no se pegue a la bandeja

La receta de ñoquis con salsa de queso azul

Para la salsa necesitamos: 250 g de nata, 100 g de yogur natural, 200 g de mascarpone, 30 g de queso azul, que puede ser gorgonzola o roquefort, 1 diente de ajo en pasta, 25 g de amontillado y 6 g de cebollino.

Para la masa de los ñoquis necesitan: 500 g de puré de calabaza, aproximadamente 1 kg de calabaza en crudo, 125 g de patata deshidratada en copos, 1 huevo, 200 g de harina, 60 g de queso Idiazábal rallado fino, 10 g de agua, 4 hojas de salvia y 1 rama de tomillo.

Empezamos pelando y cortando la calabaza en dados de 4x4 cm. La colocamos en una bandeja de horno con el agua, la salvia y el tomillo, y la horneamos a 140 ºC durante una hora aproximadamente, hasta que esté blanda. Después, escurrimos bien la calabaza, la pasamos por el pasapurés y reservamos.

Para preparar la masa, formamos una corona con 100 g de harina y, por fuera, otra corona con la patata deshidratada. En el centro colocamos el puré de calabaza, el huevo batido y el Idiazábal rallado. Mezclamos de fuera hacia dentro hasta obtener una masa homogénea, sin trabajarla en exceso.

Dividimos la masa en bolas de unos 100 g y las estiramos en cilindros de 1 cm de grosor con la harina restante. A continuación, cortamos los cilindros en ñoquis de unos 2 cm.

Para preparar la salsa, vertemos el amontillado en una sartén y lo llevamos a ebullición. Añadimos la nata, el yogur y el mascarpone, y llevamos de nuevo a ebullición. Incorporamos el queso azul y el ajo en pasta, y reducimos unos 6 minutos hasta que espese. Reservamos.

Cocemos los ñoquis en abundante agua hirviendo con sal durante 1-2 minutos, hasta que floten. Los escurrimos y los incorporamos a la salsa reservada. Cocinamos el conjunto 2 minutos, salpimentamos y espolvoreamos con el cebollino.

Ñoquis de calabaza en salsa de queso azul

Los ñoquis del 29: una tradición sudamericana

Aunque los ñoquis son un plato italiano, su costumbre más curiosa nació al otro lado del Atlántico. En Argentina, Uruguay y otros países sudamericanos con fuerte inmigración italiana existe la tradición comer este plato el día 29 de cada mes.

La explicación tiene una parte práctica y otra simbólica. El 29 es la víspera del final de mes, cuando el bolsillo aprieta, y los ñoquis -harina, patata, poco más- son una receta humilde y barata capaz de llenar el estómago sin apenas gasto.

La parte simbólica se atribuye a una leyenda en torno a San Pantaleón, un médico que se convirtió al cristianismo y acabó canonizado.

Según la historia, durante un peregrinaje pidió comida a unos campesinos humildes que, pese a no tener casi nada, lo invitaron a un trozo de pan. En agradecimiento, él les auguró buenas cosechas y prosperidad, un augurio que se cumplió. Como su festividad se celebra el 29 de julio, esa fecha quedó ligada a la fortuna.

De ahí nació el ritual, además de comer ñoquis cada día 29, la costumbre manda colocar un billete o una moneda debajo del plato para atraer dinero y suerte durante el mes siguiente. Una superstición curiosa que ha convertido un plato de aprovechamiento en una pequeña ceremonia mensual.