Paco Roncero, chef Michelin: "Una tostada de jamón con aceite se mejora en la sartén con un poco de cera de abeja"

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Paco Roncero es uno de los chefs madrileños de alta cocina más reconocidos del panorama gastronómico, figura clave de la vanguardia culinaria española. Actualmente está al frente de Paco Roncero Restaurante (dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol), ubicado en la última planta del histórico Real Casino de Madrid, una de las grandes joyas arquitectónicas de la calle Alcalá.

Hasta allí nos hemos desplazado para descubrir con él nuevas posibilidades del aceite de oliva, nuevos usos en la cocina más profesional, pero también en el día a día de los hogares.

Roncero ha colaborado junto a Parqueoliva —marca de aceite de oliva virgen extra de alta gama elaborada por la cooperativa Almazaras de la Subbética en la DOP Priego de Córdoba— para crear tres recetas basadas en tres de sus aceites: el Almaoliva Arbequino, el Rincón de la Subbética y el Aceite de Oliva Virgen Extra Parqueoliva Serie Oro.

Con este último ha elaborado una versión alternativa del clásico bocadillo con jamón ibérico, a partir de caldo de jamón, gel de jamón y merengue de jamón, entre otros ingredientes. Todo un guiño a aquel mediático bocadillo de aceite de oliva que popularizó aún más al chef.

La elaboración de este bocadillo puede resultar un poco compleja para un cocinillas iniciado, por ello nosotros hemos querido quedarnos sólo con una parte de esta receta: la miel de aceite de oliva con la que Roncero unta el pan como si fuera casi una mantequilla; una forma diferente y más untuosa de empapar nuestras tostadas con este 'oro verde'.

Miel de aceite de oliva virgen extra

Preparar esta miel es tremendamente fácil. Sólo necesitas dos ingredientes y menos de media hora: aceite de oliva virgen extra y perlas de cera de abeja. La cera de abeja no suele estar en supermercados, pero sí puedes encontrarla sin problema en herbolarios o tiendas de productos naturales, parafarmacias o farmacias grandes y tiendas de velas y jabonería. También puedes adquirirlas online. Todos los detalles de esta receta, a continuación.

Ingredientes Aceite de Oliva Virgen Extra Parqueoliva Serie Oro, 25 ml

Perlas de cera de abeja, 1,25 g Paso 1 Funde la cera de abeja al baño maría y mezcla con el aceite. Paso 2 Cuando esté derretida y bien mezclada con el aceite, apártala del fuego y ponla con mucho cuidado en un recipiente de cristal. Deja que se enfríe. Pasados unos minutos, verás cómo cambia de textura, volviéndose más sólida. Entonces ya puedes untarla en el pan como si fuese mantequilla y disfrutar de tus tostadas de una forma diferente y más sabrosa.