Paula, cocinera: "La cena más rica, fácil y sin manchar se prepara con 2 huevos, un aguacate y un filete de pollo"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 1-2

Vivimos instalados en una prisa perpetua. El día se nos escurre entre reuniones, gestiones y, por qué no reconocerlo, también las pantallas de nuestros móviles y, cuando queremos darnos cuenta, ya son las nueve de la noche, la nevera parece un desierto y el hambre ya está ahí aumentando la urgencia.

La cena, ese momento del día que debería servir para alimentarnos bien antes de descansar, se convierte demasiadas veces en un trámite resuelto a golpe de microondas. Y eso, antes o después, pasa factura.

Pero hay soluciones, la cocinera y creadora de contenido Paula Monreal (@paaufeel en Instagram) ha compartido una receta que demuestra que cenar algo rico, casero y nutritivo no tiene por qué llevar más de 15 minutos.

Se trata de un wrap elaborado sin ningún tipo de harina, cuya base se prepara únicamente con aguacate y huevo. "Hoy con huevo y aguacate te resuelvo la cena", anuncia la cocinera al inicio de su vídeo.

Cena lista en 12 minutos

La propuesta no por llamativa deja de ser fácil; se tritura un aguacate maduro con dos huevos, un chorrito de zumo de limón y una pizca de sal.

La mezcla se extiende en una bandeja de horno sobre papel vegetal formando una capa fina, se espolvorea con sésamo y se hornea a 180 grados durante unos 12 minutos, hasta que los bordes empiecen a dorarse.

El resultado es una lámina flexible, similar a una tortilla o una crepe, que sirve como base para enrollar cualquier relleno y preparar una cena para comer con las manos.

"Deja enfriar y rellena con queso crema, zanahoria, rúcula y pollo a la plancha o asado. Enrolla, corta y disfruta", resume la cocinera.

El truco está en esperar a que la base se temple antes de manipularla, ya que recién salida del horno resulta demasiado frágil. Una vez atemperada, la lámina gana elasticidad y se puede enrollar sin que se rompa.

Un relleno a tu gusto

La propia Paula Monreal apunta en su publicación que el relleno admite múltiples variantes. "El queso crema puedes sustituirlo por hummus, un yogur cremoso o mayonesa", sugiere.

En cuanto a la proteína, el pollo a la plancha puede cambiarse por atún, salmón ahumado, jamón cocido o incluso por un relleno totalmente vegetal con garbanzos especiados.

También cabe jugar con verduras como pepino, pimiento asado, espinacas frescas o tomate cherry son opciones que funcionan bien dentro del enrollado.

Ingredientes Para el wrap Aguacate maduro, 1 ud

Huevos, 2 ud

Zumo de limón, ½ ud

Sal, al gusto

Semillas de sésamo, al gusto (opcional) Para el relleno Queso crema, 2 cucharadas

Zanahoria rallada, al gusto

Rúcula, un puñado

Pechuga de pollo a la plancha, 1 filete

Cena rápida y equilibrada

Tener poco tiempo para cocinar no implica tener que renunciar a comer bien y así se demuestra con recetas como esta.

Según los datos publicados por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el aguacate aporta unas 141 kcal por cada 100 gramos de porción comestible, con 12 gramos de lípidos en su mayor parte monoinsaturados, especialmente ácido oleico.

Es, además, fuente de vitamina E, vitamina C, vitamina B6 y potasio, un mineral clave para la salud cardiovascular.

Por otro lado, el huevo es un alimento de elevado valor nutritivo con unas 84 kilocalorías por unidad de tamaño medio, que aporta proteína es de máxima calidad por su alto valor biológico. También aporta yodo, fósforo, selenio, vitamina B12, vitamina A y vitamina D, una de las más deficitarias en la población española.

Si añadimos la pechuga de pollo a la plancha, con cerca de 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de carne y un contenido graso muy bajo, el resultado es un plato que ofrece proteínas completas, grasas cardiosaludables, fibra procedente de la rúcula y la zanahoria, y una buena dosis de vitaminas y minerales. Todo ello con un tiempo de preparación que, como promete Paula Monreal, no supera los 15 minutos.