Pablo Suárez, cocinero: "Los mejillones no se cuecen en agua, el truco está en abrirlos con 30 ml de vino"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Los mejillones son un auténtico manjar al que es difícil resistirse y esto lo sabe muy bien el cocinero Pablo Suárez, que desde Galicia y a través de sus redes sociales (@poesiadefogon) comparte todo tipo de recetas y trucos para conseguir prepararlos de la mejor forma posible.

Tras dejar claro que los mejillones no se cuecen en agua y que “el truco está en abrirlos con 30 ml de vino”, el chef ha explicado paso a paso cómo preparar los mejores mejillones a la marinera, una receta clásica y sencilla pero llena de sabor.

Esta es una receta de marisco que destaca por su especial olor a mar, y aunque existen distintas maneras de prepararla, añadiendo distintos ingredientes, su sabor y textura deben ser siempre suaves y ligeros. Es un plato muy típico de cualquier restaurante gallego, especialmente de los situados en zonas costeras.

Ingredientes de los mejillones a la marinera de Pablo Suárez 1 kg de mejillones

30 ml de vino blanco

2 hojas de laurel

2 dientes de ajo

3-4 cucharadas soperas de tomate triturado

1/2 cebolla

1 cucharada sopera de harina

Aceite de oliva (un chorro)

1 cucharadita de pimentón dulce

Perejil al gusto Paso 1 Limpiar y desbarbar los mejillones. Desechar los que estén rotos o no se cierren al golpear ligeramente. Paso 2 Cocer los mejillones en una olla con vino blanco y laurel, tapados, durante 2 minutos hasta que se abran. Retirar los abiertos, separar sus conchas y colar el caldo de cocción. Reservar. Paso 3 En una olla con aceite, dorar ligeramente los ajos. Añadir la cebolla y pochar hasta que tome color. Paso 4 Incorporar la harina y cocinar 2 minutos mezclando bien. Paso 5 Añadir el tomate triturado y el pimentón. Sofreír 5 minutos. Paso 6 Incorporar el caldo de la cocción de los mejillones. Mezclar y dejar hervir 2 minutos a fuego suave. Triturar la salsa. Paso 7 Reducir la salsa durante unos 5 minutos hasta obtener la textura deseada (si queda muy espesa, añadir un poco de agua). Paso 8 Reincorporar los mejillones, añadir perejil al gusto, integrar bien y servir.

Los beneficios de los mejillones

Los mejillones son mucho más que un marisco sabroso y económico, siendo un molusco muy habitual en muchas cocinas españolas. Se trata de un alimento repleto de beneficios nutricionales y una excelente fuente de proteínas, hierro y minerales esenciales.

Son unos moluscos bivalvos que viven adheridos a rocas en zonas costeras, especialmente en aguas frías y limpias. Los más conocidos en España son los procedentes de las rías gallegas, cultivados mediante el sistema de bateo. Son uno de los mariscos más consumidos, tanto por su alto valor nutritivo como por su intenso sabor y su precio, que es económico.

A la hora de destacar los principales beneficios de los mejillones para la salud, se deben destacar los siguientes:

Fuente de proteínas de alta calidad: los mejillones aportan entre 12 y 24 gramos de proteínas por cada 100 gramos, con un valor biológico comparable a las mejores fuentes animales. De hecho, 100 gramos de mejillones cocidos aportan un 40% de la proteína diaria recomendada.

los mejillones aportan entre 12 y 24 gramos de proteínas por cada 100 gramos, con un valor biológico comparable a las mejores fuentes animales. De hecho, 100 gramos de mejillones cocidos aportan un 40% de la proteína diaria recomendada. Rica fuente de hierro: este marisco es rico en hierro, superando en cantidad a muchas carnes rojas como la ternera o el cerdo. Es un mineral esencial para la producción de hemoglobina y el transporte de oxígeno, además de ayudar a combatir la anemia ferropénica.

este marisco es rico en hierro, superando en cantidad a muchas carnes rojas como la ternera o el cerdo. Es un mineral esencial para la producción de hemoglobina y el transporte de oxígeno, además de ayudar a combatir la anemia ferropénica. Fortalece el sistema inmunológico: gracias a su riqueza en zinc, un nutriente que necesitamos para mantenernos sanos, los mejillones ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, permitiendo combatir así los virus y bacterias.

gracias a su riqueza en zinc, un nutriente que necesitamos para mantenernos sanos, los mejillones ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, permitiendo combatir así los virus y bacterias. Poder antiinflamatorio: gracias a la presencia de ácidos grasos poliinsaturados Omega-3, consumir mejillones ayuda a combatir diferentes problemas de salud, además de a prevenir diversos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

gracias a la presencia de ácidos grasos poliinsaturados Omega-3, consumir mejillones ayuda a combatir diferentes problemas de salud, además de a prevenir diversos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Ayudan a tratar la depresión: la vitamina B12 de los mejillones interviene en muchas funciones corporales y ofrece muchos beneficios para la salud. Pueden ser aliados para combatir la depresión, ya que mejoran el estado de ánimo.

la vitamina B12 de los mejillones interviene en muchas funciones corporales y ofrece muchos beneficios para la salud. Pueden ser aliados para combatir la depresión, ya que mejoran el estado de ánimo. Favorece la salud ocular: por su alto valor en retinol (vitamina A), los mejillones ayudan a preservar la salud ocular.

por su alto valor en retinol (vitamina A), los mejillones ayudan a preservar la salud ocular. Fortalecer los huesos y dientes: gracias a su gran aporte de fósforo, magnesio, calcio y vitamina C, ayuda a la hora de fortalecer los huesos y los dientes, protegiéndolos contra diferentes enfermedades.

Estos son solo algunos de los múltiples beneficios de consumir mejillones. Sobre su ingesta por parte de embarazadas, hay que tener claro que sí se pueden comer y que además son beneficiosos tanto para la salud de la madre como para la del niño.

El marisco es una fuente de proteínas y nutrientes muy adecuada para la salud durante el embarazo, aunque es importante en este caso evitar los mejillones crudos o poco cocidos, pues podrían contener bacterias o parásitos.