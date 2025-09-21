Pablo Fernández, cocinero, alto y claro: "Para que el puré de patatas quede cremoso hay que hervirlas con piel"

0 votos

La patata es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo, tanto por su sabor como por su gran versatilidad en la cocina, pudiendo ser consumidas fritas, al horno, como plato principal o como guarnición, siendo un tubérculo imprescindible para millones de personas.

Entre las elaboraciones más conocidas que las utilizan se encuentra el puré de patatas, una salsa cremosa que habitualmente se utiliza para acompañar diferentes platos como la carne. Su ingrediente principal es este tubérculo cocido y molido.

Aunque pueda parecer muy sencillo de preparar, realmente existen una serie de recomendaciones y trucos que, si se tienen en cuenta, permiten mejorar el resultado final, por lo que se deben tener muy en cuenta.

En este sentido, podemos seguir las recomendaciones de Pablo Fernández, más conocido como "Ingeniero Cocinero", quien a través de su canal de YouTube (@ingecocinero) ha explicado la mejor manera de preparar un puré de patatas para conseguir que quede cremoso.

Con unos simples cambios en el proceso, desde la forma de hervir la patata hasta el momento de añadir la grasa, se puede transformar un puré corriente en una elaboración mucho más suave y deliciosa.

El puré de patata más cremoso

El alimento que no puede faltar a la hora de preparar un puré de patatas es la propia patata, lógicamente, y la forma en la que esta se trata tiene una enorme influencia en el resultado final.

El primero de los consejos para conseguir mejorar su resultado final tiene relación con la forma en la que se van a cocinar estos tubérculos en la olla. El experto asegura que se deben hervir durante 25-30 minutos y que "para que el puré de patata quede cremoso hay que hervirlas con piel".

Trucos para que el puré de patata quede muy cremoso.

La razón para llevar a cabo esta técnica es que, cuando la piel se mantiene intacta, la fécula no se desprende de la patata. Así, Pablo Fernández hace referencia al almidón que se extrae del tubérculo y que será uno de los factores que influyen para bien en el resultado final.

"Quedará mucho más cremosa cuando hagamos el puré", insiste Ingeniero Cocinero, que además ha dado otras claves que se deben tener muy en cuenta para poder conseguir el mejor resultado a la hora de elaborar un delicioso puré de patata.

Concretamente, habla de agregar otros dos ingredientes que también ayudan a conseguir una mayor cremosidad, que son el aceite de oliva y la leche. Se debe ir añadiendo mientras se tritura toda la mezcla hasta conseguir la textura que se busca.

Cómo hacer la receta de puré de patata

Más allá de la patata, cuya cantidad será determinada según las raciones que se quieran preparar de puré, es necesario agregar otros ingredientes que resultan claves para conseguir que el resultado final de la preparación sea sobresaliente.

Pablo Fernández explica que, el primer paso es quitar la piel una vez que están hervidas, y luego "las vamos a cortar en trocitos un poco grandes para ayudar al procesador a triturarlos mejor".

Es entonces cuando se añade una buena porción de mantequilla y leche utilizando la batería más potente que se tenga en casa, para seguidamente agregar un puntito de sal y un buen toque de pimienta, tal y como explica el cocinero.

A la hora de batir, insiste en la importancia de ir comprobando el resultado del puré de patata para que se pueda conseguir la textura perfecta, según las preferencias de cada uno.

Más trucos para el puré de patata

Para conseguir el mejor puré de patatas posible hay otros aspectos a valorar, entre ellos el tipo de patata, siendo habitual que no se le preste atención a la variedad que se compra y que se limite a guiarse por lo que indica el fabricante cuando vienen embolsadas.

Los expertos aconsejan optar por patatas harinosas, que tengan mucha fécula, como la Kennebec. Asimismo, hay quienes aconsejan decantarse por una patata vieja e incluso por una variedad agria porque también absorben más mantequilla.

Dentro de la elaboración de patata se pueden encontrar muchas variedades, desde el aligot, que se elabora con queso, hasta el parmentier, con nata, mantequilla o ambas, o el sencillo puré de patatas, donde la textura es muy importante y se tiene que equilibrar con grasas, además de tener en cuenta cómo machacarla.

Para hacer una parmentier, por ejemplo, que tiene que ser cremosa, se puede utilizar un robot de cocina como la Thermomix, donde se tendrá el puré entre 4 y 7 minutos ya salado y a una velocidad no demasiado alta, con la pimienta y la mantequilla, para que mantenga una buena textura.

De esta forma, tanto el tiempo como la velocidad juegan un papel clave para poder conseguir el mejor resultado final. Para el cremoso se necesita untuosidad, por lo que se puede usar la Thermomix junto a una proporción generosa de mantequilla.

En cambio, para el puré tradicional es suficiente con un tenedor y agregar la mantequilla, aunque tendrá que hacerse en pomada, es decir, ni debe estar caliente ni derretida.

Además de estas recomendaciones generales, existen otras muchas formas de elaborar el puré de patatas y poder conseguir un resultado final un tanto diferente, habiendo chefs que usan caldos, diferentes aceites infusionados, especias, setas o añaden algunas verduras.

De esta manera, más allá de la receta tradicional del puré de patatas, existen una infinidad de variantes con las que poder adaptar este versátil tubérculo a las necesidades y preferencias que tenga cada comensal, en función del producto al que vaya a acompañar en el plato.