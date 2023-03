5 recetas fáciles que se hacen con 5 ingredientes o menos

¿A qué nos referimos cuando hablamos de recetas fáciles? ¿A que se hagan rápido? ¿A que no sean necesarias grandes habilidades manuales para aplicar la técnica? ¿A que no hagan falta electrodomésticos que casi nadie tiene en su casa? ¿A que conseguir los ingredientes necesarios no implique una peregrinación por toda la ciudad para comprar alimentos traídos desde la otra punta del mundo?

5 recetas con 5 ingredientes

En la selección de hoy nos hemos propuesto que las recetas sean fáciles se mire por donde se mire, para que te salgan bien tanto si llevas toda la vida cocinando a diario como si es la primera vez que vas a cocinar. Cinco ideas sencillas para cocinar variado en el día a día.

Ensalada de espinacas con fresones

Ingredientes

Espinacas frescas, 200 g

Fresones, 250 g

Queso feta, 100 g

Almendras laminadas, 2 cucharadas

Salsa vinagreta

Paso 1

Lavamos las espinacas, las escurrimos bien y las ponemos en el bol en el que vayamos a servir nuestra ensalada.

Paso 2

Lavamos bien las fresas, las secamos bien dando toquecitos con un trozo de papel absorbente, les retiramos el tallo -es aconsejable lavarlas antes de retirar el tallo para que no pierdan sabor durante el lavado-, las cortamos en trozos ni muy grandes ni muy pequeños y las echamos en el bol de las espinacas.

Paso 3

Desmigamos el queso feta y lo echamos sobre las fresas.

Paso 4

Preparamos una vinagreta a nuestro gusto mezclando aceite de oliva virgen extra, un vinagre que nos guste, pimienta y sal. Conviene no excederse con la sal ya que el queso feta aporta bastante y siempre podremos rectificar después si fuese necesario añadir más. Una vez emulsionada la vinagreta, la echamos sobre la ensalada y mezclamos bien.

Paso 5

Finalmente, añadimos las almendras laminadas que nos darán un toque crujiente.

Sopa de tomate y maíz

Ingredientes

Tomates grandes, 4 ud

Cebolla, 1 ud

Maíz dulce, 1 lata

Caldo de verduras, 600 ml

Nata para cocinar, 100 ml

Paso 1

Ponemos a calentar unas dos cucharadas de aceite en una olla y sofreímos la cebolla picada fina con una pizca de sal a fuego medio hasta que se dore.

Paso 2

Añadimos los tomates pelados y sin semillas, que podemos trocearlos o rallarlos, dependiendo de si queremos que la sopa nos quede con tropezones de tomate o no. Como veis a mí me gusta que haya tropezones.

Salamos ligeramente y cocinamos durante unos 15 minutos a fuego medio y removiendo de vez en cuando hasta que se evapore el agua del tomate.

Paso 3

Echamos el maíz dulce bien escurrido y añadimos el caldo de verduras, esperamos a que rompa a hervir y lo dejamos al chup chup durante 5 minutos.

Paso 4

Finalmente, bajamos el fuego, añadimos la nata, mezclamos bien, probamos y rectificamos de sal.

Paso 5

Podemos servir nuestra sopa de tomate y maíz recién hecha o templada, pues de ambas formas está riquísima.

Pechugas de pollo con miel y mostaza

Ingredientes

Pechugas de pollo, 4 ud

Miel, 60 ml

Mostaza antigua, 4 cucharadas

Paso 1

Mezclamos la mostaza con la miel, un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sal y pimienta al gusto.

Paso 2

Embadurnamos las pechugas de pollo con la mezcla anterior, las ponemos en una fuente apta para horno y echamos por encima el resto de la mezcla.

Paso 3

Horneamos a 200 ºC unos 20 - 25 minutos hasta que la carne esté cocida. El tiempo total dependerá del tamaño de las pechugas.

Tortilla de boniato y champiñones

Ingredientes

Boniato grande, 1 ud

Huevos, 5 ud

Cebolla, 1 ud

Champiñones frescos, 150 g

Vino blanco, 125 ml

Paso 1

Freímos el boniato cortado en trozos, como haríamos si fueran patatas para una tortilla, a fuego lento. Es importante, una vez hecho, escurrirlo bien de aceite.

Paso 2

Mientras tanto, en otra sartén, pochamos la cebolla a fuego lento, para que quede bien blandita y no se haga pesada. Podemos cortarla en aros grandes si no nos importa verla, pero se puede picar en brunoise si quieres que casi no se note.

Paso 3

Cuando esté bien pochada añadimos los champiñones laminados. Los dejamos unos minutos haciéndose con la cebolla y cuando haya desaparecido todo el líquido añadimos vino blanco y las hierbas aromáticas, subimos un poquito fuego para que se evapore completamente, salpimentamos y reservamos.

Paso 4

Batimos los huevos en un bol y les añadimos el boniato ya cocinado, también con sal y pimienta.

Paso 5

Echamos una parte del huevo y el boniato en una sartén. Encima extendemos nuestro relleno de cebolla y champiñones. Cubrimos con la parte que nos queda de huevo y boniato.

Paso 6

Cuajamos la tortilla de boniato como de costumbre, vuelta y vuelta.

Alitas de pollo con salsa de piquillos

Ingredientes

Alas de pollo, 8 ud

Salsa chimichurri, 150 ml

Pimientos del piquillo asados, 1 bote

Paso 1

Cortamos las alitas, retiramos las puntas, las salamos y las doramos en una cazuela con el fondo previamente engrasado con una cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Paso 2

Echamos por encima el chimichurri y todo el contenido del bote de pimientos del piquillo (pimientos y todo el líquido que viene en el bote). Subimos el fuego al máximo, lo dejamos que hierva un minuto, bajamos el fuego, tapamos y dejamos cocinar durante 30 minutos a fuego lento con la cazuela tapada.

Pasado ese tiempo los pimientos estarán casi completamente deshechos y habrán formado una salsa fabulosa.

Paso 3

Podemos servir inmediatamente dejando la salsa tal cual, o podemos retirar las alitas, triturar la salsa para que quede con una textura uniforme sin tropezones, devolver las alitas a la salsa y servir. De cualquiera de las dos formas están para chuparse los dedos.

