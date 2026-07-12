Rodrigo Chacón, panadero: "No guardes el pan en una bolsa de papel; hazlo en una de plástico y congélalo a -18 °C"

A todo el mundo le gusta llevar el pan recién comprado en una bolsa de papel o incluso de tela. Sin embargo, los expertos panaderos recomiendan conservar el pan en una bolsa de plástico.

¿Por qué? Sencillamente porque el plástico, a diferencia del papel, no transpira. De este modo, la humedad no se escapa del pan, manteniéndose algo más fresco a lo largo de los días.

Así lo explica Rodrigo Chacón, panadero venezolano de la Universidad del Pan, a través de un vídeo de Tik Tok. Una idea en la que coincide con el mejor panadero del mundo en 2025, el cordobés José Roldán.

¿Cómo conservar el pan en verano?

Eso sí, Chacón matiza: "Aconsejo que cuando lo lleves así a casa no lo coloques a temperatura ambiente porque los cambios de temperatura hacen que esa humedad suba y baje provocando que ciertos elementos patógenos se puedan ir desarrollando dentro".

Por ello, cuando guardemos el pan en recipientes de plástico, lo mejor es tenerlo congelado, tal y como recomiendan panaderos expertos como José Roldán. Eso aumentará su durabilidad, más aún en épocas de calor como el verano.

El Código de Prácticas del Codex Alimentarius va más allá y recomienda que la temperatura de congelación sea, al menos, de -18º C. Roldán incluso aconseja congelar el pan en rebanadas o en pequeñas porciones cuando no lo vayamos a consumir pronto.

Lo recomendable es guardar las piezas en bolsas de plástico o, en su defecto, envuelto en papel de aluminio. Siempre es mejor guardarlo en rebanadas para evitar que se despedace al descongelarlo.

Un pan rústico.

Llegados a este punto, probablemente estés pensando que el problema de mantener el pan en una bolsa de plástico es que se ponga demasiado blando, es decir, que pueda tener un exceso de humedad.

Para solucionarlo, prestamos atención a las palabras del nombrado World Baker of the Year en 2025: "Si el pan se pone un poco chicloso, le das un toque de horno y vuelve a estar magnífico”.

¿Cómo recuperar el pan que se ha puesto duro?

¿Y qué podemos hacer si ya hemos guardado el pan durante días en una bolsa de papel y se nos ha quedado duro? Pues existen varios trucos para revivirlo, todos ellos muy sencillos y prácticos.

El objetivo es volver a humedecer el trozo en cuestión, por lo que el agua será indispensable. La primera opción es mojar levemente la corteza con un paño húmedo que no deje pelusillas y que, obviamente, esté limpio.

Sin embargo, la textura podría pasar al otro extremo y volverse chiclosa, teniendo que aplicarle calor. Una alternativa es mojar el pan duro directamente del grifo de la cocina e introducirlo en el horno de 5 a 10 minutos a unos 180º.

También se puede usar el microondas, en cuyo caso lo mejor será humedecer el pan con un pulverizador y calentar entre 20 y 30 segundos. Estos tips tan solo sirven una vez por cada barra de pan y debe hacerse justo antes de consumirlo.