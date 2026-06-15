Los mejores chefs coinciden: "El arroz blanco no se hace con agua, sino con 2 hojas de laurel, 3 ajos y 2 vasos de caldo casero"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2

El arroz blanco es una de las elaboraciones más básicas de la cocina. También de las más útiles. Las razones de su éxito son simples: es accesible, se conserva bien en la nevera, es fácil de cocinar y combina con una enorme variedad de ingredientes.

Como guarnición, ayuda a completar platos con salsa, carnes, pescados, legumbres o verduras. Además, puede adaptarse a recetas de muchas culturas y a comidas muy distintas tanto en comidas de diario como en platos más elaborados.

En recetas populares como el arroz a la cubana -el que conocemos en España-, el arroz blanco llega incluso a convertirse en el protagonista del plato.

Un arroz blanco para triunfar

El arroz hervido con agua y sal, aunque en Asia sea un básico, en España es como la comida de hospital, insípida y triste. Por eso siempre me ha gustado más como guarnición el arroz blanco que hacía mi abuela, con sus ajitos, una hoja de laurel y un rico caldo casero.

Y muchos chefs españoles coinciden con ella, como, por ejemplo, Juanjo López, chef y propietario de La Tasquita de Enfrente, en Madrid. Para el cocinero madrileño, el arroz blanco con el que él también recuerda a su abuela no lleva agua y tiene muchísimo más sabor.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, el dueño de uno de los restaurantes con más encanto de Madrid, tarda solo un minuto en explicar cómo se puede hacer el mejor arroz blanco.

El truco es "un caldo de pescado, muy sencillito", explica. Sugiere elaborarlo con algunas pieles y espinas de pescado, una cebolla y una cocción de no más de 20 minutos.

Ingredientes Arroz de grano corto o medio, 1 vaso

Caldo de pescado, 2 vasos

Ajo, 3 dientes

Hoja de laurel, 2 ud

Cebolla, 50 g

Aceite de oliva virgen extra, 15 ml

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos y picamos finamente la cebolla y pelamos y aplastamos ligeramente los ajos. En una cazuela amplia, calentamos el aceite de oliva a fuego medio y sofreímos ambos junto con la hoja de laurel, removiendo con frecuencia para que no se quemen. Paso 2 Añadimos el arroz a la cazuela y lo nacaramos bien, es decir, lo rehogamos durante unos minutos hasta que los granos adquieran un tono translúcido. Este paso ayudará a que el arroz quede suelto una vez cocido. Paso 3 Vertemos el caldo de pescado caliente sobre el arroz. Ajustamos de sal al gusto. Esperamos a que rompa el hervor y luego bajamos el fuego al mínimo. Cocinamos durante 13 minutos sin remover. Paso 4 Retiramos la cazuela del fuego, la tapamos y dejamos reposar el arroz durante 5 minutos. Este reposo es fundamental para que el grano termine de asentarse y absorba los últimos vapores del caldo. Paso 5 Destapamos, removemos ligeramente con un tenedor para soltar los granos y servimos de inmediato. Podemos acompañar con pescado, marisco, con un delicioso huevo frito o simplemente disfrutarlo tal como está.

Una guarnición nutritiva

Desde el punto de vista nutricional, el arroz es una fuente de carbohidratos que proporciona energía de manera rápida y efectiva en el caso del arroz blanco y de manera más gradual en el caso del arroz integral. Esto lo convierte en un básico en la dieta de muchos deportistas.

Su aporte proteico es moderado, unos 7 g de proteína por cada 100 g de arroz, y estas no son de alto valor biológico -no contienen todos los aminoácidos esenciales-, pero esto puede solventarse si se consume conjuntamente con alguna legumbre, como las lentejas, pues las proteínas de ambos se complementan.

El arroz integral contiene fibra dietética que favorece la movilidad intestinal, el arroz blanco conserva una pequeña cantidad de fibra y es un alimento muy fácil de digerir.

Esto lo hace adecuado para personas convalecientes o con algún problema estomacal, y también por esto lo asociamos casi siempre a comida de hospital. Además, el arroz es un cereal que no contiene gluten, por lo que su consumo es casi universal.

El arroz integral aporta vitaminas B1, B3 y B6, pero en el proceso de refinado y pulido para convertirlo en arroz blanco se pierde casi un 50 %.