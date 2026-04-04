Italia da una lección a España: para que el café de la cafetera italiana no salpique al salir, el truco es usar esta "faldilla"

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Pocas experiencias de cocina son tan universales como la de acercarse a la cafetera italiana justo cuando el café está terminando de salir y recibir una salpicadura en la mano que parece salida del mismísimo infierno.

Los expertos recomiendan preparar el café con la tapa abierta para controlar la extracción, pero, al hacerlo así, las gotas salen a presión y salpican sin control poniendo la encimera perdida en el mejor de los casos.

En España, la solución habitual es cerrar la tapa rápidamente, bajar el fuego o apartarse de la línea de acción y resignarse a fregar después. En Italia, que para algo inventaron esta cafetera, nos llevan ventaja y usan un método mucho más elegante.

Qué es la faldilla y cómo funciona

Anna Mayer, divulgadora gastronómica italiana afincada en Galicia y conocida en redes sociales como @panepanna, compartió el truco en unas stories de su cuenta de Instagram.

Según explicaba, en Italia es un accesorio que se encuentra en cualquier tienda de productos para el hogar. Pero aquí en España la gente se sorprende mucho cuando lo ve por primera vez.

El gadget en cuestión se llama paraspruzzi, un término italiano que, literalmente, quiere decir "parasalpicaduras".

En español, Anna Mayer lo traduce como "faldilla" y es una pequeña pieza fabricada en aluminio o silicona resistente al calor, con forma de capuchón, que se coloca sobre el tubo central de la parte superior de la cafetera, justo por donde brota el café.

Una faldilla

Su función es redirigir el chorro de café hacia abajo en lugar de permitir que salga disparado hacia arriba. Así, el líquido fluye de forma controlada hacia el depósito superior sin salpicar, incluso en los momentos finales de la extracción, cuando la presión del vapor genera los borbotones más temidos.

Errores frecuentes al usar la cafetera italiana

Además de las salpicaduras, existen otros fallos habituales que impiden conseguir un buen café en la moka.

Uno de los más comunes es utilizar agua del grifo cuando esta es demasiado dura, ya que los minerales alteran el sabor; lo ideal es agua filtrada o mineral.

Otro error muy extendido es compactar el café molido en el filtro como se hace en las máquinas profesionales.

En la cafetera italiana, el café debe distribuirse de forma uniforme sin apretarlo. También es clave no sobrepasar la válvula de seguridad al llenar la base y usar un fuego medio o medio-bajo, nunca al máximo.

Cómo preparar café en cafetera italiana paso a paso Ingredientes Agua mineral o filtrada, hasta la válvula de seguridad

Café molido para moka (molienda media), la cantidad necesaria para llenar el filtro

Faldilla o paraspruzzi (opcional pero recomendable) Paso 1 Llena la base de la cafetera italiana con agua hasta la válvula de seguridad, sin sobrepasarla, y ponla a calentar a fuego medio (solo la base con el agua) hasta que el agua esté caliente, pero sin llegar a hervir. Paso 2 Coloca el filtro en la base y llénalo de café molido, distribuyéndolo de manera uniforme sin compactar. Retira los restos de café que hayan podido quedar en el borde para asegurar un cierre hermético. Paso 3 Enrosca la parte superior con cuidado, utilizando un paño para no quemarte con la base caliente. Paso 4 Coloca la cafetera a fuego medio-bajo con la tapa abierta. Si dispones de una faldilla o paraspruzzi, es el momento de ponerla sobre el tubo central y esperar a que el café comience a subir lentamente. Paso 5 Cuando el café haya terminado de subir por completo, retira la cafetera del fuego y la deja reposar unos segundos antes de servir.

Un icono italiano nacido en 1933

La cafetera moka fue inventada por Alfonso Bialetti en 1933 con la ayuda del ingeniero Luigi De Ponti.

Bialetti, un maquinista de Piamonte, creó un artefacto octogonal de aluminio que permitía preparar en casa una bebida con cuerpo similar al espresso de las cafeterías, sin necesidad de máquinas complejas.

Su aparición democratizó el espresso y lo llevó a las casas italianas, coincidiendo con el auge del aluminio como material nacional. La empresa Bialetti ha vendido más de 200 millones de unidades y la cafetera está presente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en el Libro Guinness de los Récords.

EnEspaña su popularidad también es notable, aunque muchos usuarios desconocen pequeños accesorios como la faldilla que, al otro lado de los Alpes, se consideran tan básicos como la propia cafetera.

Encontrar un paraspruzzi en una tienda física española es prácticamente imposible, pero en plataformas como Amazon, eBay o AliExpress se consiguen por apenas unos euros.