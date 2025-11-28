Fray Ángel, fraile cocinero, sobre los filetes de cerdo: "Quedan más jugosos si son de aguja y se cocinan en 2 fases"

Fray Ángel, cocinero en YouTube, explica cómo preparar una receta fácil y sabrosa con filetes de aguja de cerdo, un corte muy jugoso que es, además, muy económico.

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Para preparar un plato delicioso no es necesario ni seguir una receta complicada ni comprar ingredientes carísimos. Eso lo sabe bien Fray Ángel Ramón, el fraile franciscano que cada lunes comparte sus recetas en YouTube desde la cocina del Monasterio de Santo Espíritu del Monte en Gilet (Valencia).

Sus explicaciones, siempre cargadas de buenos consejos, han conquistado ya a más de 400.000 seguidores que cada semana alaban sus platos como estos escalopes de cerdo en salsa de verduras.

Un plato completísimo en lo que a nutrientes se refiere y que es perfecto tanto para llevárselo en el tupper a la oficina -la carne mantiene su jugosidad sin problema- como para una ocasión especial.

Y para acompañar...

En ambos casos, será una opción llena de sabor gracias a la salsa que haremos a partir de un sofrito de verduras reducido con vino blanco. El mismo vino que podríamos utilizar para maridar el plato si buscamos un maridaje que aporte frescor y algo de acidez.

Filetes en salsa de verduras

Escalopes en salsa de fray Ángel

Fray Ángel comienza el vídeo diciendo que se trata de una comida "medio de fiesta" y, acto seguido explica cuáles son los mejores filetes de cerdo para preparar la receta si queremos que la carne quede tierna y jugosa.

Dice que la mejor elección es la carne de aguja -una pieza que muchos consumidores pasan por alto- porque pertenece al cuello del cerdo y se caracteriza por estar formada por distintos músculos y vetas de grasa.

Afirma que es "una de las carnes más sabrosas, más jugosas y yo creo que más apetecibles de todo el cerdo", razones por las que la aguja, también conocida como cabezada o cabeza de lomo es también uno de los cortes más versátiles del despiece porcino.

En esta receta, además, emplea un pequeño truco que sirve para aumentar la jugosidad de la carne y para que la salsa quede más ligada.

Se trata de cocinar los filetes en dos fases: en primer lugar, una fritura muy breve con un rebozado ligero solo de harina y huevo, que protegerá la carne y ayudará a ligar la salsa gracias a la primera.

Y, en segundo lugar, unos minutos de cocción en la propia salsa -que pueden llevarse a cabo en una cazuela al fuego o en el horno- para que termine de cocinarse el interior.

Es precisamente esta doble cocción el motivo por el que fray Ángel recomienda que los filetes sean algo más gruesos de lo que serían normalmente para unos escalopes, pues haciéndolo así "van a quedar más jugositos".

Para esto, tenemos dos opciones, pedirle al carnicero que nos saque los filetes de "un dedo de grosor" o, podemos comprar una pieza entera de aguja -suelen pesar unos 2 kg y están muchas veces de oferta en Lidl y en Aldi- y filetearla nosotros mismos tal como hace el fraile.

Otros puntos fuertes de la receta son el sofrito y la salsa, pues según explica el franciscano este sofrito sirve "para cualquier cosa", desde filetes hasta albóndigas o guisos de carne.

Del mismo modo, anima a evitar el desperdicio recordando que nunca hay que tirar una buena salsa cuando sobra: "Se guarda y en esa salsa puedes cocinar cualquier otro plato".

Ingredientes Carne de aguja de cerdo, 800 g

Sal, al gusto

Harina de trigo, 100 g

Huevo, 2 ud

Aceite de oliva, 50 ml para el sofrito (+ el necesario para freír los filetes)

Cebolla, 200 g

Pimiento verde, 150 g

Zanahoria, 100 g

Apio, 80 g

Tomate triturado, 200 g

Ajo, 3 dientes

Perejil fresco picado, 10 g

Pimienta negra molida, 1/2 cucharadita

Comino molido, 1/2 cucharadita

Guindilla seca, 1 ud

Vino blanco, 150 ml

Caldo de pollo, 300 ml Paso 1 Comenzamos cortando la carne en filetes gruesos, de aproximadamente un dedo de grosor, y los sazonamos al gusto. Paso 2 Para preparar la salsa, picamos la cebolla y el pimiento, y los rehogamos en una cazuela con aceite hasta que empiecen a ablandarse. Paso 3 Incorporamos el apio y la zanahoria, manteniendo el fuego vivo para que las verduras vayan perdiendo agua. Paso 4 Añadimos el tomate picado y continuamos la cocción hasta que todas las verduras estén bien tiernas. Paso 5 Incorporamos el vino y añadimos pimienta, comino y la guindilla. dejamos que el alcohol se evapore. Paso 6 Machacamos el ajo con el perejil y lo mezclamos con un poco del caldo. Lo añadimos a la cazuela junto con el caldo restante y dejamos cocer unos minutos más. Paso 7 Trituramos todo el sofrito hasta obtener una salsa fina y la reservamos. Paso 8 Rebozamos los filetes en harina y después en huevo batido. Paso 9 Freímos los escalopes en aceite caliente únicamente hasta que se dore el rebozado, sin cocinarlos completamente, ya que terminarán de hacerse en la salsa. Paso 10 Sumergimos los filetes rebozados en la salsa y los cocinamos durante unos 10-15 minutos a fuego medio-bajo para que terminen de hacerse. Si son muchos filetes, los colocamos en una fuente apta para horno, cubrimos con la salsa y horneamos durante 25-30 minutos a temperatura media, hasta que los sabores se integren y la carne quede jugosa.

Fray Ángel acompaña estos escalopes en salsa con unas patatas cocidas enteras -de las pequeñas que se conocen como "patatas de guarnición"-, pero unas patatas fritas o unas patatas asadas también serían un buen acompañamiento.

El arroz blanco o integral, una ración de quinoa hervida o unas verduras asadas, también serían buenas opciones para completar el plato.

Si sobra salsa, tal como indica el fraile, puede emplearse para un nuevo guiso o, puede ser muy buena opción para alegrar un plato de pasta que solucione una comida en apenas 10 minutos.