Joseba Arguiñano (40), chef español, y su receta de gambas al ajillo en un minuto: "El truco está en cortar el ajo así"
El cocinero vasco ha compartido en sus redes sociales su particular truco para cocinar unas gambas al ajillo tradicionales, pero en tiempo récord. Según dice, en menos de dos minutos están listas.
- Total: 1 min
- Comensales: 2
El chef José Andrés ha contado en alguna ocasión que una ración de gambas al ajillo le sirvió para cambiar profesionalmente su vida. La receta de hoy de Joseba Arguiñano, puede también cambiársela a muchas personas que no se habían atrevido a preparar este plato en casa.
El hijo de Karlos Arguiñano tira de ingenio y de sentido práctico para preparar la versión más rápida de este clásico del tapeo en España. Una receta que, aparte de para disfrutarla sola, es perfecta para darle el toque final a otros platos tal como muestra el chef.
Y, por supuesto, aunque se trate de la versión exprés, sigue teniendo en común con la versión tradicional que la salsa también sale para mojar pan.
Gambas al ajillo exprés
Me flipa esta receta: es rápida, fácil y queda brutal. Perfecta para disfrutar de unas buenas gambas al ajillo en casa. 🍤🔥 Te enseño cómo las preparo yo paso a paso, con ajo, guindilla y ese aceite que queda para mojar pan. ¡No te lo pierdas!♬ sonido original - Joseba Arguiñano
En un fragmento del programa Cocina Abierta compartido en su cuenta de TikTok, Joseba Arguiñano explica que el truco para hacer unas gambas al ajillo en menos de dos minutos no es más que picar el ajo muy fino, pero de una manera un tanto especial.
El chef aplasta primero los ajos ya pelados para romperlos y luego les da una pasada rápida de cuchillo para cortarlos en trozos muy pequeños e irregulares que deja caer sobre el aceite muy caliente. De esta manera, el ajo empieza a tomar color en apenas unos segundos.
Con el ajo listo, solo falta añadir las gambas peladas -y bien escurridas si fuesen congeladas- con una pizca de sal y dar unas vueltas para que se cocinen rápidamente. De hecho, el proceso es tan rápido que Joseba Arguiñano sugiere terminarlas fuera del fuego para que no se pasen de punto.
En esta ocasión, el chef utiliza las gambas como toque final de una ensalada a la que quizá no le va bien el habitual toque de guindilla que se les suele dar a las preparaciones al ajillo.
Pero, en caso de que nuestras gambas sean para tomarlas solas y nos apetezca, podríamos añadir unas cayenas para darle ese puntito picante que tanto le gusta a mucha gente.
Ingredientes
- Gambas peladas, 300 g
- Ajo, 4 dientes
- Aceite de oliva virgen extra, 40 ml
- Sal, cantidad necesaria
- Perejil fresco picado
Paso 1
Pelamos las gambas -si no las hemos comprado ya así-, retiramos el hilo intestinal y las reservamos. Picamos los ajos muy finos, primero dándoles un par de golpes con la hoja del cuchillo para aplastarlos, tal como muestra el chef, y luego dando unos cortes hasta tener un picadillo de ajo.
Paso 2
Calentamos el aceite en una sartén amplia a fuego fuerte. Es fundamental, como explica Joseba Arguiñano, que el aceite esté bien caliente antes de añadir el ajo, para que se dore en segundos.
Paso 3
Añadimos el ajo picado y lo doramos apenas unos segundos, moviendo la sartén con energía. No hay que quitarle el ojo de encima, pues si se quema el ajo, amargará y nos arruinará el plato. Cuando empiece a coger color, incorporamos las gambas con una pizca de sal.
Paso 4
Salteamos todo durante un minuto y medio exacto, dando un par de meneos a la sartén para que las gambas se cocinen de manera uniforme. Podemos incluso apagar el fuego al final y dejar que el calor residual termine la cocción para evitar que se resequen.
Paso 5
Para terminar, espolvoreamos con perejil fresco picado, mezclamos ligeramente y servimos al instante, aprovechando los ajitos dorados que quedan en el fondo del aceite.
Ideales como toque final
Como hemos visto, las gambas al ajillo también pueden ser el complemento perfecto para redondear otros platos. Algunos de ellos tan sencillos como los que te proponemos a continuación:
-
Ensalada templada espinacas y aguacate. Mezclamos espinacas frescas con dados de aguacate y tomates cherry. Aliñamos con una vinagreta de limón y aceite de oliva y, justo antes de servir, incorporamos las gambas al ajillo recién hechas.
-
Arroz meloso de verduras y gambas. Sofreímos ajo, cebolla, pimiento y calabacín, añadimos arroz bomba y lo rehogamos. Vertemos caldo de pescado caliente poco a poco, removiendo para lograr una textura melosa similar a la de un risotto. Cuando el arroz esté casi en su punto, coronamos con las gambas al ajillo y parte de su aceite que usaremos para mantecar el arroz.
-
Tosta con crema de aguacate y gambas. Tostamos rebanadas de pan de hogaza y las untamos con una mezcla de aguacate, limón, sal y, opcionalmente, un toque picante. Encima colocamos las gambas al ajillo recién hechas.
-
Pasta fresca con gambas al ajillo. Cocemos tallarines o espaguetis al dente y los escurrimos. En la misma sartén donde hicimos las gambas, aprovechamos el aceite y el ajo para saltear la pasta. Finalmente, incorporamos las gambas y terminamos con un toque de perejil fresco picado.
-
Puré de patata al aceite de oliva con gambas al ajillo. Preparamos un puré de patata con una pizca de aceite de oliva virgen extra y un poco de leche caliente y lo sazonamos con sal y pimienta blanca. Servimos el puré como base y colocamos encima las gambas al ajillo, dejando que el aceite y los ajitos se filtren en el puré.