Enrique Sánchez (50), chef, tajante: "Para que las croquetas sean más cremosas, el truco no es la bechamel"

Las croquetas son uno de esos bocados universales que gustan a casi todo el mundo. Desde las clásicas de jamón hasta las más innovadoras, pocas tapas generan tanta unanimidad. Sin embargo, también son uno de los platos más temidos en la cocina casera: la bechamel se corta, queda demasiado líquida o se forman grumos que arruinan el resultado final.

El chef andaluz Enrique Sánchez, muy conocido por sus recetas televisivas y sus propuestas sencillas pero sabrosas, ha sorprendido con un truco que rompe esquemas: unas croquetas cremosas y deliciosas, sin necesidad de bechamel. La clave está en usar ingredientes que aportan la misma textura, pero con menos complicación y sin calorías añadidas de más.

La bechamel es el corazón de las croquetas tradicionales, pero también su mayor obstáculo. Prepararla requiere paciencia, buen pulso y experiencia. Y aun así, el resultado muchas veces no convence.

Consciente de que este paso es lo que más frena a los cocineros aficionados, Enrique Sánchez propone una alternativa que mantiene la cremosidad pero evita la frustración: sustituir la salsa blanca por una mezcla de atún, quesitos y pimientos del piquillo.

Este cambio no solo simplifica la receta, también la convierte en una opción más ligera y con un sabor sorprendente. Las croquetas resultantes tienen un punto fresco y diferente que engancha al primer bocado.

El secreto de Enrique Sánchez

En palabras del propio chef, lo que consigue la bechamel es dar cuerpo y untuosidad a la masa. Pero no es la única manera de lograrlo. Los quesitos en porciones, junto con un poco de queso crema, aportan la misma textura fundente.

Por su parte, los pimientos del piquillo bien secos añaden un toque de jugosidad y sabor que realza al atún. Y el conjunto, aliñado con hierbas frescas como el perejil y el orégano, se transforma en una mezcla perfecta para moldear y freír sin complicaciones.

De esta manera, se obtiene una croqueta que mantiene lo mejor de la receta clásica, pero que gana en ligereza y en facilidad de preparación.

Croquetas que triunfan en redes

El éxito de estas croquetas no solo se mide en la mesa, sino también en redes sociales. Enrique Sánchez compartió la receta en su cuenta de Instagram y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas por sus seguidores.

Aunque la idea pueda sonar innovadora, la ejecución no puede ser más sencilla. Se trata de preparar la mezcla, dejarla enfriar, dar forma a las croquetas y pasarlas por un doble empanado. Con estos pasos, cualquiera puede lograr un resultado de restaurante en casa.

El tiempo de preparación es mucho menor que el de las croquetas tradicionales y la probabilidad de error, prácticamente nula.

Ingredientes de las croquetas de atún sin bechamel de Enrique Sánchez 3 latas de atún en aceite (bien escurridas)

6 quesitos en porciones

1 cucharada de queso crema

4 pimientos del piquillo (secos por dentro y por fuera)

1 huevo

Harina para rebozar

Pan rallado

Perejil fresco al gusto

Orégano fresco al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto Paso 1 En un bol, disponer el atún desmenuzado, los quesitos cortados, el queso crema y los pimientos del piquillo picados finamente. Añadir el perejil y el orégano. Mezclar bien con un tenedor hasta lograr una masa homogénea. Paso 2 Con ayuda de dos cucharas, formar las croquetas y colocarlas en una bandeja. Separarlas bien para que no se peguen. Refrigerar al menos 2 horas para que la mezcla se compacte. Paso 3 Pasar cada croqueta por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Para un empanado más crujiente, repetir el paso de huevo y pan rallado. Dejar reposar 10 minutos en la nevera. Paso 4 Calentar abundante aceite en una sartén y freír las croquetas hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Enrique Sánchez insiste en que los pimientos del piquillo deben secarse muy bien antes de picarlos. De lo contrario, soltarán agua y arruinarán la textura de la mezcla.

Otra recomendación clave es el doble empanado, que garantiza que las croquetas no se abran durante la fritura y mantengan su forma perfecta.

Una alternativa con pollo

Para quienes prefieran variar, el chef también sugiere una versión con pollo y patata en lugar de atún y pimientos. En este caso, se mezcla el pollo desmenuzado con patata cocida y un poco de queso rallado. El resultado es igual de cremoso y delicioso, pero con un perfil de sabor distinto.

Croquetas sin complicaciones

Las croquetas sin bechamel de Enrique Sánchez son un ejemplo perfecto de cómo la cocina tradicional puede reinventarse sin perder su esencia. Conservan la cremosidad y el sabor que todos esperan, pero con un método más sencillo y accesible para cualquier cocinero casero.

Y lo mejor es que, al eliminar la bechamel, no solo se gana tiempo, también se reducen las calorías y se obtiene un plato más ligero. Una alternativa que muchos ya consideran más práctica que la receta clásica.