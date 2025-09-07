Karlos Arguiñano (76), chef español, alto y claro: "El truco para dar más sabor a los filetes empanados no está en el ajo"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Los filetes empanados son uno de esos platos que despiertan recuerdos de infancia. Desde el tupper que viajaba al colegio hasta las comidas de domingo en familia, pocos bocados resultan tan universales y queridos en la cocina española. Karlos Arguiñano lo sabe, y por eso insiste en que el secreto para que resulten deliciosos no está en el ajo, como se suele creer, sino en pequeños trucos que marcan la diferencia.

El chef vasco, con décadas de experiencia en televisión y restaurantes, lo tiene claro: para que un filete empanado sea inolvidable hay que cuidar los detalles desde el inicio. No basta con pasar la carne por harina, huevo y pan rallado. La clave está en el sabor que aporta el rebozado, en la fritura a la temperatura adecuada y en el acompañamiento, que eleva el plato a otra categoría.

Un clásico en las mesas españolas

En España, los filetes empanados forman parte de la cultura gastronómica popular. Los encontramos en menús del día, en las celebraciones familiares y en las meriendas improvisadas. Es un plato que gusta tanto a mayores como a niños, y que admite múltiples variaciones según la región o los gustos de cada casa.

La receta de Arguiñano, sencilla y directa, recupera la esencia de la cocina casera. Filetes de ternera tiernos, un empanado crujiente, patatas fritas doradas y unos pimientos verdes como guarnición. Una combinación humilde que, sin embargo, logra conquistar cualquier paladar.

Lo interesante es que Arguiñano no se limita al empanado de siempre. En lugar de confiar en el clásico ajo como potenciador de sabor, recomienda dar un giro con especias distintas, como la cebolla deshidratada o incluso un toque de orégano. Así consigue filetes con más personalidad y un aroma inconfundible.

El truco del rebozado

Según el propio chef, el éxito de unos buenos filetes empanados comienza con la elección de la carne. Aunque la receta clásica se hace con ternera, se puede usar pollo, cerdo o incluso pescado. Lo importante es que esté limpia de nervios y bien cortada. Una vez preparada, se pasa por harina, huevo y pan rallado.

Aquí es donde entra en juego el truco de Arguiñano: enriquecer el pan rallado con algo más que lo de siempre. “El ajo está bien, pero no es la clave”, insiste. Su propuesta pasa por usar cebolla deshidratada, orégano o incluso pan rallado casero, hecho con pan del día anterior, lo que aporta más sabor y una textura extra crujiente.

Otro detalle importante es dejar reposar los filetes empanados en la nevera durante unos minutos antes de freírlos. Este paso, que muchos olvidan, ayuda a que el empanado se adhiera mejor y no se despegue al entrar en contacto con el aceite caliente.

Patatas y pimientos, los mejores compañeros

El acompañamiento es igual de importante que el filete. Arguiñano apuesta por las patatas fritas en bastones gruesos, cocinadas a fuego medio para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro. Una vez listas, las espolvorea con un poco de sal y perejil fresco picado.

Los pimientos verdes fritos completan la propuesta. La clave aquí es freírlos lentamente para que no se quemen y mantengan su sabor dulce, con ese punto de amargor que contrasta a la perfección con la jugosidad de la carne.

Este trío —filete, patatas y pimientos— convierte la receta en un plato completo, capaz de convertirse en protagonista de cualquier comida familiar o de una cena sencilla pero deliciosa.

Un plato económico y accesible

Otro motivo por el que los filetes empanados siguen siendo tan populares es su coste. No requieren ingredientes caros ni técnicas complicadas. Con una buena pieza de carne, un par de huevos, pan rallado y un poco de aceite, se puede preparar una receta para cuatro personas en menos de media hora.

Además, son fáciles de adaptar. Para quienes buscan una opción más ligera, se pueden cocinar en freidora de aire, reduciendo la cantidad de aceite sin perder el crujiente característico. Y para quienes prefieren un sabor más intenso, se puede experimentar con distintas especias en el rebozado o incluso añadir queso rallado mezclado con el pan rallado.