Ni hervido ni al vapor: el truco más fácil para que el brócoli quede crujiente y sepa espectacular en solo 10 minutos

El brócoli es uno de esos alimentos que no goza de una gran popularidad a pesar de sus enormes beneficios para la salud. Si eres una de esas personas a las que no le gusta especialmente esta hortaliza, la clave está en la forma en la que se prepara, y es que existe un sencillo truco para que pueda tener un sabor espectacular en apenas 10 minutos, y no es preparándolo hervido ni al vapor.

Para empezar, hay que cortar el brócoli en arbolitos, cortando hasta el troncho, que también se come en esta receta. A continuación, se lava muy bien bajo el grifo y se comienza con la mezcla. En primer lugar, se echa un buen chorro de salsa de soja, para continuar con aceite de oliva virgen extra, un poco de pimienta negra, cebolla en polvo, ajo en polvo, sal y cayena, esta última perfecta para todos aquellos que quieran darle un toque picante.

Una vez echados estos ingredientes, será el momento de embadurnar bien todo para que se distribuyan bien por todo el brócoli. A continuación, se lleva a la freidora de aire, donde se cocinará durante 12 minutos a 175 °C. Una vez pasado este tiempo ya estará listo, con un gran sabor y, además, con una textura crujiente irresistible.

De esta forma, nos encontramos ante un sencillo truco que todo el mundo puede aplicar para poder disfrutar de todas las ventajas que el brócoli tiene para la salud sin renunciar al sabor más exquisito.

El brócoli es una de las verduras que cuenta con un mayor número de detractores, pero para otros es un superalimento imprescindible en su dieta por todos sus beneficios para la salud. Sus propiedades saludables son muchas, pero para ello se debe consumir en una cantidad apropiada y cocinarlo de la manera correcta para que conserve todos los nutrientes.

De la misma familia que la col y la coliflor, se caracteriza por tener un valor nutritivo muy alto en relación con el peso del alimento, motivo por el que se convierte en un gran aliado de las dietas de pérdida y control de peso. Para conservar todos sus nutrientes, las mejores opciones para cocinarlo son: cocido, salteado o gratinado.

Entre sus beneficios hay que destacar los siguientes:

Salud cardiovascular: el brócoli ayuda a eliminar el colesterol malo del organismo, lo que favorece el poder disfrutar de un corazón sano mientras se previenen las enfermedades cardiovasculares. El cromo que contiene ayuda a la regulación de la presión arterial, por lo que previene problemas de hipertensión arterial.

Previene diferentes tipos de cáncer: con propiedades anticancerígenas, el brócoli tiene un contenido de vitamina A, C y E que, junto a aminoácidos, potasio y zinc, entre otros nutrientes, ayudan a prevenir el cáncer de mama, de próstata, de útero, de colon, de hígado, de riñones o de intestinos, entre otros.

Alimento detox: las propiedades antioxidantes que contienen ayudan a eliminar toxinas, radicales libres y ácido úrico, puesto que el sulforafano mejora la función del hígado, purificando la piel y la sangre.

Fuente de fibra: el brócoli está especialmente recomendado para quienes padecen de estreñimiento gracias a su contenido en fibra, gracias a lo que facilita la evacuación mientras contribuye a prevenir dolencias estomacales como la inflamación y la acidez. También ayuda a unas digestiones más rápidas.

Mejora el sistema inmunitario: gracias a la vitamina C, el betacaroteno y sus múltiples vitaminas y minerales, su consumo favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Piel saludable: el brócoli, gracias a sus antioxidantes, las vitaminas A, B, E y K, así como a los ácidos grasos Omega-3, favorece el cuidado de la dermis, confiriéndole un aspecto más joven, suave y brillante. La vitamina C estimula la producción de colágeno, que aporta flexibilidad a la piel, mientras que la vitamina E protege las membranas celulares de la piel y protege de la radiación de los rayos ultravioleta.

Ideal para el embarazo: esta verdura contiene ácido fólico y fósforo que son esenciales para la adecuada formación del feto, al ser necesarios para evitar posibles malformaciones y problemas en su desarrollo.

Salud ocular: el betacaroteno y la zeaxantina, junto a las vitaminas A y B2, hacen que el brócoli sea un gran aliado de la vista. De esta forma, previene las cataratas, los daños de las radiaciones ultravioleta o la degeneración muscular. La luteína, por su parte, protege el ojo frente a las enfermedades degenerativas.

Fortalece los huesos: esta verdura es una excelente fuente de fósforo, calcio, magnesio y zinc, lo que ayuda a la hora de reforzar los huesos y prevenir así enfermedades óseas como la osteoporosis.

Ayuda a combatir la anemia: el brócoli posee hierro y proteínas, que son unas sustancias fundamentales para poder combatir la deficiencia de este mineral.

De esta forma, existen muchas razones para incluir en la dieta un brócoli, cuyo consumo en España se ha popularizado en los últimos años. Cada vez son más las personas que son conscientes de todos sus beneficios, y aunque aún hay quienes prefieren evitar su ingesta, es altamente recomendable que sea parte de una dieta saludable.

Numerosos estudios a lo largo de los años han confirmado sus excelentes valores nutricionales, por lo que es una opción muy interesante para que sea parte de la dieta habitual. Además, es muy versátil y ofrece infinidad de posibilidades en la cocina.