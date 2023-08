El truco avalado por la ciencia para cocer pasta ahorrando agua que enfada a los italianos y no es el microondas

Cocer pasta es quizá la primera cosa que uno se atreve a hacer en la cocina cuando no tiene ni idea de cocinar, pero no le queda más remedio que prepararse su comida. La tarea es sencilla, en la mayoría de los casos, hasta vienen las instrucciones impresas en el paquete y solo debemos seguirlas.

Todas coinciden con los pasos a seguir para cocer pasta que encontraríamos en un libro de recetas italianas, la regla del 1-10-100, facilísima de recordar, 1 litro de agua, 10 gramos de sal y 100 gramos de pasta. Y el modo de proceder también bien sencillo, hervir el agua, añadir la sal y echar la pasta para que cueza a fuego alegre hasta que esté lista, más o menos tiempo, que puede variar desde los 2 minutos que necesitarían unos fideos tipo cabello de ángel a los casi 20 minutos para dejar en su punto unos spaghettoni. Haciéndolo así, cualquier italiano te daría su bendición.

Pero ¿es esta la única manera de cocer pasta? Pues la verdad es que no. La primera cuestión no exenta de controversia es si debe añadirse aceite al agua de cocción o no. Sobre eso hay diversas teorías, los italianos más puristas sostienen que, si se añade aceite, éste forma una película sobre la pasta que impide que se adhiera la salsa.

Otros, como el chef Dabiz Muñoz, mejor chef del mundo en las dos últimas ediciones de The Best Chef Awards, recomienda echar aceite y lo argumenta diciendo que el aceite no se pega a la pasta, sino que, y aquí la ciencia avala su razonamiento, el aceite flota sobre el agua formando una película en la superficie que impide que el agua hierva a borbotones y se salga de la olla. Por si a alguien le pudiera servir, esta que escribe ha probado ambas formas en multitud de ocasiones sin encontrar diferencia en el resultado. Lo único que arruina la pasta es cocerla demasiado, que quede cruda o servirla con una salsa mala.

¿Se puede cocer la pasta partiendo de agua fría?

Es posible que alguien recuerde un truco para cocer pasta en un minuto que se hizo viral hace algunos años, dicho truco consistía en sumergir la pasta en agua fría y dejarla en remojo durante al menos 90 minutos. Esto le daría un aspecto de pasta fresca y solo tendríamos que sumergirla un minuto en agua con sal en ebullición para tenerla lista. El truco que os vamos a contar hoy es algo similar, pero mucho más rápido, pues no necesita de remojo.

Lo ha compartido en Instagram el chef Heinz Wuth, conocido en redes como @soycienciaycocina y se trata una técnica muy sencilla.

Como explica el chef, solo tenemos que colocar la pasta en una olla, cubrirla con agua fría -se entiende que con sal al gusto-, encender fuego y revolver cada cierto tiempo. Cuando empiece la ebullición, se cuenta un minuto, pasado el cual se tapa la olla y se apaga el fuego.

Con la olla tapada y el fuego apagado, se deja reposar la pasta 5 minutos y, pasado este tiempo, la podemos escurrirla. Estará lista y al dente. En total son unos 15 minutos, algo menos de tiempo del que te llevaría cocer la pasta utilizando el método más tradicional.

Esto es posible, he aquí la explicación científica, porque las pastas de trigo tienen almidón y proteínas. Para la cocción necesitamos hidratar y gelatinizar almidones y coagular las proteínas. Todo esto ocurre sobre los 80 ºC. Por eso se puede cocinar la pasta desde ebullición hasta el reposo en cocción pasiva -con el fuego apagado-.

Si usamos pastas largas, continúa Wuth, se puede usar la misma técnica. No importa si al principio el agua no cubre completamente la pasta. Después de un rato y antes de la ebullición los espaguetis se doblan y se sumergen. Así logramos una cocción pareja al dente. Los tiempos pueden variar por forma y grosor.

Con esta forma de cocer la pasta, no solo se ahorra algo de tiempo, sino que también se ahorra agua y electricidad.

