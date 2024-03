El sencillo truco del chef José Andrés para que las lentejas tengan mucho más sabor y queden espesas

José Andrés además de ser uno de los cocineros más conocidos en el panorama gastronómico internacional por su destreza culinaria, también es todo un gran defensor de la cocina tradicional española. Un amor por el producto español que no se cansa de demostrar con esa constante adaptación y publicidad de los platos típicos nacionales que hace por el extranjero y cada vez que tiene oportunidad.

Platos típicos españoles que el reconocido chef asturiano no duda en perfeccionar con algunos de sus mejores trucos de cocina. Sencillos gestos con los que el cocinero también anima a los amantes de la cocina a mejorar el sabor y la calidad de sus platos.

Algo que ya hemos visto con recetas tradicionales como la clásica tortilla de patatas, las gambas al ajillo, los platos de pasta y ahora también con una de esas recetas que no faltan en la mayoría de hogares de las abuelas y madres: las lentejas. Un sencillo truco con el que te aseguramos que conseguirás un resultado y sabor delicioso en pocos minutos y con el que no habrá cabida para decir ese típico dicho de "si no las quieres las dejas".

El sencillo truco del chef José Andrés para dar más sabor a las lentejas

Para poner en práctica este facilísimo truco del cocinero asturiano simplemente tendremos que seguir una de las recomendaciones culinarias que el chef ha heredado de su madre, como él mismo aclaraba en uno de sus vídeos de Instagram.

Una receta sencilla y que es una de las más habituales en la mayoría de hogares en España, para la que el chef aconseja seguir los pasos que vamos a detallarte a continuación con un truco muy especial y que podrás rematar y enriquecer aún más con un "un poco de vinagre de jerez encima", como explica el cocinero también en dicha publicación.

¿Quieres ponerla en práctica en casa? Para ello simplemente necesitarás recopilar estos ingredientes y seguir cada uno de los consejos que daba el cocinero a sus seguidores en la red social.

Ingredientes

1 kg de Lentejas

Un tomate

Tres Cebollas

Un apio

Un diente de ajo

Dos chorros de aceite de oliva

Agua

Una pizca de pimentón

Cuatro patatas

Tres Zanahorias

Sal al gusto

Elaboración de las lentejas de José Andrés

Prepara las verduras con las lentejas: el primer paso será echar en una olla la cebolla, el apio, el tomate y el ajo. Después añade las lentejas junto con el chorrito de aceite de oliva. Seguidamente cubre con agua el contenido déjalo en el fuego hasta que llegue a ebullición y comience a cocinarse. El truco de dorar las cebollas por separado: aquí llega el truco clave del cocinero y que aprendió de su madre. Para llevarlo a cabo simplemente tendrás que echar un chorro de aceite en una sartén y dejar que se doren las cebollas bien picadas y que caramelicen pero no demasiado. Una vez doradas, añade el pimentón y remueve todo muy bien. Finalmente añade este contenido de la sartén a la olla y deja que se cocine todo una media hora. Espesa las lentejas: Una vez haya pasado el tiempo, es momento de pasar por la batidora el apio, el tomate, el ajo, la cebolla y una pequeña parte del caldo de las lentejas. Una vez lo hayas triturado todo bien, devuelve el contenido a la olla y revuelve junto con las lentejas. Puedes incorporar también pequeños cachos de patatas, zanahorias... Finalmente añade la sal y deja todo al fuego hasta que todos los ingredientes se hayan hecho y emplata.

Con este sencillo truco y proceso del chef José Andrés conseguirás unas lentejas mucho más sabrosas y espesas. ¿A qué esperas para probarlo?