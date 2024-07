Adiós a los atascos del fregadero: el sencillo truco de la abuela que lo dejará como nuevo en segundos

Gracias a las redes sociales podemos encontrar una gran cantidad de trucos y recomendaciones que podemos aplicar en diferentes ámbitos de nuestra vida. En este sentido, la conocida tiktoker Maestra Jacobina (@alacocinaconjacobina) ha compartido su truco para desatascar el sumidero del fregadero, de forma que ya no haya problemas para que el agua circule bien, tanto en la cocina como en el lavabo del cuarto de baño.

La creadora de contenido explica cómo usar un simple alambre para retirar tanto los cabellos como el resto de suciedad que pueda encontrarse en el interior del desagüe, haciendo hincapié en la necesidad de quitar todo aquello que pueda obstruir los tubos. Sin embargo, su truco va más allá y usa un producto que todo el mundo tiene en su cocina.

Maestra Jacobina recurre a una mezcla muy eficaz para deshacerse de todos los restos acumulados que pueden afectar a la correcta circulación del agua por las tuberías, y esta consiste en combinar media taza de sal con media taza de bicarbonato de sodio. Una vez mezclados, se deben colocar en ambos lados del fregadero. A continuación, se debe añadir agua caliente y dejar que repose la mezcla durante unos 5 minutos.

Una vez que hayan pasado tres o cuatro minutos, se podrá ver cómo el agua comienza a fluir rápidamente, arrastrando toda la suciedad y grasa acumulada en las tuberías. Se trata, por lo tanto, de una solución eficaz y muy económica que es una perfecta alternativa al uso de productos químicos especialmente diseñados para ello.

Tip para destapar fregadero.

Otros remedios caseros para desatascar

Es muy habitual que en los hogares haya desagües de baños y cocinas que no drenan el agua como deberían, y esto hace que incluso lleguen a emitir olores bastante desagradables. Para solucionar el problema puedes recurrir al método ya mencionado o a otros remedios caseros como los siguientes:

Agua hirviendo con sal

Recurrir al agua hirviendo con sal es un método muy eficaz para desatascar las tuberías, aunque en este caso está especialmente indicado para los atascos leves. Para ello, solo tendrás que hervir un litro de agua con un puñado de sal y verterla, con mucho cuidado, por el desagüe afectado. Es importante no hacerlo de golpe, sino de forma progresiva, y en cuestión de minutos se tendrá la tubería desatascada.

Bicarbonato con vinagre

Otra opción muy efectiva es usar una mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre, que es muy eficaz para arrastrar la suciedad por las cañerías. Para ello, se debe verter media taza de bicarbonato sobre el desagüe, luego media taza de vinagre y esperar 20 minutos para que haga reacción. Mientras tanto, debes preparar tres litros de agua hirviendo y echarla poco a poco y con cuidado. Si el atasco persiste, podrás usar un desatascador de émbolo para lograr una tubería limpia durante más tiempo.

Alambre metálico

Si una tubería no está demasiado obstruida, el método más simple y rápido es usar un alambre metálico. Con cierta habilidad, podrás eliminar la suciedad acumulada en el desagüe. Necesitarás un alambre que se pueda moldear y que tenga suficiente longitud, como el de una percha.

Hazle una forma de gancho e introdúcelo en el desagüe para ir tirando y empujando hasta que consigas limpiar poco a poco la cañería atascada. Una vez realizada la limpieza, conviene dejar correr el agua caliente durante varios minutos.

Sosa cáustica

La sosa cáustica es un método muy eficaz y recomendable para los casos en los que haya un atasco considerable. Este producto es muy corrosivo y puede ocasionar quemaduras en la piel, por lo que para manipularlo será necesario usar guantes de goma y gafas de protección para los ojos, además de mucho cuidado a la hora de utilizarla.

Vierte una cucharada sopera usando una cuchara de madera por la tubería atascada, luego añade poco a poco un vaso de agua caliente y deja que actúe durante 30 minutos. Si el atasco continúa, repite la operación. Una vez eliminado el atasco, deja correr el agua caliente durante unos minutos por el desagüe.

Buenas prácticas para evitar atascos

Existen diferentes remedios caseros para desatascar una tubería, pero más allá de usarlos, conviene ser consciente de las buenas prácticas a seguir para evitar futuros atascos.

No tires aceite por el fregadero, utiliza un tapón filtro en el desagüe para que los trozos de comida no se cuelen por las cañerías y nunca tires papeles no degradables por el inodoro. Además, es recomendable que, cada cierto tiempo, limpies las tuberías con agua hirviendo y sal, ya que los jabones que hacen espuma dejan sedimentos que deberían ser eliminados.