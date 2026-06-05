El pueblo de Badajoz donde se hace el mejor queso de pasta blanda de España: obra de una empresa familiar desde 1970

Extremadura vuelve a demostrar que es una tierra de tesoros gastronómicos de talla mundial, y en esta ocasión el protagonista no es el jamón ni el pimentón, sino un queso de cabra que está conquistando los paladares de los jurados más exigentes del planeta. Se elabora en Oliva de la Frontera, un municipio pacense situado en el corazón de la dehesa extremeña, y detrás de este manjar se esconde el trabajo de una quesería familiar que lleva más de medio siglo perfeccionando el arte de afinar quesos.

El queso en cuestión responde al llamativo nombre de 'Bombón Sudao' y, aunque su nombre pueda hacer pensar en el chocolate, nada tiene que ver con el dulce. Se trata de un queso de leche cruda de cabra, moldeado a mano y sometido a una maduración lenta de unos dos meses. Este laborioso proceso le otorga una textura extremadamente cremosa y un sabor intenso y lleno de personalidad.

Sus cualidades excepcionales acaban de ser reconocidas en los GourmetQuesos 2026, donde se ha alzado con el título de mejor queso de pasta blanda de corteza lavada de España. Pero este no es su único hito: el 'Bombón Sudao' cuenta en su envidiable currículum con una codiciada medalla Super Gold en los World Cheese Awards (considerados los premios Óscar del sector quesero), así como medallas de oro en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon y múltiples galardones en ediciones anteriores del campeonato de los mejores quesos de España.

De las tapas en el bar a la élite mundial

Para entender el éxito de este queso hay que viajar a los años 70 y conocer la historia de Quesos Artesanos Rufino. La tradición fue iniciada por Rufino y Matilde, padres de los actuales dueños de la marca, los hermanos Cuecas Morujo. Todo comenzó en el bar que regentaban en Oliva de la Frontera. Rufino y Matilde compraban quesadillas tiernas (con apenas una semana de vida) a los ganaderos de la comarca —zonas como Jerez de los Caballeros o Fregenal de la Sierra— para curarlas ellos mismos en su local y servirlas como tapa.

Aquel queso fuerte, de sabor penetrante y ligeramente picante, maridaba a la perfección con la cerveza y el vino. Su éxito entre los clientes y vecinos del pueblo fue tal que la familia decidió hacer de la curación de quesos su modo de vida.

Lo que hace singular a Quesos Artesanos Rufino es que se erigen como auténticos afinadores de queso (una figura muy venerada en países como Francia, pero inusual en España). Sin contar con rebaño propio, la familia selecciona piezas jóvenes de la máxima calidad y les aporta su toque magistral controlando la ventilación, la temperatura y la humedad en secaderos naturales, respetando los métodos de antaño para lograr el punto de maduración perfecto.

Cómo disfrutar del 'Bombón Sudao'

Hoy en día, la marca creada oficialmente en 2006 e impulsada por los descendientes de Rufino y Matilde, es un referente absoluto en la artesanía quesera. A pesar del reconocimiento internacional, siguen fieles a sus raíces y elaborando su producto con el mismo mimo que en aquel modesto garaje contiguo al bar familiar.

Para los afortunados que deseen probar el que ya es considerado uno de los mejores quesos de España y del mundo, el 'Bombón Sudao' se puede adquirir tanto en tiendas especializadas y espacios gourmet como a través de la propia web de la quesería pacense, presentándose generalmente en un formato de unos 550 gramos con un precio que ronda los 16,50 euros. Un lujo accesible nacido del buen hacer, el tiempo y la paciencia de una humilde familia de Oliva de la Frontera.