La nueva mezcla que aspira a sustituir al gintónic en la sobremesa de verano: así es el 'coffee tonic'

Hubo un tiempo en que la sobremesa española olía inevitablemente a café y sonaba al tintinear de una copa de gintónic. Hace no tanto que, sin embargo, ese ritual empieza a mutar. Más ligero, más diurno y menos alcohólico, según marcan los tiempos que vivimos y nuestros propios hábitos.

Un escenario ideal para que nuevos formatos de consumo irrumpan convirtiéndose en tendencia. Así ocurre con la bebida que une dos universos hasta ahora separados: el café y la tónica. Su nombre es coffee tonic y llega dispuesto a convertirse en el nuevo icono del tardeo sofisticado.

La propuesta aterriza en España de la mano de Starbucks y Schweppes, dos gigantes de sus respectivas categorías que han decidido capitalizar una tendencia internacional que lleva años creciendo en cafeterías de Oslo, Nueva York o Tokio.

El resultado es una mezcla refrescante y adulta que redefine tanto el consumo del café como el papel de la tónica fuera de la coctelería clásica.

Porque si algo refleja el auge del coffee tonic es un cambio profundo en la forma de socializar. El consumidor actual bebe antes, busca fórmulas más ligeras y prioriza experiencias menos asociadas al exceso.

El fenómeno del tardeo continúa consolidándose, mientras el aperitivo y las sobremesas largas encuentran nuevos códigos: bebidas sin alcohol, sabores complejos y una estética más cuidada. La llamada Afternoon Society —esa tendencia global que desplaza el ocio hacia horarios diurnos— ha encontrado en esta mezcla un símbolo perfecto.

CoffeeTonic en tres versiones.

Y, dentro de ella, el café también vive su propia revolución. Ya no pertenece exclusivamente al desayuno ni a la pausa de oficina. El auge del cold brew, los cafés helados y las nuevas preparaciones frías ha transformado una bebida tradicionalmente funcional en una experiencia social y aspiracional.

Las nuevas generaciones buscan cafés más refrescantes, visuales y experimentales; bebidas que puedan acompañar tanto una reunión de trabajo informal como una sobremesa de verano.

La historia de esta mezcla tiene algo de accidente afortunado. Se cree que todo comenzó en 2007 en Oslo, cuando un barista mezcló espresso y tónica después de una fiesta. Pero, en realidad, la mezcla de café con bebidas carbonatadas (tónica o gaseosa) tiene una larga tradición en España que se remonta a mediados del siglo XX.

El boom por el café ha hecho que la combinación vuelva a estar en boca de todos y con su 'resurgir' en Escandinavia ha logrado conquistar cafeterías de especialidad en Estados Unidos y Asia.

Italia, siempre atenta a los rituales veraniegos, terminó abrazándola como una de las bebidas estrella de las últimas temporadas estivales. Incluso la cultura pop ha acompañado el fenómeno: si el cosmopolitan definió una era televisiva, el café frío parece haberse convertido en el nuevo lenguaje urbano de series como And Just Like That….

¿Por qué funciona una mezcla tan improbable?

Marc Álvarez —considerado uno de los grandes nombres de la coctelería internacional y responsable creativo de esta gama— explica que “la tónica y el café comparten un perfil amargo y ciertas notas cítricas que encajan muy bien. El resultado no es solo refrescante, también tiene estructura y profundidad en boca”.

No es casualidad que esta bebida encuentre terreno fértil en el actual auge de los combinados No & Low Alcohol. Según los datos del sector hostelero, cuatro de cada diez consumidores ya demandan alternativas sin alcohol más sofisticadas que un refresco convencional. El coffee tonic ocupa precisamente ese espacio intermedio entre el café, el aperitivo y la coctelería ligera.

La colaboración entre Starbucks y Schweppes se materializa en tres bebidas frías disponibles hasta finales de verano en las tiendas de Starbucks de España y Portugal.

Desde el Espresso Tonic, elaborado con Blonde Espresso Roast, tónica Schweppes, hielo y un toque de vainilla, al Cold Brew Tonic, donde el café extraído en frío se combina con tónica de limón y un perfil mucho más cítrico y veraniego, o el Matcha Tonic, una mezcla herbal y delicada que une té matcha, tónica y notas suaves de vainilla.