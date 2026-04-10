Adiós a uno de los restaurantes más queridos de Galicia, lugar de encuentro emblemático en el Camino de Santiago

"Después de 16 años, O Camiño do Inglés cerrará al final de este mes". Con esta frase lapidaria se han despedido este jueves el chef Dani López y su equipo a través de una publicación en redes, dando fin a uno de los restaurantes más importantes y queridos de Ferrol (A Coruña).

No obstante, se cree que podría tratarse de un adiós a medias, pues en el mismo mensaje el establecimiento ha dicho lo siguiente: "Te invito a acompañarnos en estos últimos días, y muy pronto te contaré hacia dónde nos llevará el próximo paso".

Se deconocen aún más detalles, pero por ahora múltiples personalidades del mundo gastronómico ya se han pronunciado para lamentar la pérdida de este referente de la cocina gallega contemporánea y desearles suerte, como el chef Javi Olleros de Culler de Pau (2 estrellas Michelin y una Estrella Verde). "¡Ánimo! No me cabe duda de que con tu talento seguirás engrandeciendo la gastronomía gallega", ha escrito.

La importancia de O Camiño do Inglés

O Camiño do Inglés, abierto en 2010 —cuando Dani sólo tenía 26 años—, ayudó a poner a Ferrol en el mapa de la cocina contemporánea gallega y sirvió para dinamizar la escena culinaria de la ciudad alrededor de un proyecto muy personal centrado en el producto local. De hecho, su propuesta ha servido de inspiración a otros proyectos y a cocineros que se han formado en sus fogones.

El nombre del restaurante se debe al origen del chef, nacido en Londres, y a su proximidad con el Camino de Santiago Inglés hacia la capital de Galicia, cuyo punto de partida está a pocos cientos de metros del local. Así pues, es también punto de encuentro clave para quienes se animan a iniciar esta travesía.

Por otra parte, está también a sólo 600 metros de la lonja de Ferrol, de modo que gran parte del marisco y pescado de la carta sale directamente de allí, siendo grandes defensores de la temporalidad y del kilómetro 0.

También han trabajado con carnes, con platos como la picaña de vaca o el lomo de ternera café de parís con sus chicharrones, pero el producto marino es el gran protagonista de su carta.

Reconocido con 2 Soles de la Guía Repsol y recomendado por la Guía Michelin, la partida de O Camiño do Inglés, aún algo incierta, dejará sin duda un vacío en el corazón (y el paladar) de quienes les conocieron y disfrutaron de su amor por los productos de esta tierra.