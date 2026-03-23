Peña del Atún (Barbate, Cádiz)

Peña del Atún (Barbate, Cádiz) Juan Carlos Toro

330 bares, restaurantes y vinotecas para comer bien en Semana Santa, según la Guía Repsol

De casas de comidas en parques naturales a tabernas a un paso de monumentos, los nuevos Soletes prometen el mejor disfrute para las próximas escapadas.

La primavera ha irrumpido en España con una promesa clara: salir, viajar… y comer bien. Tras meses de frío y lluvia, la nueva edición de los Soletes de Primavera de la Guía Repsol llega como un mapa apetecible para quienes entienden la Semana Santa no solo como tradición, sino también como una oportunidad gastronómica.

Este 2026, más de 330 bares, restaurantes y vinotecas se suman a una constelación que ya supera los 5.000 locales distinguidos. No hablamos de alta cocina inaccesible, sino de esos lugares donde uno recomendaría parar “como a un amigo”: cocina honesta, precios razonables y ese intangible difícil de definir que convierte una comida en recuerdo.

La selección de esta temporada dibuja un país que se recorre a través del paladar. Desde la Sierra Norte de Sevilla hasta el Parque Natural Posets-Maladeta, pasando por el ecosistema único de Terres de l’Ebre, los Soletes apuestan por una gastronomía profundamente conectada con el paisaje.

La empanadas que sirven en La Galería (Navaluenga, Ávila).

La empanadas que sirven en La Galería (Navaluenga, Ávila). Alfredo Cáliz

Los conventos entran en la guía 'gastro': Soletes Repsol para las monjas de Llerena y un mazapán toledano del siglo XIII

En La Galería, a los pies de Gredos, las empanadillas fritas rellenas de cabritillo resumen esa cocina de raíz que nunca pasa de moda. Más al sur, La Peña del Atún mantiene vivo el pulso marinero con recetas que saben a salitre y memoria.

La Guía insiste este año en un detalle significativo: muchos de los nuevos Soletes no solo alimentan, también alojan. Es el caso de Silogía o Venta Piqueras, donde la experiencia se alarga más allá de la mesa.

Ciudades que se saborean

Pero no todo es escapada rural. El mapa urbano también se enriquece con direcciones que invitan a redescubrir ciudades históricas desde una perspectiva gastronómica. Barrios como Cimadevilla en Gijón, el casco antiguo de Salamanca o la monumental Mérida se llenan de nuevos puntos donde detenerse.

En Insurgente, dentro del Mercado de Chamberí, la propuesta contemporánea dialoga con el producto; mientras que en Efímero o Mengem se percibe el empuje de una generación joven que está redefiniendo la hostelería desde abajo.

Uno de los mayores aciertos de esta edición es su capacidad para encontrar belleza donde no se espera. Desde Lukitxene —un comedor de escuela de hostelería— hasta Lambada Records, mitad bar mitad tienda de vinilos, o la cooperativa L’Ovella Negra, los Soletes reivindican lo inesperado como parte esencial del viaje.

Patio de Butacas (Pola de Siero, Asturias).

Patio de Butacas (Pola de Siero, Asturias). Siro García

Incluso la coctelería encuentra su espacio, como en El Patio de Butacas, donde la barra se convierte en escenario.

Más allá de cifras y direcciones, lo que propone la Guía Repsol es una forma de viajar: sin prisa, con curiosidad y con hambre —literal y metafórica— de descubrimiento. Como señala su directora, María Ritter, esta edición responde a un impulso colectivo: las ganas de vivir, de explorar y de sentarse a la mesa.

La Semana Santa, con sus desplazamientos y pausas, se convierte así en el contexto ideal para seguir este mapa amarillo. Porque si algo dejan claro estos más de 330 nuevos Soletes es que, en España, siempre hay un bar, una casa de comidas o una vinoteca esperando para contar una historia. Y casi siempre empieza con algo tan sencillo como una buena tapa.

17 punto 10 Restaurantes Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón Soletes Primavera 2026
200 Uvas Vinotecas Salamanca (Salamanca) Salamanca Castilla y León Soletes Primavera 2026
77 kilos Restaurantes Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Casa Benito Restaurantes Alcalá de Henares (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
El Astral Restaurantes Tordesillas (Valladolid) Valladolid Castilla y León Soletes Primavera 2026
Ajhito Izakaya Restaurantes Jaén (Jaén) Jaén Andalucía Soletes Primavera 2026
Alameda Bares Zumarraga (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Alfonso X Restaurantes Cazorla (Jaén) Jaén Andalucía Soletes Primavera 2026
Al-Karika Restaurantes Coria (Cáceres) Cáceres Extremadura Soletes Primavera 2026
Ametza Bares Mutriku (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Amillena Arrazolako Benta Restaurantes Atxondo (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Antonio Restaurantes Jerez de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía Soletes Primavera 2026
Arbidel Vinotecas Ribadesella (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
Arrasate Cafeterías Villava/Atarrabia (Navarra) Navarra Comunidad Foral de Navarra Soletes Primavera 2026
Arròs & Brases Restaurantes Alcanar (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Atelier by Aitor Estela Bares Andorra La Vieja (Andorra) Andorra Andorra Soletes Primavera 2026
Atípico Fast Good Granada (Granada) Granada Andalucía Soletes Primavera 2026
Atticus Finch Burger Fast Good Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
AttiKo GastroBar Bares Zamora (Zamora) Zamora Castilla y León Soletes Primavera 2026
Azpeitxi Berri Restaurantes Bergara (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Balcón del Pirineo Restaurantes Broto (Huesca) Huesca Aragón Soletes Primavera 2026
Bambú Restaurantes Espartinas (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
Bammbao Restaurantes Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Bar Bocata Bares Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Bar Marcelino (Can Vermut) Bares Maó-Mahón (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Barraco Station Fast Good El Barraco (Ávila) Ávila Castilla y León Soletes Primavera 2026
Barrapomelo Restaurantes Murcia (Murcia) Murcia Región de Murcia Soletes Primavera 2026
Barriga Restaurantes Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Bayarri Heladerías Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Big House Restaurantes Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura Soletes Primavera 2026
Blat al Sac Restaurantes Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Brasería Mesón del Vero Restaurantes Alquézar (Huesca) Huesca Aragón Soletes Primavera 2026
Brulèe 2.0 Cafeterías Ordino (Andorra) Andorra Andorra Soletes Primavera 2026
Cala Fornells Chiringuitos Peguera-Cala Fornells (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Caléndula Tapas Restaurantes Torremolinos (Málaga) Málaga Andalucía Soletes Primavera 2026
Cal Ganxo Restaurantes Valls (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Cameros Restaurantes El Rasillo de Cameros (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
Camino de la Huerta Restaurantes Íllora (Granada) Granada Andalucía Soletes Primavera 2026
Campero Bares Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla y León Soletes Primavera 2026
Can Mestre Restaurantes Sant Josep de Sa Talaia (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Can Narra Restaurantes Llançà (Girona/Gerona) Girona/Gerona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Caracolillo Cafeterías Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Canarias Soletes Primavera 2026
Caralludo by Chuchi Restaurantes Meaño (Pontevedra) Pontevedra Galicia Soletes Primavera 2026
Casa Albina Restaurantes Talayuelas (Cuenca) Cuenca Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Casa Amador Bares Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón Soletes Primavera 2026
Casa El Famós Restaurantes Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Casa Machín Restaurantes Écija (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
Casa Parri Restaurantes Poveda de la Sierra (Guadalajara) Guadalajara Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Casa Pepiña Restaurantes Allariz (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia Soletes Primavera 2026
Ca S'Arquitecte Fast Good Sencelles (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Balears Soletes Primavera 2026
Casa Rufus Restaurantes Vielha (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Casa Telva Restaurantes Siero (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
Casa Trabanco Restaurantes Villaviciosa (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
Casa Vizcaíno Bares Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
Caserío Marutegi Restaurantes Asparrena (Araba/Álava) Araba/Álava Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Caserio Meiroi Restaurantes Navia de Suarna (Lugo) Lugo Galicia Soletes Primavera 2026
Celler Cal Marino Bares Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Cervezas Althaia Vinotecas Altea (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Cervino Bares Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón Soletes Primavera 2026
Chambao Paco Chiringuitos Calahonda (Granada) Granada Andalucía Soletes Primavera 2026
Chapoo Restaurantes Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Cielito Lindo Fast Good Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía Soletes Primavera 2026
Cinteta Restaurantes La Ràpita (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Cocleque Restaurantes Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Colmado Los Manueles Bares Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Crixto14 Vinotecas Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
Dallas Restaurantes Albacete (Albacete) Albacete Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Desde Cero Bares Coslada (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Dispatch Bares Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Domi Vélez Bakery Cafeterías Lebrija (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
Donde la Dulce Restaurantes Dénia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Do Norte Gastrobar Restaurantes Teruel (Teruel) Teruel Aragón Soletes Primavera 2026
Ebos Cafeterías Vilalba (Lugo) Lugo Galicia Soletes Primavera 2026
Efímero Fast Good Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Comunidad Foral de Navarra Soletes Primavera 2026
Eiquí Café Cafeterías Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A Galicia Soletes Primavera 2026
El Alcaraván Cafeterías Salamanca (Salamanca) Salamanca Castilla y León Soletes Primavera 2026
El Altillo Gastrobar Restaurantes Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Canarias Soletes Primavera 2026
El Barquillo (El Sótano) Restaurantes Tinajo (Palmas, Las) Palmas, Las Canarias Soletes Primavera 2026
El Buen Restaurantes Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
El Camaleón Más Que Vinos Bares Badajoz (Badajoz) Badajoz Extremadura Soletes Primavera 2026
El Chef del Bonito Restaurantes Meruelo (Cantabria) Cantabria Cantabria Soletes Primavera 2026
El Cid Restaurantes Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) Burgos Castilla y León Soletes Primavera 2026
El Círculo Restaurantes Avilés (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
El Cuco Bares Jerez de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía Soletes Primavera 2026
El Dau de Can Miquel Restaurantes Sant Feliu de Guíxols (Girona/Gerona) Girona/Gerona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
El Fogaril Restaurantes Sigüenza (Guadalajara) Guadalajara Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
El Gordo 2 Restaurantes Tarragona (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
El Guano Restaurantes La Vall d'Uixó (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
El Jardí Restaurantes Salomó (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
El Margallo Bares Ayamonte (Huelva) Huelva Andalucía Soletes Primavera 2026
El Mirador Restaurantes Camarasa (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
El Molí d'Alòs Restaurantes Alòs de Balaguer (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
El Molí del Mallol Restaurantes Montblanc (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
El Molino de Larués Restaurantes Jaca (Huesca) Huesca Aragón Soletes Primavera 2026
El Molino de Vidrieros Restaurantes Triollo (Palencia) Palencia Castilla y León Soletes Primavera 2026
El Navasillo Restaurantes Parauta (Málaga) Málaga Andalucía Soletes Primavera 2026
El Nou Celler Restaurantes Palamós (Girona/Gerona) Girona/Gerona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
El Panadero Restaurantes Sepúlveda (Segovia) Segovia Castilla y León Soletes Primavera 2026
El perro de San Roque Bares Aguilar de Campoo (Palencia) Palencia Castilla y León Soletes Primavera 2026
El Pucheru 4 Almas Restaurantes Reocín (Cantabria) Cantabria Cantabria Soletes Primavera 2026
El Rincón de Armunia Chiringuitos León (León) León Castilla y León Soletes Primavera 2026
El Rollo Restaurantes Solosancho (Ávila) Ávila Castilla y León Soletes Primavera 2026
El Salón Restaurantes Riodeva (Teruel) Teruel Aragón Soletes Primavera 2026
El Soportal Restaurantes Pedraza (Segovia) Segovia Castilla y León Soletes Primavera 2026
El Tonel Restaurantes Villaviciosa (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
El Truco del Almendruco Bares Ávila (Ávila) Ávila Castilla y León Soletes Primavera 2026
Enebro Restaurantes Tolox (Málaga) Málaga Andalucía Soletes Primavera 2026
Envero Restaurantes Beas de Granada (Granada) Granada Andalucía Soletes Primavera 2026
Es Timbal Restaurantes Sant Josep de Sa Talaia (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Eth Refu Vinotecas Vielha (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Faragullas Cafeterías Mondoñedo (Lugo) Lugo Galicia Soletes Primavera 2026
Farah Restaurantes Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Fátima Gismero Cafeterías Pioz (Guadalajara) Guadalajara Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Ferrador Restaurantes Noia (Coruña, A) Coruña, A Galicia Soletes Primavera 2026
Flaco Fast Good Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A Galicia Soletes Primavera 2026
Flor del Toranzo Bares Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
Garage Bar Vinotecas Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Gasparic Restaurantes Olot (Girona/Gerona) Girona/Gerona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Gastrobar Tierra Restaurantes Alcañiz (Teruel) Teruel Aragón Soletes Primavera 2026
Gaudy Restaurantes Consuegra (Toledo) Toledo Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Gibson Bar Bares Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Gorrión Wine Bar Vinotecas Cádiz (Cádiz) Cádiz Andalucía Soletes Primavera 2026
HDH - Hambre de Hamburguesa Fast Good Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Hermanos Coomonte Cafeterías Corrales del Vino (Zamora) Zamora Castilla y León Soletes Primavera 2026
Hervibore Cafeterías Reus (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Hispano Exquisiteces Restaurantes Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Canarias Soletes Primavera 2026
Ho'oponopono Santander Fast Good Santander (Cantabria) Cantabria Cantabria Soletes Primavera 2026
Horizontal Restaurantes San Lorenzo de El Escorial (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Horno Artesa Cafeterías Arcos de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía Soletes Primavera 2026
Hostel La Pedriza Bares Manzanares el Real (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Hoyuela 1955 Restaurantes Camargo (Cantabria) Cantabria Cantabria Soletes Primavera 2026
Huerto Nun Restaurantes Aracena (Huelva) Huelva Andalucía Soletes Primavera 2026
Il Fornazzo Fast Good Zamora (Zamora) Zamora Castilla y León Soletes Primavera 2026
Imperi Bares Ciutadella de Menorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Industrial Coffee Cafeterías Almería (Almería) Almería Andalucía Soletes Primavera 2026
Insurgente Restaurantes Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Jimeno Factoría Restaurantes Olmedo (Valladolid) Valladolid Castilla y León Soletes Primavera 2026
Josefi Bares Zahara (Cádiz) Cádiz Andalucía Soletes Primavera 2026
Jovellanos 16 Bares Almería (Almería) Almería Andalucía Soletes Primavera 2026
Juanito Restaurantes Jerez de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía Soletes Primavera 2026
Juventud Malatang Fast Good Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Katilu Bares Legazpi (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Kolon Txiki Restaurantes Orio (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Kotxera 13 Restaurantes Mugiro (Navarra) Navarra Comunidad Foral de Navarra Soletes Primavera 2026
La Barraquita Beach Club Chiringuitos Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
La Basque Restaurantes Etxalar (Navarra) Navarra Comunidad Foral de Navarra Soletes Primavera 2026
La Bicha Bares León (León) León Castilla y León Soletes Primavera 2026
La Bodegueta de Cal Pep Bares Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
La Bombilla Bares A Coruña (Coruña, A) Coruña, A Galicia Soletes Primavera 2026
La Brasería de Muga Restaurantes Muga de Sayago (Zamora) Zamora Castilla y León Soletes Primavera 2026
La Casa de Damasco Fast Good Toledo (Toledo) Toledo Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
La Caseta Gastrojardí Restaurantes Bellreguard (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
La Casona del Mesonero Restaurantes Palazuelos de Eresma (Segovia) Segovia Castilla y León Soletes Primavera 2026
La Cayetana Fast Good Piedrahíta (Ávila) Ávila Castilla y León Soletes Primavera 2026
La Cercana Cafeterías Zafra (Badajoz) Badajoz Extremadura Soletes Primavera 2026
La Chingada Restaurantes Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
La Chumbera Cafeterías Almería (Almería) Almería Andalucía Soletes Primavera 2026
La cuchara de Baco Restaurantes Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
La Cúpula Fast Good Las Rozas de Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
La Despensa Bares Tudela (Navarra) Navarra Comunidad Foral de Navarra Soletes Primavera 2026
La Dicha Vinotecas Mérida (Badajoz) Badajoz Extremadura Soletes Primavera 2026
La Doña Clarita Restaurantes Burgos (Burgos) Burgos Castilla y León Soletes Primavera 2026
La Económica Restaurantes Noja (Cantabria) Cantabria Cantabria Soletes Primavera 2026
La Escuela Restaurantes Navalosa (Ávila) Ávila Castilla y León Soletes Primavera 2026
La Esencial Restaurantes Toledo (Toledo) Toledo Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
La Família Restaurantes Solsona (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
La Finca Sidrería Agrobar Vinotecas Oviedo (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
La Forquilla - Nou Barris Restaurantes Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
La Galería Restaurantes Navaluenga (Ávila) Ávila Castilla y León Soletes Primavera 2026
La Gavilla Restaurantes Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) Ciudad Real Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
La Hérmida Restaurantes Mazcuerras (Cantabria) Cantabria Cantabria Soletes Primavera 2026
La Lechera de Burdeos Vinotecas Murcia (Murcia) Murcia Región de Murcia Soletes Primavera 2026
La Llama Bares Plentzia (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
La Manta al Coll Bares Facheca (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Lambada Records Bares Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Canarias Soletes Primavera 2026
La Merced de la Concordia Restaurantes Tarazona (Zaragoza) Zaragoza Aragón Soletes Primavera 2026
Lamontagne Cafeterías Arrecife (Palmas, Las) Palmas, Las Canarias Soletes Primavera 2026
La Nata Bares Sant Just Desvern (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
La Neu Restaurantes Ordino (Andorra) Andorra Andorra Soletes Primavera 2026
La Pajuana Bares Granada (Granada) Granada Andalucía Soletes Primavera 2026
La Palmera Restaurantes Miajadas (Cáceres) Cáceres Extremadura Soletes Primavera 2026
La Peña Restaurantes Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
La Peña del Atún Restaurantes Barbate (Cádiz) Cádiz Andalucía Soletes Primavera 2026
La Renovadora Restaurantes Pazos de Borbén (Pontevedra) Pontevedra Galicia Soletes Primavera 2026
La Revuelta Bares Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía Soletes Primavera 2026
La Ritornata Fast Good Molina de Segura (Murcia) Murcia Región de Murcia Soletes Primavera 2026
La Rosa - Constitución Cafeterías Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Ciudad Real Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
La Rosa - Emilio Castelar Cafeterías Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Ciudad Real Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
La Sacristía Vinotecas Huelva (Huelva) Huelva Andalucía Soletes Primavera 2026
La Salina Restaurantes Sarria (Lugo) Lugo Galicia Soletes Primavera 2026
La Señora Winebar Vinotecas Chinchón (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Las Kubas Bares Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla y León Soletes Primavera 2026
Las Rejas Restaurantes Albacete (Albacete) Albacete Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
La Taberna de Casa Cornel Restaurantes Benasque (Huesca) Huesca Aragón Soletes Primavera 2026
La Taberna de Fuensaldaña Restaurantes Fuensaldaña (Valladolid) Valladolid Castilla y León Soletes Primavera 2026
La Tafeña Restaurantes Valverde (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Canarias Soletes Primavera 2026
La Tarara Neotaberna Restaurantes Olvera (Cádiz) Cádiz Andalucía Soletes Primavera 2026
La Tartera Cafeterías La Pobla de Segur (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
L'Atelier Restaurantes Llançà (Girona/Gerona) Girona/Gerona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
La Terrassa del Nàutic Restaurantes Salou (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
La Vaquería Restaurantes Malaguilla (Guadalajara) Guadalajara Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
La Ventica Restaurantes Almansa (Albacete) Albacete Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
La Vinoteca de Valdemeca Vinotecas Valdemeca (Cuenca) Cuenca Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Le Clos Celler Vinotecas Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Legado Bares Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Lenteja Restaurantes Castro Urdiales (Cantabria) Cantabria Cantabria Soletes Primavera 2026
Le Qualitè Tasca Bares Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Les Tines de Renau Restaurantes Renau (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Leyendas del Pirineo Restaurantes Fiscal (Huesca) Huesca Aragón Soletes Primavera 2026
Limbo Restaurantes Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Lola Restaurantes Morella (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Lo Paseo Restaurantes Ulldecona (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Lo Quiosc Restaurantes Talarn (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Lo Rico de Castilla Restaurantes Traspinedo (Valladolid) Valladolid Castilla y León Soletes Primavera 2026
Los Cantos Restaurantes Valverde de los Arroyos (Guadalajara) Guadalajara Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Los Leones Restaurantes San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Canarias Soletes Primavera 2026
Los Manzanos Restaurantes Campillo de Ranas (Guadalajara) Guadalajara Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Los Nietos Restaurantes Briones (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
Loureiro Restaurantes Bueu (Pontevedra) Pontevedra Galicia Soletes Primavera 2026
Lucky Baster Restaurantes Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Lukitxene Restaurantes Leioa (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Madre Superiora Cafeterías Benicasim/Benicàssim (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Madre Tigre Fast Good Murcia (Murcia) Murcia Región de Murcia Soletes Primavera 2026
Malahierba Restaurantes Badajoz (Badajoz) Badajoz Extremadura Soletes Primavera 2026
Mallorca Restaurantes Monesterio (Badajoz) Badajoz Extremadura Soletes Primavera 2026
Manrique Restaurantes Sotosalbos (Segovia) Segovia Castilla y León Soletes Primavera 2026
Marabunda Restaurantes Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
Mar de Leva Restaurantes Lepe (Huelva) Huelva Andalucía Soletes Primavera 2026
María del Río Restaurantes Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
María Manuela Restaurantes Vigo (Pontevedra) Pontevedra Galicia Soletes Primavera 2026
Marquet Gourmeterie Vinotecas Escaldes-Engordany (Andorra) Andorra Andorra Soletes Primavera 2026
Matacandela Restaurantes Osuna (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
Me gusta comer Restaurantes Rionegro del Puente (Zamora) Zamora Castilla y León Soletes Primavera 2026
Mengem Restaurantes Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Meraki Gastrobar Restaurantes Nájera (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
Mexicano en Brasas Restaurantes Toén (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia Soletes Primavera 2026
Mika Restaurantes Hondarribia (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Mikuna Restaurantes Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Miramar Restaurantes Punta Umbría (Huelva) Huelva Andalucía Soletes Primavera 2026
My Cat's Cake Cafeterías Cuenca (Cuenca) Cuenca Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Napoli dei Borboni Restaurantes Toledo (Toledo) Toledo Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026
Nolita Bares Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Nómada Café Cafeterías Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A Galicia Soletes Primavera 2026
Nòmada Solsona Restaurantes Solsona (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Nota 22 Bares Motril (Granada) Granada Andalucía Soletes Primavera 2026
Nu Restaurantes Montuïri (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Nueve Restaurantes Barbastro (Huesca) Huesca Aragón Soletes Primavera 2026
Nuevo Teruel Fast Good Soria (Soria) Soria Castilla y León Soletes Primavera 2026
O Bacoriño Vinotecas Ferrol (Coruña, A) Coruña, A Galicia Soletes Primavera 2026
Obi Cafeterías Málaga (Málaga) Málaga Andalucía Soletes Primavera 2026
O Birrán Restaurantes Ribadavia (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia Soletes Primavera 2026
Onde Keiras Restaurantes Ames (Coruña, A) Coruña, A Galicia Soletes Primavera 2026
Orche Cafeterías Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Canarias Soletes Primavera 2026
Origen Cáceres Restaurantes Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura Soletes Primavera 2026
Ostatu de Igoa Restaurantes Basaburua (Navarra) Navarra Comunidad Foral de Navarra Soletes Primavera 2026
Otelo Restaurantes Adeje (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Canarias Soletes Primavera 2026
O Triskel Restaurantes A Illa de Arousa (Pontevedra) Pontevedra Galicia Soletes Primavera 2026
Pacto Raíz Restaurantes Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Panarte Isabel García Cafeterías Arnedo (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
Pancomido Cafeterías Boiro (Coruña, A) Coruña, A Galicia Soletes Primavera 2026
Pancontigo Fast Good Badajoz (Badajoz) Badajoz Extremadura Soletes Primavera 2026
Patio de Butacas Bares Siero (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
Pau Restaurantes Benicarló (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Pava Cafeterías Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Peñalara Restaurantes Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) Segovia Castilla y León Soletes Primavera 2026
Pensión Mariola Restaurantes Agres (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Pepe Juan Bares Murcia (Murcia) Murcia Región de Murcia Soletes Primavera 2026
Perbacco Restaurantes Ferreries (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Pistola Bares Madrid (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Pizzcolabis Fast Good Buitrago del Lozoya (Madrid) Madrid Comunidad de Madrid Soletes Primavera 2026
Polleria Fontana Bares Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Pötstot Restaurantes Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Primitiu Restaurantes Ciutadella de Menorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Puerta de Terrer Restaurantes Calatayud (Zaragoza) Zaragoza Aragón Soletes Primavera 2026
Ramón Cafeterías Lugo (Lugo) Lugo Galicia Soletes Primavera 2026
Ramsol Restaurantes Xert (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Recoveco Echeverría Restaurantes Málaga (Málaga) Málaga Andalucía Soletes Primavera 2026
Recuncho de Gredos Restaurantes Zapardiel de la Ribera (Ávila) Ávila Castilla y León Soletes Primavera 2026
Reversible Restaurantes Deltebre (Tarragona) Tarragona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Reyna de copas Vinotecas Olite/Erriberri (Navarra) Navarra Comunidad Foral de Navarra Soletes Primavera 2026
Rinconcito Gomero Bares Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Canarias Soletes Primavera 2026
Río Piedra Restaurantes Nuévalos (Zaragoza) Zaragoza Aragón Soletes Primavera 2026
Rita Bares Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Robusta Cafeterías Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
Rocoto Restaurantes Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Rogada Wine Bar Vinotecas Málaga (Málaga) Málaga Andalucía Soletes Primavera 2026
Ronimba Bares Soria (Soria) Soria Castilla y León Soletes Primavera 2026
Ruano's Chiringuitos Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía Soletes Primavera 2026
Rústica Napoletana Fast Good Cazalla de la Sierra (Sevilla) Sevilla Andalucía Soletes Primavera 2026
Sa Font Fresca Chiringuitos Deià (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Salazar Cafeterías Frómista (Palencia) Palencia Castilla y León Soletes Primavera 2026
Segundo Bares Salamanca (Salamanca) Salamanca Castilla y León Soletes Primavera 2026
Silogía Restaurantes Garachico (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Canarias Soletes Primavera 2026
S.Marí Restaurantes Sant Antoni de Portmany/San Antonio Abad (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Soleà Restaurantes Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Somos Raro Restaurantes Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Stop Bares Velilla del Río Carrión (Palencia) Palencia Castilla y León Soletes Primavera 2026
Stori3s Restaurantes Huelva (Huelva) Huelva Andalucía Soletes Primavera 2026
Superlocal Restaurantes Barcelona (Barcelona) Barcelona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
Sur Restaurantes Jávea/Xàbia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Tabanko 825 Restaurantes Murcia (Murcia) Murcia Región de Murcia Soletes Primavera 2026
Taberna Chamarín Bares Linares (Jaén) Jaén Andalucía Soletes Primavera 2026
Taberna Patrimonio Bares Úbeda (Jaén) Jaén Andalucía Soletes Primavera 2026
Taberna Saputo Bares Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón Soletes Primavera 2026
Taberna Sebastián Restaurantes Don Benito (Badajoz) Badajoz Extremadura Soletes Primavera 2026
Taller de Sabores Restaurantes Bullas (Murcia) Murcia Región de Murcia Soletes Primavera 2026
Tapería Yuste Restaurantes Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura Soletes Primavera 2026
Taverna L'Ovella Negra Bares Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Terra de Pics Restaurantes Bolvir (Girona/Gerona) Girona/Gerona Catalunya/Cataluña Soletes Primavera 2026
The Kitchen Soul and Food Restaurantes Ponferrada (León) León Castilla y León Soletes Primavera 2026
Timoteo Gastrobar Bares Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Tío Andrés Restaurantes Cartagena (Murcia) Murcia Región de Murcia Soletes Primavera 2026
Torreblanca Fast Good Duruelo de la Sierra (Soria) Soria Castilla y León Soletes Primavera 2026
Torre de la Vega Vinotecas Torrelavega (Cantabria) Cantabria Cantabria Soletes Primavera 2026
Toxo Gastro Restaurantes Ourense (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia Soletes Primavera 2026
Tramunte Restaurantes Santo Adriano (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
Trattoria Piemontese Restaurantes Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunitat Valenciana/Comunidad Valenciana Soletes Primavera 2026
Trece Restobar Restaurantes Soutomaior (Pontevedra) Pontevedra Galicia Soletes Primavera 2026
Tres60 Bares Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
Trespés Restaurantes Monforte de Lemos (Lugo) Lugo Galicia Soletes Primavera 2026
Urbitarte Sagardotegia Restaurantes Ataun (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Vacceos Restaurantes Coca (Segovia) Segovia Castilla y León Soletes Primavera 2026
Venta Los Patos Bares Antequera (Málaga) Málaga Andalucía Soletes Primavera 2026
Venta Piqueras Restaurantes Lumbreras (Rioja, La) Rioja, La La Rioja Soletes Primavera 2026
Ventasierra Restaurantes Crémenes (León) León Castilla y León Soletes Primavera 2026
Vida Una Bares Maó-Mahón (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Illes Balears/Islas Baleares Soletes Primavera 2026
Willy Food Fast Good Gijón (Asturias) Asturias Principado de Asturias Soletes Primavera 2026
York Cafeterías Soria (Soria) Soria Castilla y León Soletes Primavera 2026
Zartagi Ostatu Restaurantes Baliarrain (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Zerua Restaurantes Salvatierra/Agurain (Araba/Álava) Araba/Álava Euskadi/País Vasco Soletes Primavera 2026
Zitro Sushi Bar Restaurantes Tomelloso (Ciudad Real) Ciudad Real Castilla - La Mancha Soletes Primavera 2026