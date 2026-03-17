Paula Monreal, cocinera: "Los calabacines más ricos no se hornean, se pasan por la sartén con dos huevos y queso rallado"

0 votos

Si algo define al calabacín es su docilidad culinaria: se deja cortar, rellenar, triturar, saltear, encurtir o incluso hornear en repostería sin levantar la voz. En la cocina italiana, por ejemplo, las zucchine ocupan desde las clásicas flores rebozadas hasta los salteados con ajo y hierbas, pasando por los omnipresentes 'espaguetis' vegetales, los llamados zoodles, que hoy triunfan como alternativa ligera a la pasta.

En casa, basta un espiralizador o un cuchillo afilado para transformar el calabacín en cintas que se mezclan con tomates, quesos frescos o mariscos, admitiendo desde un pesto clásico hasta una vinagreta asiática.

En la cocina española, el calabacín se integra con naturalidad en cremas, pistos, salteados y tortillas. Las cremas templadas o frías de calabacín, a menudo en combinación con puerro, zanahoria o manzana, se prestan a jugar con especias, quesos o un toque de frutos secos para ganar textura.

En el terreno de las masas saladas, es casi insustituible: rellena quiches, tartas de hojaldre, cocas mediterráneas, empanadas o pizzas caseras, donde aporta humedad, dulzor vegetal y esa sensación de “verde” que equilibra embutidos y quesos más grasos. Frito o rebozado, en chips finísimos o en bastones a la romana, compite con la berenjena como rey de las frituras veraniegas.

Elegir piezas pequeñas o medianas, con piel brillante, firme y sin golpes, es el primer gesto gastronómico hacia este vegetal. Desde ahí, el resto es cuestión de cuchillo, tiempo de cocción y una mirada curiosa: la que permite ver en un calabacín algo más que un recurso de nevera y entenderlo como lo que es, una hortaliza contemporánea, saludable y sorprendentemente versátil.

Sándwich de calabacín de Paula Monreal

La creadora de contenido gastronómico Paula Monreal (@paufeel) ha compartido en redes un vídeo de una receta para comer calabacín de una forma diferente e inesperada: ¡a modo de sándwich!

"Sin harinas, con muy pocos ingredientes y superfácil de preparar", asegura Paula. Todos los detalles de este plato, justo aquí.

Ingredientes Calabacín grande, 1

Huevos, 2

Queso rallado, 2 tazas

Sal y pimienta, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, un chorrito Paso 1 Lava el calabacín y rállalo con un rallador. Luego ponlo en una bolsa para escurrir el agua de la verdura o en un paño de cocina. Paso 2 Cuando se haya escurrido el agua, pon el calabacín rallado en un bol y añade el queso, los huevos, la sal y la pimienta. Mezcla todo bien. Paso 3 Engrasa una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Paso 4 En esa misma sartén, pon un molde, (aunque también lo puedes hacer sin él) y rellénalo con un poco de la masa; haz otro igual, quita el molde y tapa la sartén y déjalo a fuego bajo durante 3 o 4 minutos, dale la vuelta y vuelve a tapar la sartén otros 3 o 4 minutos. Paso 5 Pasado este tiempo, sácalo de la sartén y rellena el 'sándwdich' de pan de calabacín de lo que más te guste y disfruta.

#sandwichdecalabacin #singluten #sinharinas #ideadecena #cenasinharinas #cenafit #lowcarb #ketorecipes #zapallitoitaliano #zuccini #zapalloitalizano #recetasfaciles #easyrecipes #recetasquefuncionan #sanoyrico #cambiodehabiros #habitossaludables ♬ sonido original - Paufeel @paufeel SÁNDWICH DE CALABACÍN, sin harinas, con muy pocos ingredientes y súper fácil de preparar. Si eres fan de las recetas fáciles, tienes que hacer esta idea de cena con calabacín ya que queda buenísima. Ingredientes para dos sándwiches: 1 calabacín grande 2 huevos 2 tazas queso rallado el que más te guste Sal y pimienta al gusto Elaboración: Lava y ralla el calabacín, ponlo en una bolsa o un paño de cocina y quítale el agua. Pon el calabacín rallado en un bol y añade el queso, los huevos, sal y pimienta, mezcla todo bien. Engrasa una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Pon un molde, (aunque también lo puedes hacer sin él) rellena con un poco de masa, haz otro igual, quita el molde y tapa la sartén y déjalo a fuego bajo durante 3/4 minutos, dale la vuelta y vuelve a tapar la sartén otros 3/4 minutos. Pasado el tiempo, rellena de lo que más te guste y disfruta. Espero que os guste tanto como a mí, gracias por todos vuestros comentarios y que tengáis un fantástico día. #calabacin

Acompañamientos

Una buena opción es acompañar este sándwich con una ensalada verde sencilla, hecha con hojas crujientes como rúcula, canónigos o lechuga y una vinagreta de limón o lima que limpie el paladar.

También le sienta muy bien un tomate aliñado o una pequeña ensalada de tomate y cebolla morada con aceite de oliva y un toque de vinagre de Jerez, que aporta jugosidad y contraste.

Si te apetece algo crujiente, puedes servir bastones de zanahoria y apio con una salsa de yogur y limón o con hummus suave, o incluso un coleslaw ligero hecho con col y zanahoria ralladas y salsa de yogur en lugar de mayonesa.

Si buscas un acompañamiento más saciante, unas patatas o boniatos asados con hierbas, o una bandeja de verduras asadas (pimiento, berenjena, cebolla, zanahoria) funcionan como guarnición templada y colorida que completa el plato sin robarle protagonismo al calabacín.