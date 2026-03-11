Portugal continúa sin un tres estrellas Michelin pero suma un biestrellado más a su guía

La foto final de los nuevos premiados en la Guía Michelin de Portugal 2026.

La escena culinaria portuguesa acaba de vivir otra noche de estrellas para el recuerdo. La nueva selección de la Guía Michelin Portugal 2026, presentada en el hotel Savoy Palace de Funchal este martes 10 de marzo, confirma el dinamismo de una gastronomía que combina tradición, creatividad y una creciente proyección internacional.

Con 210 restaurantes destacados en total, la guía evidencia el auge del país como destino gastronómico de primer nivel, aunque un año más ninguno de sus restaurantes consiga llegar a la cima y sumar un tres estrellas a la colección.

La gran noticia de esta edición es la incorporación de un nuevo restaurante al selecto grupo de dos estrellas Michelin, mientras que diez establecimientos debutan con una estrella, consolidando un mapa culinario cada vez más diverso y ambicioso.

Fifty Seconds conquista las dos estrellas

El gran protagonista de la noche fue Fifty Seconds, en Lisboa, que logra su segunda estrella Michelin y se integra en el reducido club de restaurantes biestrellados del país, que ahora suma nueve establecimientos.

Ubicado en la cima de la Torre Vasco da Gama, este restaurante debe su nombre al tiempo exacto que tarda el ascensor en alcanzar el comedor panorámico. Allí, el chef Rui Silvestre despliega una propuesta gastronómica altamente técnica y profundamente personal.

El chef Rui Silvestre celebrando su ascenso a la distinción de restaurantes biestrellados.

Su menú degustación, Fauna e Flora, se inspira en el universo marino y en el juego de texturas, con sutiles referencias a sus raíces mozambiqueñas e indias gracias al uso de especias exóticas. El resultado es una experiencia culinaria sofisticada que combina precisión técnica, sensibilidad estética y una narrativa muy contemporánea.

Diez nuevos restaurantes con una estrella Michelin

La edición 2026 también amplía el número de restaurantes con una estrella Michelin, que asciende a 44 en total gracias a diez nuevas incorporaciones. Entre ellas destacan proyectos que reflejan tanto la diversidad geográfica como el talento emergente del país.

Una de las grandes sorpresas ha sido el salto cualitativo de Porto, que suma cuatro nuevos restaurantes con estrella, consolidándose como uno de los destinos gastronómicos más interesantes de la península.

Entre ellos destacan DOP, el proyecto del reconocido chef Rui Paula, que combina tradición portuguesa con influencias contemporáneas en su menú degustación Não há futuro sem memória. Gastro by Elemento, donde el chef Ricardo Dias Ferreira reivindica la cocina ancestral basada en el fuego y el horno de leña.

Éon, situado en el elegante Palacete Severo, donde el chef Tiago Bonito reinterpreta recuerdos y sabores portugueses en un sofisticado menú degustación.

Tiago Bonito y Angélica Salvador, una pareja con suerte y una nueva estrella para sus respectivos restaurantes.

Curiosamente, también su mujer Angélica Salvador, al frente de In Diferente es otro de los nuevos restaurantes con estrella. Una coincidencia —un matrimonio que obtiene su primera estrella para cada uno de los proyectos en el mismo año—que no se había dado hasta la fecha.

La expansión de las estrellas Michelin también refleja el peso de la cocina de territorio, cada vez más valorada por los inspectores. A Cozinha do Paço, en Évora, ofrece una experiencia inmersiva en el Alentejo, donde el chef Afonso Dantas conecta alta cocina y tradición vitivinícola local mediante dos menús degustación contemporáneos.

Alameda, en Faro, rinde homenaje al Algarve a través de pescados y mariscos locales, reinterpretados con técnicas modernas por el chef Rui Sequeira. Estos restaurantes representan la tendencia dominante de la cocina portuguesa actual: reinterpretar el recetario tradicional a partir de producto local de máxima calidad.

Bib Gourmand, sostenibilidad y nuevas tendencias

La categoría Bib Gourmand, que distingue la mejor relación calidad-precio, incorpora dos nuevas direcciones, elevando el total a 26 restaurantes. Mesa15, en Leiria, donde el chef checo Petr Kiss propone una cocina europea contemporánea con platos como el risotto de trufa, mascarpone y parmesan y Taberna Sakra, en Alverca do Ribatejo, un restaurante que revisita la cocina tradicional portuguesa con una mirada contemporánea.

La Estrella Verde Michelin, que reconoce los esfuerzos en sostenibilidad, suma un nuevo integrante: A Cozinha do Paço, en Évora. El restaurante destaca por su compromiso con ingredientes locales, la recuperación de productos olvidados del Alentejo y prácticas agrícolas responsables.

Al mismo tiempo, la guía incorpora 34 nuevos restaurantes recomendados, confirmando la vitalidad del sector. Entre las tendencias detectadas destacan el creciente protagonismo de restaurantes dentro de hoteles; la expansión de propuestas de fusión y el auge de la cocina japonesa y omakase en ciudades como Lisboa y Porto.

Según el director internacional de la guía, Gwendal Poullennec, que no estuvo presente durante la gala pero sí mandó un mensaje a través de un video como ocurrió en la gala de España, la gastronomía portuguesa vive un momento especialmente estimulante. Chefs consolidados abren conceptos más informales, mientras que el sector hotelero apuesta con fuerza por la alta cocina como elemento de atracción turística.

El resultado es un panorama culinario donde Lisboa y Porto continúan liderando, pero donde también ganan protagonismo regiones como el Alentejo o el interior del país.

Con 9 restaurantes con dos estrellas, 44 con una estrella, 26 Bib Gourmand y 131 direcciones recomendadas, la Guía Michelin 2026 confirma lo que muchos viajeros ya sospechaban: Portugal se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos más apasionantes de Europa.