Así es la cerveza más antigua de Canadá y la más vendida de América del Norte: dónde probarla

En un mundo dominado por cervezas industriales y gigantes cerveceros internacionales, hay historias que se cuentan en cada trago. Una de ellas nació en la idílica costa atlántica de Canadá, en Saint John, New Brunswick, en 1867.

Ese año no solo vio nacer a Canadá como nación, sino también a Moosehead Breweries, la cervecera independiente más antigua del país y una de las más icónicas del continente.

El origen de una leyenda líquida

Todo comenzó con Susannah Oland, una mujer visionaria que abrió la “Army and Navy Brewery” con la esperanza de dejar un legado familiar.

La fábrica donde se elabora la cerveza Moosehead.

Lo logró con creces: seis generaciones después, Moosehead sigue siendo propiedad de la familia Oland, una rareza en el panorama cervecero actual. Y no ha sido un camino fácil.

La cervecera ha sobrevivido incendios, guerras, la explosión de Halifax e incluso la Ley Seca. Nada detuvo su expansión por Canadá, Estados Unidos y más allá.

Hoy, Moosehead, es una de las cervezas más vendidas en América del Norte, especialmente en su versión estrella: Moosehead Lager, una lager refrescante, elaborada con agua pura del norte y maltas selectas.

Ha sido reconocida en certámenes internacionales como el New York International Beer Competition, donde ha sido premiada con medalla de plata. Su hermana afrutada, Moosehead Radler, ha ganado incluso el oro y el título de “Specialty Beer of the Year”.

Un pedazo de New Brunswick

Moosehead es una embajadora líquida de New Brunswick, una región donde el respeto por la naturaleza y el buen comer van de la mano.

Desde sus arándanos silvestres, considerados los más intensos y nutritivos del planeta, hasta su famoso sirope de arce, el llamado “oro líquido” canadiense, todo en esta zona parece salido de un cuento gastronómico.

No es casualidad que los canadienses celebren el verano con picnic en los prados y playas atlánticas, donde Moosehead no puede faltar.

Su perfil suave pero sabroso marida a la perfección con platos veraniegos, quesos artesanos o, como en España ahora, con bizcochos de plátano y muffins con sirope de arce.

¿Dónde probar Moosehead fuera de Canadá?

La buena noticia para los gourmets españoles es que Moosehead ha cruzado el Atlántico y ya puede encontrarse en tiendas Taste of America y The Cookie Lab, en Madrid y otras ciudades.

Un picnic con viaje a New Brunswick incluido.

Para celebrar el Día Mundial del Picnic (18 de junio), ambas marcas han preparado una selección gourmet con productos de New Brunswick, incluyendo Moosehead Lager y creaciones exclusivas como galletas de avena con arándanos rojos o muffins de sirope de arce y coco.

Y si quieres la experiencia completa, compón tu propia cesta a partir de 30 euros, llévala a tu rincón verde favorito, y brinda con historia y más de 150 años de tradición, resistencia y buen hacer.