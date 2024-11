The World's 50 Best Restaurants 2025 viajará a Italia por primera vez: esta es su ubicación y fecha

Por primera vez en la historia de The World’s 50 Best Restaurants, el prestigioso galardón que premia a los mejores restaurantes del mundo viajará hasta Italia, eligiendo a la icónica ciudad de Turín como escenario para su edición de 2025. El anuncio, respaldado por S.Pellegrino & Acqua Panna, representa un homenaje al legado culinario y cultural de Italia, especialmente de la región de Piamonte, cuna de algunos de los productos e ingredientes más valorados en la alta cocina mundial.

Turín: escenario para la élite culinaria global

Ubicada en el noroeste de Italia y rodeada de los majestuosos Alpes, Turín es una ciudad con una mezcla única de arte, historia y gastronomía. Conocida tanto por su arquitectura refinada como por sus tradicionales cafés históricos y trattorias, la ciudad es el reflejo de una Italia de sabores auténticos y una sofisticación innata. Su carácter inimitable la convierte en un escenario ideal para acoger la gala del próximo 19 de junio de 2025, cuando se revelará el codiciado listado de The World’s 50 Best Restaurants.

La elección de Turín va más allá de su atractivo urbano: la región de Piamonte es un punto de referencia para los amantes de la buena mesa. Desde los valles hasta sus colinas, esta región alberga una abundancia de productos y recetas tradicionales que han sido redescubiertas y elevadas por grandes chefs.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Worlds 50 Best Restaurants (@theworlds50best)

Entre sus joyas gastronómicas se encuentran la famosa trufa blanca de Alba, los delicados tajarin y agnolotti del plin (tipos de pasta típicos), y una impresionante variedad de quesos y vinos de gran prestigio. Con 19 vinos DOCG y 41 DOC certificados, el Piamonte se perfila como un paraíso para los enófilos, consolidando su reputación como uno de los epicentros de la gastronomía en Italia.

Un programa de eventos imperdible

El evento no solo se limitará a la gala, sino que incluirá una serie de actividades y encuentros que harán vibrar a la comunidad gastronómica y a los visitantes. Uno de los momentos más esperados será el #50BestTalks, un foro en el que líderes y expertos de la gastronomía discutirán temas clave que impactan al sector, desde la sostenibilidad hasta la innovación culinaria. Estos debates ofrecen un espacio para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la gastronomía en un momento en que el sector enfrenta profundos cambios.

También se celebrarán las 50 Best Signature Sessions, en las que chefs de renombre internacional cocinarán junto a talentos locales, creando menús colaborativos que destacan lo mejor de ambas tradiciones. Este tipo de experiencias representan una oportunidad para que el público pruebe platillos únicos y disfrute de la magia que surge al combinar estilos y saberes culinarios de diferentes partes del mundo. Además, el programa incluirá un Festín de Chefs, en el que se exhibirán los ingredientes más emblemáticos y las técnicas propias del Piamonte, llevando a la mesa sabores autóctonos y representativos de la región.

La ceremonia de premiación: el momento cumbre

El punto álgido del evento será la ceremonia de premiación, donde más de 1.000 expertos culinarios de todo el mundo habrán votado por sus diez experiencias gastronómicas favoritas, valorando los aspectos más memorables de sus recientes aventuras culinarias. Esta lista, cuya transparencia y autenticidad es garantizada por la consultora Deloitte, se ha convertido en el galardón más prestigioso del sector.

Con una metodología basada en la elección anónima de votantes especializados, la selección de los 50 mejores restaurantes del mundo refleja las tendencias, innovaciones y experiencias que están marcando la alta cocina. En 2024, el restaurante Disfrutar de Barcelona se alzó como el número uno del mundo, pero, al igual que otros ganadores anteriores, este restaurante pasa a la categoría “Best of the Best”, lo que significa que en la edición de 2025 no competirá por los primeros puestos, abriendo así la posibilidad a nuevas figuras en la cúspide de la lista.