La increíble ciudad donde mejor se come en Cataluña según el periódico británico The Sun (y no es Barcelona)

Llegan las vacaciones y, con ellas, el aluvión de turistas (extranjeros y nacionales) que quieren disfrutar de las maravillas que ofrece España. El periódico británico The Sun lanzó la semana pasada un artículo recomendando una ciudad catalana de la península que no suele ser la más visitada en estas fechas estivales, pero que bien merece la pena conocer por su interesante oferta gastronómica.

Según este medio, el destino está a la altura de lugares mucho más queridos por los viajeros como Barcelona, aunque asegura que resulta bastante más atractivo porque "no hay multitudes" y los vuelos son más económicos. El sitio al que se refiere es Gerona (Girona, en catalán), a unos 100 kilómetros de la Ciudad Condal.

Al periodista que redacta el texto le sorprendió, sobre todo, por uno de sus productos más típicos: los xuixos, un dulce de aspecto similar a un croissant elaborado con masa de hojaldre que está relleno de crema por dentro y es frito y azucarado por fuera. El redactor los describe como una "delicia gastronómica" y los considera "una parte tan importante de la identidad de Girona como cualquiera de los edificios y ruinas históricos del siglo I a. C., cuando la ciudad fue fundada por los romanos".

Uno de los paisajes más famosos de Girona. Adriana Calvo

The Sun también destaca de Gerona la presencia de importantes emblemas gastronómicos como El Celler de Can Roca (***), nombrado dos veces 'Mejor Restaurante del Mundo' según The World's 50 Best Restaurants. Lamentablemente, la lista de espera para reservar mesa en este templo culinario es de 12 meses, por lo que no será fácil hacer coincidir una escapada a la ciudad con una comida en el establecimiento de los hermanos Roca.

En estos momentos la ciudad catalana cuenta con 31 restaurantes destacados en la Guía Michelin, de los cuales cinco poseen alguna estrella: están Bo.TiC (**), Massana (*), L'Aliança d'Anglès (*), Els Tinars (*) y, por supuesto, El Celler de Can Roca, con tres estrellas y una Estrella Verde. Especial mención también a Els Pescadors, una taberna de pescadores del pueblo geronés de Llançà que se encuentra entre los mejores restaurantes de Europa.

En definitiva, "el pequeño hermano catalán de Barcelona", como lo denomina The Sun, se impone sin duda como un destino turístico sugerente frente a la masificación de la capital, con múltiples opciones gastronómicas de gran calidad y numerosos monumentos históricos importantes como la Catedral de Santa María de Gerona o el monasterio de San Pedro de Galligans.