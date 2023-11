La tienda de destilados online que ha vendido la botella más cara de su historia: 125,000 euros

Según datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), en 2022, el comercio electrónico en España experimentó un crecimiento del 25% con respecto al año anterior. Un método de compra en auge que también se refleja en el sector de los destilados exclusivos y ediciones limitadas. Es en ese universo en el que se mueve Bodeboca, plataforma online que distribuye vinos y destilados, cuyas ventas de destilados exclusivos y ediciones limitadas se han incrementado en un 50% en el último año.

Fruto de ello, Bodeboca, acaba de anunciar que Macallan The Reach, el single malt más antiguo de la prestigiosa destilería escocesa The Macallan, ha sido adquirido por un coleccionista por125.000 euros, convirtiéndose en la botella más cara vendida de su historia.

Macallan The Reach es una edición limitada a 288 botellas. De ellas, solamente tres han llegado a España, de las cuales una fue vendida en Bodeboca, prácticamente la única posibilidad para que un particular pueda acceder a un objeto de coleccionismo que en la mayoría de los casos se subasta o se exhibe en la alta restauración.

The Reach

Creado durante una época turbulenta para The Macallan y el mundo, The Reach ha sido un verdadero esfuerzo colaborativo. Un whisky escocés single malt se extrajo de una única barrica, en la que ha madurado durante los últimos 81 años. Su pacífica existencia contrasta con la turbulenta época en que se destiló en 1940. Madurando lentamente a lo largo de ocho décadas, su triunfal edición nos permite, en la época actual, retroceder en la historia hasta ese difícil momento.



Mientras el líquido de color castaño oscuro tiene una ligera suavidad, en consonancia con el sabor característico de The Macallan, la complejidad de su perfil ofrece un abanico de sabores. Hay un rico y dulce sabor ahumado, atribuible a la turba utilizada en el malteado de la cebada y a la cocción de los alambiques durante esta época. La nota ahumada es sutil, pero inconfundible, complementada por el roble antiguo.

El coleccionista en España busca edad, rareza y procedencia

El perfil del coleccionista de whisky en España es un hombre, de entre 45 y 60 años, con poder adquisitivo alto, ubicado principalmente en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona y en busca de colecciones inéditas de whisky escocés, principalmente single malts, pero con interés también en whisky japonés, rones, cognacs y chartreuse antiguos.

Macallan The Reach

Una tipología de consumidores que se puede dividir a grandes rasgos en dos grupos: los inversores, que buscan rentabilidad a través de la adquisición de botellas que se revalorizan con el tiempo, o los apasionados, conocedores y coleccionistas particulares que forman parte de reducidos grupos y clubs privados cuyos miembros viajan por todo el mundo para compartir su afición.

Pero no todos los destilados premium son susceptibles de ser considerados por los coleccionistas. Para que un destilado pueda ser considerado por este tipo de clientes, aparte de la demanda esperada y las características únicas del destilado (calidad, rareza o disponibilidad) debe cumplir una serie de requisitos:

- Proceder de una serie limitada, preferiblemente numerada.

- Botellas con añadas, antiguas o icónicas principalmente.

- De marcas, regiones o estilos muy concretos o de destilerías que ya no existen.

- Embotellados especiales, en los que tiene muy en cuenta la estética, con botellas, etiquetas y packagings diseñados por artistas y que se convierten en auténticas piezas de arte.

Una categoría en crecimiento

La ventas de destilados exclusivos y ediciones limitadas se ha incrementado en un 50% en el último año en Bodeboca. En la mayoría de los casos, las oportunidades para hacerse con alguna de estas referencias guardan relación con el comportamiento de compra e intereses del perfil coleccionista.

Las acciones segmentadas, con clientes afines y muy dirigidas tanto en eventos privados como en venta directa, son las principales palancas para que un coleccionista pueda tener acceso a esta tipología de productos. Solo los más rápidos pueden hacerse con ellos ya que la compra se suele limitar a una unidad por cliente.

En la mayoría de los casos agotados en cuestión de horas, estos son algunos ejemplos de éxito:

El Maletín de la colección de The Macallan con un PVP de 20.000€ The Glenrothes 42 de las que a España llegaron sólo 5 botellas con un P. V. P. de 7.500€ La edición especial de Yamazaki Tsukuriwake Selection que ha sido posiblemente la más esperada y demandada de coleccionistas de Yamazaki de medio mundo.

Algunas botellas de edición limitada que se encuentran actualmente disponibles en Bodeboca:

Sigue los temas que te interesan