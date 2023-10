El arroz más radical contra el más tradicional: así es Clandestinos 2023

En un mundo donde la comida se ha convertido en un aspecto central de la cultura y la tradición, encontrar el lugar perfecto para disfrutar de un buen plato de arroz puede ser una verdadera odisea. Edu Torres de Molino Roca, un amante de la gastronomía, compartió con COCINILLAS su interesante reflexión que nos lleva a cuestionar la esencia de un plato tan icónico como la paella y nos introduce al intrigante mundo de Clandestinos.

Clandestinos es un evento gastronómico que se celebrará el próximo 16 de octubre. Su ubicación, aún desconocida, entre los arrozales de L’Albufera valenciana. Nos invita a sumergirnos en el mundo del arroz, cuestionando lo que significa realmente disfrutar de un buen plato de arroz y cómo esta duda ha transformado la percepción de un producto tan emblemático.

La raíz de Clandestinos se encuentra en una pregunta aparentemente sencilla pero profundamente significativa: "¿Dónde comer un buen arroz?". Este interrogante no solo ha dado lugar a un evento gastronómico de enormes dimensiones, sino que ha desafiado nuestra comprensión de uno de los platos más queridos y debatidos en la cultura culinaria española: la paella.

Clandestinos no es solo un evento gastronómico, sino una invitación a la reflexión y al debate sobre la gastronomía y la tradición culinaria. En un mundo donde el radicalismo a menudo eclipsa la diversidad de opiniones, este evento busca fomentar la diversidad de criterios y la apertura a nuevas perspectivas sin la necesidad de ganar batallas.

Guardianes de la Tradición vs Radicalismo Arrocero

Uno de los temas centrales de Clandestinos es el equilibrio entre la preservación de la tradición y la apertura a la innovación en la cocina. Este debate resalta la importancia de ser guardianes de la tradición sin caer en el radicalismo arrocero. La diversidad de opiniones y enfoques enriquece la experiencia culinaria y permite que el arroz se adapte a los tiempos modernos.

Clandestinos no aspira a ser el mejor, sino a ser bueno y mejorar continuamente en lo que hace. Este enfoque en la mejora constante y la evolución es lo que impulsa la pasión por la cocina y el deseo de elevar la calidad de un plato tan emblemático como la paella.

Este año, Clandestinos reunirá a los 50 mejores cocineros de España en un evento sin precedentes. Cada uno de ellos preparará simultáneamente 50 paellas a gas, bajo la dirección de David Guapo. A diferencia de competir unos contra otros, los cocineros competirán consigo mismos, con el arroz como protagonista indiscutible.

Este es el listado de los chefs asistentes:

Luis Valls (‘El Poblet’ de Quique Dacosta, 2 Soles Guía Repsol)

Abraham Brandez (‘Gran Azul’)

Chemo Rausell (‘Napicol’)

Pablo Margós (‘Vaqueta Gastro Mercat’)

Pepe Fortea (‘Territorio Paella’)

Grupo Gastroadictos

Salva Martínez (‘El Gordo y El Flaco’, en Bétera)

Carlos Ponce, chef de ‘Cocoa Patacona’, en la playa de Alboraya

Adrián Merenciano (‘Pistorum’, Onda).

Alberto Ferruz de ‘BonAmb’ (Xàbia)

María José San Román (‘Monastrell’, Sol Sostenible en Alicante)

Ismael Martínez (‘Nou Manolín’, Alicante)

Borja Susilla (‘Tula’, Xàbia)

Sergio Box (‘La Perla de Jávea’, Xàbia)

Marta Devesa (‘Hogar del Pescador’, La Vila Joiosa)

César Marquiegui (ex del Grupo Gastronou, que ahora dirige el chiringuito ‘El Cranc’, Solete en Altea)

Noelia Pascual (‘Cachito’, Elche)

La familia Gómez (‘Racó del Pla’, Alicante)

Paco Gandía y Josefa Navarro (‘Paco Gandía’, El Pinós, que se jubilarán en este evento)

Alfonso Mira (‘Alfonso Mira’, Aspe)

Josetxo Pajares (‘La Mejillonera’, Benidorm)

Juanlu Parra (que, tras años con Dani García, abrió en 2022 ‘Koiné Bistró’ en el centro de Alicante)

Nanin Pérez (‘Barrazero’, Alicante)

Mar López (de la arrocería ‘Estiu’, Solete de Alicante)

Diego Rene (‘Beluga’, Málaga)

Paco Dondel (‘El Muro’, Vejer de la Frontera en Cádiz)

Carlos Otaola (‘Otaola’, Sevilla)

Raúl López, de la arrocería ‘Akala’ (Almería)

Fran Reina (‘Taberna Montillana’, Córdoba)

Gonzalo Mancera (‘Asador La Perdida’, Sevilla)

Bartolomé Lozano (‘Puerta Madrid’, Albacete)

Antonio Flores, de ‘El Vasco’

avier Sanz y Juan Sahuquillo (‘Cañitas Maite’, ‘Oba’, ‘Can Domo’ y ‘Cebo’)

Rodrigo de la Calle (‘El Invernadero’, Madrid)

Sergio Asunción (‘Samm’)

Mariano Barrero (Grupo Larrumba)

Sergio Suaña (‘Casa Amàlia’, Barcelona)

Manel Farriols (‘Can Moyas’, Castelldefels)

César (‘Tiburón’, Sitges)

Asador ‘Kanala’ (Arteaga)

‘Getxo Paellas’, con Fran Alarcón al frente

Juan Exojo (‘Can Pasqual’, Ibiza)

José Serra Tur (‘Pepe Maysi Hotel’, Formentera)

Pruden Izquierdo (‘Sa Bouera Golf’, Menorca)

Emilio Sanblas (‘Es Cranc Pelut’, Menorca)

Ismael, chef ejecutivo del hotel ‘Ushuaïa’ (Ibiza)

Santi Benéitez (‘SeBe’, Lanzarote)

Lázaro Rodríguez (‘La Laja’, Tenerife)

Gastón Pereyra (‘El Mirador Ritz Carlton Abama’, Tenerife)

Ismael, del restaurante 'Pika Pika'

Este emocionante evento gastronómico tendrá lugar en el "KM 0" (lugar que los asistentes conocerán el día del evento), un símbolo de la conexión entre la tradición y la modernidad culinaria. Aquí, se explorarán nuevas posibilidades culinarias mientras se honra la esencia de la tradición gastronómica española.

Clandestinos 2023 promete ser un evento culinario inolvidable que nos invita a cuestionar, reflexionar y celebrar la riqueza de la tradición culinaria española mientras exploramos nuevas fronteras en la cocina del arroz.

Los orígenes de Clandestinos

La historia comienza con una simple pregunta: "¿Dónde comer un buen arroz?". Edu Torres, en busca de respuestas, se encuentra en una cocina donde un cocinero le pide el azafrán. Sin embargo, lo que descubre es un bote amarillo anaranjado que no es azafrán, sino colorante alimentario. Esta revelación lo lleva a una preocupación compartida por muchos: la autenticidad de la paella española.

¿Paella o arroz con cosas?

A partir de ahí se plantea una importante cuestión: ¿qué hace que un arroz sea realmente bueno? Para algunos, la respuesta es tradición pura, sin la adición de colorantes ni ingredientes "no tradicionales". Para otros, la paleta de sabores puede ampliarse para dar lugar a nuevas creaciones culinarias. Sin embargo, lo que no se puede negar es que la autenticidad es un tema candente en el mundo de la gastronomía.

La iniciativa Clandestinos parece ser la respuesta de Edu Torres a esta preocupación. Él busca transformar la visión de un plato que todos conocen, pero pocos comprenden por completo. No se trata de ganar batallas ni de defender la tradición a ultranza, sino de fomentar el debate y compartir conocimientos. Edu Torres se posiciona como un guardián de la tradición que también está abierto a nuevas perspectivas.

En su conversación, Edu menciona a 50 arroceros como ejemplos de éxito en la industria culinaria. Estos arroceros entienden que la clave para llenar sus restaurantes todos los días no es competir por ser los mejores, sino por ser buenos en lo que hacen y mejorar constantemente. La tradición, para ellos, no es una camisa de fuerza, sino una fuente de inspiración para la innovación.

Y esto, ¿qué es?

Además, Edu destaca la colaboración y el conocimiento compartido entre 600 cocineros como parte de la iniciativa Clandestinos. Este proyecto se presenta como un éxito rotundo, donde cada cocinero aporta su pasión y su dinero para la causa. También se rinde homenaje a figuras importantes en la gastronomía, como Paco Gandía y Josefa.

Edu Torres no esconde su admiración por Dabiz Muñoz y Rodrigo de la Calle por su contribución al mundo de la gastronomía. "Su dedicación y enfoque en la cocina han cambiado el paradigma para siempre y merecen un reconocimiento especial".

