El posgrado 'Másterñam': clases con Chicote, cocina para reclusos y un desayuno monacal.

"No es un curso de cocina. No es un curso de hostelería. No es un curso de gestión de alimentos y bebidas." Con estas tres premisas se presenta 'Másterñam', el máster en Innovación de la Cultura Gastronómica de la Universidad de Cádiz, inaugurado en 2019 bajo la dirección de José Berasaluce, Francisco Vázquez y Leonor Acosta. El posgrado, que se desarrollará en la Facultad de Filosofía y Letras, tiene entre sus objetivos formar a expertos culinarios en dos ámbitos complementarios: creación y emprendimiento.

Recientemente ha estrenado su cuarta edición, que comenzará el próximo 16 de octubre y finalizará el 29 de mayo de 2024. Como novedad, este año permiten cursar el máster no sólo a personas con título universitario, sino también a estudiantes sin titulación, a través de los Cursos de Formación Permanente.

Además, el programa introduce una nueva asignatura que quiere hacer reflexionar a los alumnos sobre el problema de la gentrificación y cómo afecta al ámbito culinario. Se llama "Nacionalismos gastronómicos y soberanía alimentaria: cómo evitar la 'foodificación' en ciudades turistificadas" y estará impartida por la escritora, periodista y profesora Inés Butrón.

Una cata de vinos de Másterñam. Másterñam

Entre otras de las últimas incorporaciones al programa formativo destaca la cata de productos en la Torre Tavira, con vistas a toda la ciudad de Cádiz, para establecer vínculos entre el patrimonio cultural y la gastronomía. Por otro lado, los alumnos podrán disfrutar de un almuerzo Brexit en Gibraltar para conocer la cultura gastronómica británica y degustar un desayuno monacal en un monasterio de Clausura.

Algunas de las actividades ya consolidadas que también habrá este año son el taller de Ópera y Gastronomía, en el restaurante Código de Barra; la visita a la Armada estadounidense, en la Base de Rota, para descubrir la cultura gastronómica norteamericana; la visita al Centro Penitenciario Puerto 2 para conocer la comida de los reclusos de diferentes confesiones religiosas; y asignaturas como Algas, Cocina Gallega, Tabernas, Vinos, Cocina Mexicana o La DOP de Jabugo.

'Másterñam' tiene una significativa carga teórica, por lo que la presencialidad es obligatoria, a menos que algún profesor indique lo contrario. Al panel docente se suman ponentes de empresas y organizaciones tan prestigiosas como Aponiente, La Guía Michelin, Madrid Fusión, Arzak, la Guía Repsol o Grupo Gourmets. Asimismo, esta edición contará con las masterclass de dos famosos cocineros como Enrique Sánchez y Alberto Chicote.

Los alumnos de Másterñam en una visita a una cocina de un restaurante. Másterñam

El máster ofrece la posibilidad de cursarse al completo o de elegir uno de sus dos ramas específicas, en función de los intereses del alumnado. El primer módulo, el de creación, se desarrolla del 16 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024, con un precio de 873€, y el segundo módulo, de emprendimiento, se llevará a cabo del 5 de febrero de 2024 al 29 de mayo de 2024 con un precio de 1164€. El precio del máster al completo, con los dos módulos, es de 2900€.

La inscripción estará abierta hasta el 25 de septiembre de 2023, con un número máximo de 25 alumnos, y se puede realizar a través del portal de formación de la propia universidad. El horario del máster será de tardes: de lunes a miércoles de 16:00h a 20:00h.

