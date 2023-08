Esta es la heladería con estrella Michelin que acaba de abrir en la playa de Valencia.

Jordi Roca, pastelero del restaurante El Celler de Can Roca y Mejor chef de pastelería del mundo según los premios The World's 50 Best Restaurants, puede presumir de ser una de las pocas personas (si no la única) que ha conseguido que la gente pague por comer su nariz. Sí, habéis leído bien: la característica nariz de Roca ha inspirado un polo de fresa y agua de rosas que podéis encontrar en su heladería Rocambolesc, ahora también en Valencia.

El establecimiento comandado por Roca y su esposa, Alejandra Rivas, tiene su sede principal en Girona, pero desde hace años abren centros temporales en diferentes puntos de España. Este 2023 la ciudad elegida ha sido la capital del Túria, en su lujoso hotel Las Arenas, en primera línea de la playa Malvarrosa. No es la única vez que trabajan en la Comunidad Valenciana, pues ya estuvieron en Alicante hasta que echaron el cierre el año pasado. También disponen de locales en Barcelona, Madrid y Houston (EEUU).

La carta de productos ofrecerá los clásicos de la casa: helado láctico, helado de manzana al horno, helado de chocolate, sorbete de mango y fruta de la pasión, entre otros. También se podrá degustar el famoso Panet Rocambolesc, una forma única de comerse el helado "con las manos calientes", como ellos mismos describen. Se trata de un brioche relleno de helado y toppins que insertan dentro de una máquina que proporciona la temperatura exacta para lograr un brioche frío por dentro, y tostado y sellado por fuera.

Fue la propia Alejandra quien anunció el pasado junio la apertura de la heladería en Valencia a través de su perfil de Instagram. La repostera compartió una serie de imágenes durante su paso por la gala de The 50 Best Restaurants, celebrada en el Palacio de las Artes, donde escribió que el Hotel Las Arenas sería la "sede del próximo Rocambolesc este verano".

No obstante, Rocambolesc no se quedará en Valencia para siempre. El local permanecerá abierto sólo hasta el 30 de octubre con un horario de 12:00 de la mañana a 23:30 de la noche. Asimismo, el acceso a la tienda en el interior del hotel Las Arenas, situado en la Calle Eugenia Viñes 22-24, será totalmente libre, sin existir la necesidad de estar hospedado en las instalaciones.

