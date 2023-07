Yellow Plans: los conciertos íntimos para disfrutar del verano con cócteles exclusivos

Este agosto regresan los llamados 'Yellow Plans', un ciclo de conciertos patrocinados por la marca Schweppes que va a recorrer toda España. La característica principal del evento, y lo que le diferencia de otras actuaciones musicales, es su carácter íntimo y exclusivo: el público podrá conocer personalmente a sus artistas favoritos mientras disfruta de una refrescante gama de cócteles inéditos.

La entrada a cada de los conciertos, a la venta en la plataforma Wegow, incluye dos planes: por una parte, las Yellow Talks, que son encuentros privados entre los asistentes y los grupos antes de los conciertos; y, por otra parte, divertidas after party con propuestas diseñadas específicamente para la ocasión.

El ciclo comienza el viernes 4 de agosto en el bar deportivo Tumbao, en primera línea de playa de Tarifa. Actuará Marlena, el dúo compuesto por Ana Legazpi y Carol Moyano. En poco menos de tres años, han conseguido acumular millones de reproducciones con su indie-pop bailable y han logrado colarse en las listas de las canciones más sonadas con títulos como Gitana o Muñequita de cristal.

El grupo musical Veintiuno.

La segunda cita tendrá lugar el miércoles 23 de agosto en la masía Mas Sorrer (Girona) con la actuación del madrileño Mr. Kilombo (el artista Miki Ramírez, de gira con su nuevo álbum Cortocircuitos, un con su pop divertido y bailable), junto a Colectivo Panamera (con su particular mezcla de rock y ritmos del otro lado del Atlántico, de la cumbia al calypso) y La Señora Tomasa (agrupación barcelonesa que fusiona géneros latinos, electrónicos y urbanos, con sonidos que van del ska al funk o el rap).

Y el 25 de agosto llegará el turno de Veintiuno, que actuará en el Little Bobby de Santander, un pub ambientado en los clandestinos speakeasy de los años 20, con gran variedad de cócteles artesanales, cerveza y vino. Veintuno, considerada una de las formaciones indie-rock del momento, se encuentra en vísperas de presentar su cuarto álbum de estudio, El arte de perder.

Todos los locales que acojan los conciertos Yellow Plans ofrecerán una carta especial de cócteles, como el GT Tropical, una versión veraniega, digestiva y baja en calorías del clásico gin tónic (con tónica Schweppes Original, ginebra, orgeat, fruta de la pasión, lima y piña), o el Berry Island, con un delicioso punto cítrico (tónica Schweppes Wild Berry, ron, pomelo, vinagre de manzana y rodajas de lima).

También estará el Bio Energy, derivado del Switchel, bebida isotónica natural (tónica Schweppes Zero, néctar de agave, Martini 0,0 % y twist de lima y manzana deshidratada). No faltarán tampoco los clásicos gin tónic con tónica Shweppes, Berry con vodka con Schweppes Berry, Ron & Limón con Schweppes Limón y Ron & Naranja Zero con Schweppes Naranja Zero.

La asistencia al concierto de Marlena será gratuita hasta completar aforo, mientras que para acudir a los conciertos de Mr. Kilombo junto a Colectivo Panamera y La Señora Tomasa, así como de Veintiuno, habrá que adquirir una entrada que incluye una consumición de Schweppes.

