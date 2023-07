Así es el cóctel caribeño con nombre de emoticono de la mejor whiskería de España

Con sus más de 1.300 botellas de los mejores whiskies del mundo, La Whiskería (C/. Caspe nº 39, Barcelona) se ha posicionado como uno de los mayores exponentes en este destilado del país. Pero no sólo eso: en este local también dominan el burbujeante mundo de los cócteles, un área en el que la ciudad catalana se está convirtiendo en un referente a nivel internacional tras las sucesivos reconocimientos a coctelerías de la zona por prestigiosas listas como los 50 Best Bars.

Aunque la mayoría de las propuestas mixológicas del establecimiento se maridan con whisky y, a veces, con ginebra, en esta ocasión los responsables han querido apostar por una nueva carta de cócteles orientada a clientes que prefieran adentarse en los single mat a través de sabores más suaves. Así pues, el head bartender Ezequiel Riesgo, asesorado por el mixólogo Eric Stephenson, ha diseñado específicamente un combinado veraniego al que han llamado de una forma muy especial

En lugar de nombre, el cóctel se identifica con los conocidos emoticonos del símbolo de la victoria, el surf y una palmera, imágenes que recuerdan a las mejores playas del Caribe y a la República Dominicana, una de las cunas del ron. No podía ser menos, ya que la bebida está elaborada con Ron Bacardi, además de Mezcal artesanal 400 Conejos, almendra salada, albaricoque, fruta de la pasión y lima. Un refrescante compuesto que ya se puede disfrutar en La Whiskería por el precio de 12 euros.

El nuevo 'emoji cocktail' de La Whiskería.

La Whiskería, a menos de 10 minutos de la Plaza Cataluña de Barcelona, es una de las mejores coctelerías de España y Portugal, según dictaminó la lista Top Cocktail Bars en 2022. No obstante, sus dueños, el escocés Kris Cowan y los argentinos Ezequiel Meta y Ezequiel Riesgo, aspiran a traspasar fronteras y convertirse en un referente a nivel europeo. Por ello, no cesan de incorporar nuevas marcas en su bodega, entre las que destacan productos únicos como el Dewar’s 32 Yo, el Laphroaig 17 Yo S.V. 1996, el Springbank 27 Yo Spheric Spirits o el Bruichladdich Black Art 6, entre muchos otros.

El local está decorado al más puro estilo escocés, aunque con mobiliario del Siglo XVIII y XIX recuperado de los mejores anticuarios de Barcelona. Además, cuenta con la barra de bar más larga de la ciudad condal: un total de once metros de madera maciza. La Whiskería abre de lunes a domingo, de 17:00 a 02:00 horas (02:30 viernes y sábados).

