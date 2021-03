Oriol Balaguer expondrá su colección de huevos de Pascua en Madrid

Oriol Balaguer es un chef pastelero nacido en Tarragona que desde muy pequeño mostró una verdadera pasión por la pastelería. No es de extrañar si se tiene en cuenta que sus primeros recuerdos son los de su padre pastelero trabajando en el obrador mientras él jugaba con plastilina imitando la forma de sus pasteles y bollería. Una imagen que desde niño guarda en el recuerdo.

Tras su paso por la Escuela del Gremio de Pastelería de Barcelona y por las mejores pastelerías de España y Bélgica se incorpora, durante 7 años, al equipo de Ferran Adrià, quien le ha definido como “uno de los profesionales más completos de la gastronomía”. Con sólo 21 años (1993) es distinguido como Mejor Maestro Pastelero Artesano Español, el primero de una larga lista de reconocimientos que vendrían después.

Los huevos de Pascua de Oriol Balaguer expuestos en Madrid

El pastelero catalán presentó ayer su nueva Colección de Huevos de Pascua. Una línea compuesta por diseños inspirados en la arquitectura, la naturaleza y en el universo animal: creaciones de diferentes formas y tamaños –como la propuesta ‘Classic’ de chocolate negro, blanco o leche – y piezas de animales como koalas en movimiento, elefantes, patos, leones, peces globo o recreaciones de payasos.

Los Huevos de Pascua están elaborados de manera artesanal, a partir de 'Cacao Grand Cru', chocolate que el maestro pastelero emplea en su línea de bombones procedente de las plantaciones de cacao de Venezuela, Trinidad y Santo Tomé, además de chocolate negro y blanco.

La nueva colección de Huevos de Pascua de Oriol Balaguer estará expuesta para todos los públicos en el Hotel Only YOU de Atocha (Paseo de la Infanta Isabel, 13, 28014 Madrid) durante Semana Santa y podrá adquirirse previo encargo en sus espacios de Madrid –boutique Ortega y Gasset, 44; La Duquesita, en Fernando VI, 2 y Breakery, Only YOU Atocha Paseo Infanta Isabel, 13– y en las boutiques de Barcelona (Pl. Sant Gregori Taumaturg, 2; Travessera de les Corts, 340; Classic Line en Benet i Mateu, 62, C/Calàbria, 65 y Bake It en Major de Sarrià, 5).

La presentación de la nueva Colección se ha realizado en Only YOU Hotel Atocha que, desde julio acoge el primer local diseñado conjuntamente por la hotelera y Oriol Balaguer, ‘Breakery with Oriol Balaguer’. Un nuevo concepto de bakery -ubicada en el lobby del hotel y con una marcada estética neoyorkina- que ofrece una amplia propuesta gastronómica a lo largo del día.