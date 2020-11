La freidora sin aceite de Cecotec: el mejor chollo este Black Friday

No es secreto que en España nos encantan los fritos. La freidora es uno de esos electrodomésticos que encontramos en casi cualquier hogar. Pero tienen un problema, la cantidad de aceite que usamos y las calorías que este aporta a nuestros platos.

Pero hay una manera alternativa de freír que quizás no conocías: la freidora sin aceite. Este pequeño electrodoméstico es capaz de ofrecer unos resultados casi idénticos al de una freidora convencional sin tener que usar nada o solo una gota de aceite.

Freidora sin aceite de Cecotec

No es raro que os planteéis que la freidora sin aceite es una compra que no merece la pena porque es un producto caro. Normal, hasta ahora me pasaba igual, es el típico producto que tengo en la whislist de Amazon desde hace muchísimo tiempo y no compro por su elevado precio.

Eso es hasta que me enteré de la existencia de la Cecofry Deluxe Rapid Moon. Por lo general tiene un precio más barato que otras freidoras sin aceite de iguales características, pero ahora mismo es un auténtico chollo en rebajas por Black Friday, y es que ahora mismo puedes comprar la la freidora sin aceite de Cecotec por 69,90€.

Os contamos las características de la freidora de Cecotec al detalle:

2.5 litros de capacidad, suficiente para freír patatas para cuatro personas.

Cestillo y rejilla antiadherentes y aptos para lavar en lavavajillas.

1400 W de potencia, se calienta rápido y cocina a la perfección.

8 modos preconfigurados para cocinar diferentes tipos de platos.

Temperatura entre 80ºC y 200ºC, suficiente para cualquier fritura.

Recetas para freidora sin aceite

El precio es estupendo, sí, pero ahora os preguntaréis qué se puede cocinar con una freidora sin aceite como la de Cecotec. La respuesta es muy fácil: todo lo que hagas en una freidora normal y más.

Patatas fritas en la freidora sin aceite de Cecotec

Para empezar, la que yo considero prueba de fuego para una freidora sin aceite, son las patatas fritas sin aceite. Lo hemos probando a fondo con esta freidora y el resultado ha sido exactamente igual que con una normal. Incluso hemos probado a añadir un poco de aceite para ver la diferencia y prácticamente no se nota nada. Las patatas fritas en esta freidora sin aceite quedan igual que en una tradicional.

Alitas de pollo en la freidora sin aceite de Cecotec

Otro producto que me gusta probar en estas freidoras son las alitas de pollo. Y sí, estas alitas de pollo en freidora sin aceite quedan igual que en una normal. Incluso hicimos la prueba con y sin aceite y no merece la pena añadir unas gotas, queda igual sin nada: crujiente por fuera y tierno por dentro.

Pero es que además de las típicas recetas de freidora podemos hacer más cosas como bizcochos o recalentar platos. Tenemos que pensar en esta freidora sin aceite como un pequeño horno que se calienta en poco más de un minuto, por lo que cualquier cosa que quepa y requiera temperatura será buena idea para cocinarla aquí.

Freidora sin aceite, ¿funciona?

La mayor duda de cualquiera que se plantee la compra de una freidora sin aceite es si realmente funciona. La respuesta es que sí. Francamente, yo era muy escéptico porque había probado alguno de los primeros modelos que salieron al mercado y el resultado no era nada bueno, pero la tecnología ha cambiado mucho y los resultados son increíbles.

Concretamente, la freidora sin aceite de Cecotec utiliza una tecnología que se llama PerfectCook que calienta el interior mediante una resistencia y mueve el aire caliente haciendo que este circule por todo el recipiente calentando y cocinando los ingredientes. Al final lo que hacemos es cambiar el medio, en una freidora tradicional el calor se transmite por el aceite y en estas sin aceite es a través del aire.

Así que sí, las freidoras sin aceite funcionan muy bien, y son una solución perfecta para freír de forma más saludable y sin tantas calorías. Y ahora que la Cecotec Cecofry Deluxe Rapid Moon cuesta 69,90€ tenemos una opción perfecta para empezar a usarlas.