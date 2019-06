La primera heladería para adultos abrirá en Madrid

Del 5 al 21 de julio podremos disfrutar en Madrid de una heladería para adultos. ¿A qué se debe esta restricción? Se trata de la Gelatería J&B, donde todas las propuestas contendrán alcohol, de ahí que solo se pueda acceder con 18 años o más.

Esta heladería pop-up servirá copas y combinados pero las estrellas del lugar serán los helados, que nos permitirán descubrir nuevas formas de tomar whisky.

Habrá helados cremosos que podremos personalizar al máximo con toppings diferentes como las perlas de whisky y también habrá polos de sabores frutales que van a hacerte redescubrir las paletas.

Pero la que promete ser la sensación de esta gelatería son los poptails. Si no los conoces o no los has probado aún, lo harás este verano porque ya pisan fuerte en muchos países. Los poptails son polos elaborados con una base de alcohol, normalmente con sabores de cócteles. Lo divertido es que están pensados para que se derritan y, aunque empiezas comiéndolos, acabas bebiéndolos. De hecho, muchas veces se sirven en vaso o en copa directamente. Veremos cómo nos sorprenden en esta heladería.

Un heladería con actividades

Han pensado en todo y quieren que esta heladería no solo sea un lugar al que vayamos a deleitarnos comiendo helados, sino también a pasarlo bien. Y para ello habrá una agenda de actividades muy ligada a la ciudad, porque hay que recordar que la apertura coincidirá con la Semana del Orgullo LGTBI en Madrid y varios festivales urbanos. Y todos ellos tendrán presencia en la heladería con sesiones afterwork, otras animadas por DJs y con diversas temáticas y más actividades.

Töto Ice Cream al frente de esta gelatería

Para llevar a cabo este proyecto, la marca de whisky se ha aliado con un obrador de helados naturales. Es Töto Ice Cream y Hernán Rodríguez Ovideo, maestro heladero, está al frente. Ellos son los artífices de todas las combinaciones y sabores que se podrán probar.