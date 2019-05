Atún rojo, tapeo y las mejores croquetas para arrancarte del sofá este fin de semana

Comienza un nuevo fin de semana en el que, con los planes que te traemos, se te van a quitar las ganas de quedarte en casa el fin de semana. Aunque tenemos una propuesta de interior, por si lo que buscas es relajarte o da la casualidad de que no puedes salir.

¡Hay planes para todos! ¿Eres vegetariano? ¿Te vuelve loco el atún? ¿Necesitas llenar la nevera? ¿O te apetece salir a comer sin complicarte al pedir? Sigue leyendo.

Festival de croquetas vegetarianas (sábado, 25 de mayo)

Amigos vegetarianos y amantes de las croquetas, este sábado se celebra el III Gran Festival de Croquetas Vegetarianas en el puesto de Globet Croquettes del Mercado de Antón Martín. Cada persona que se acerque por allí de 20:00 a 22:00 podrá probar una degustación de tres de sus croquetas vegetarianas con una cerveza por 3 €. Pero nos han chivado que, si a lo largo del día quieres pasar por allí y comerlas, también puedes. Solo debes indicar que vas por el festival y te atenderán encantados.

Dirección: Santa Isabel, 5

Santa Isabel, 5 Metro: Antón Martín (línea 1)

Antón Martín (línea 1) Horario: De 20:00 a 22:00

De 20:00 a 22:00 Precio: Tres croquetas y una cerveza por 3 €

VII Jornadas del atún rojo en Ponzano

El Restaurante Ponzano preparará hasta el próximo 30 de junio platos especiales fuera de carta con el mejor atún rojo de almadraba. No te pierdas su chuletón de atún rojo, parpatana de atún rojo en horno Josper o las albóndigas elaboradas con este pescado. Todo dentro de las VII Jornadas del atún rojo organizadas cada año por el restaurante y tan esperadas por el público.

Dirección: Ponzano, 12

Ponzano, 12 Metro: Alonso Cano (línea 4)

Alonso Cano (línea 4) Fecha: Hasta el 30 de junio

Hasta el 30 de junio Horario: Do - Ju 13:00 - 16:30 y 20:30 - 0:00. Vi - Sa 13:00 - 16:30 y 20:30 - 1:00

Do - Ju 13:00 - 16:30 y 20:30 - 0:00. Vi - Sa 13:00 - 16:30 y 20:30 - 1:00 Reservas: 914 48 68 80

914 48 68 80 Precio medio: 35 €

35 € Precio de los platos de las jornadas: Albóndigas, 21€; salmorejo, 10€; Chuletón de atún rojo, 90€/kilo

GastroTapas en Prosperidad

Tapa de "La Prospe". Foto: GastroTapas

El domingo 26 de mayo será el último día para poder disfrutar de la ruta de tapeo por el barrio de Prosperidad, GastroTapa 2019. En total son 20 los locales participantes del evento, cada uno con una tapa diferente creada para la ocasión.

Hay tacos, ceviche, salmorejo, carrilleras, etc. Su precio oscilará entre los 3 € y los 4,5 €, dependiendo del local, e incluye bebida.

Mercado de Productores

Vuelve un fin de semana más el Mercado de Productores a la plaza central de Matadero. Un espacio donde podrás encontrar productos de alimentación artesanos y ecológicos de la Comunidad de Madrid: frutas, verduras, carnes de la Sierra, panes, embutidos, cervezas artesanas o dulces entre otros muchos. Piérdete entre los 90 puestos que habrá y prueba las degustaciones. Te garantizamos que acabarás llevándote algo a casa seguro. Además hay un espacio para poder comer y beber, por supuesto, elaboraciones hechas con productos de proximidad.

Dirección: Plaza de Legazpi, 8

Plaza de Legazpi, 8 Metro: Legazpi (línea 3 y 6)

Legazpi (línea 3 y 6) Fecha: 25 y 26 de mayo

25 y 26 de mayo Horario: Sa 11:00 - 19:00 y Do 11:00 - 17:00

Sa 11:00 - 19:00 y Do 11:00 - 17:00 Precio: Entrada libre

L'Entrecote Café de París

Si este fin de semana te apetece salir a comer o cenar pero sin tener que enfrentarte a escoger platos de una carta, ve a L'Entrecote Café de París. Su formula es sencilla y riquísima: Ensalada verde, su famoso entrecote con su salsa secreta y patatas fritas. Y no hay más (postres para los más golosos y bebida, claro). Te aseguramos que todo está buenísimo y no necesitarás darle vueltas a qué pedir. Además han abierto un nuevo local de cuya terraza no te querrás mover.

Dirección: Felix Boix, 8

Felix Boix, 8 Metro: Plaza de Castilla (línea 1, 9 y 10)

Plaza de Castilla (línea 1, 9 y 10) Horario: Lu - Vi 09:30 - 01:00. Sa - Do 13:00 - 01:00

Lu - Vi 09:30 - 01:00. Sa - Do 13:00 - 01:00 Reservas: 917 087 941

917 087 941 Precio: 24 €

Tarde de documental con Joselito

Y el plan gastronómico para casa que te proponemos es ver el documental 'Jamón, a story of essence', el primer documental sobre el cerdo Joselito disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. Este documental ha sido seleccionado para ir al Festival de Cine de Málaga y dirigido por Alessandro Pugno, quien ya fue premiado en el mismo festival con la Biznaga de Plata por su documental 'A la sombra de la cruz'.

Descubrirás cómo se cría el cerdo ibérico en la dehesa española y todas las tradiciones que se conservan desde hace siglos en este mundo y cómo pasan de generación a generación.