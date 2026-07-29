Es oficial: bares y restaurantes podrán solicitar ayudas de hasta 11.000 € para renovar equipos hasta el 30 de septiembre

Las ayudas que anunciaba el gobierno hace dos meses ya tienen letra pequeña.

El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 28 de julio el Real Decreto que regula su concesión directa para renovar el equipamiento de bares, restaurantes y alojamientos.

Aquellas subvenciones que el ministro Jordi Hereu adelantó en mayo durante la Asamblea General de Hostelería de España —y de las que entonces no se conocían ni plazos ni cuantías— en pocos días se podrán solicitar.

Objetivo y cuantía de las ayudas

El plan de choque aprobado por el Gobierno está dotado con 15 millones de euros. Cada establecimiento podrá recibir entre 5.000 y 11.000 euros, una sola vez, y la ayuda puede cubrir hasta el 100 % de la inversión subvencionable.

El dinero debe destinarse a cambiar maquinaria y electrodomésticos por equipos más eficientes, renovar sistemas de climatización para que consuman menos, incorporar materiales sostenibles y poner en marcha herramientas digitales que ayuden a controlar el gasto energético.

No será posible sustituir un equipo por otro que funcione con combustibles fósiles y el Ministerio menciona expresamente el gas natural.

Por poner un ejemplo, quien necesite cambiar una cocina de gas, no podrá cambiarla por otra cocina de gas si desea beneficiarse de la ayuda para hacerlo.

El motivo es poder mantener la coherencia con el argumento de fondo del decreto, que insiste en que el coste de la energía es uno de los factores que más condiciona la rentabilidad del sector, agravado por el actual contexto geopolítico que expone más a las pequeñas empresas y microempresas.

¿Quién puede pedir las ayudas y hasta cuándo?

Pueden solicitarla personas físicas y jurídicas, además de comunidades de bienes y sociedades civiles, siempre que sean titulares de establecimientos de alojamiento y restauración -bares, restaurantes, hoteles, campings, cafeterías…- en España y estén dados de alta en las actividades económicas correspondientes.

El plazo es lo que más conviene apuntar. Las ayudas se podrán pedir desde la entrada en vigor del Real Decreto, que será en los próximos días, y hasta el 30 de septiembre de 2026… o hasta que se agote el crédito disponible, lo que ocurra antes. Ese dato es importante.

El análisis de un experto

El experto en rentabilidad de restaurantes Paco Cruz (@TheFoodManager), ha publicado en Instagram las cuentas que ahora muchos estarán intentando hacer en su cabeza.

Si se reparten 15 millones a una media de 7.500 euros por local, salen unos 2.000 establecimientos beneficiados.

Cruz lo compara con el tamaño real del sector. Según datos de la patronal, en España hay 263.598 establecimientos de restauración y, con esa referencia, la ayuda llegaría en torno al 0,7 % de los hosteleros.

"Algo es algo", ironiza, "pero da para poco". Esa cifra corresponde solo a restauración; si se suma el alojamiento, que también es beneficiario, el sector supera los 300.000 establecimientos, con lo que el porcentaje sería incluso menor.

Su conclusión, entre bromas sobre gestorías que no deberían cerrar en agosto, es que quien quiera la subvención, que se dé prisa.

Al ser una concesión directa y por orden de llegada hasta agotar los 15 millones, quien la solicite antes tiene más opciones de recibirla. Según ha publicado el Ministerio de Industria y Turismo, la ayuda no es para todos, sino para quienes la pidan antes.