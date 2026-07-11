Marta Verona, chef: “El brownie de chocolate más sano no lleva azúcar; ponle 2 plátanos y 20 g de cacao en polvo”

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Preparar un brownie de chocolate es mucho más fácil de lo que crees. Se puede lograr sin harinas ni azúcares añadidos, y sin tener que usar el horno.

Esta es la receta que nos propone la chef y nutricionista ganadora de la sexta edición de MasterChef, Marta Verona (@martamchef6), en un vídeo de Instagram.

Para sustituir el azúcar, usaremos 2 plátanos maduros y cacao puro. Una cucharadita de levadura química nos permitirá prescindir de la harina. Y en vez de encender el horno, haremos uso del microondas.

De esta forma, elaboraremos un buen desayuno, merienda o postre de una manera muy fácil y sencilla. Eso sí, no nos podremos librar de comprar un molde apto para microondas si no tenemos uno.

Podremos encontrarlo fácilmente en cualquier tienda de menaje y utensilios de cocina o incluso en supermercados. La única condición es que el envase indique claramente que se puede usar en el microondas.

¿Por qué los plátanos pueden sustituir al azúcar?

Tal y como consta en el libro de la Fundación Española de la Nutrición (2018), cuando los plátanos están maduros, el almidón se va convirtiendo en azúcares naturales sencillos como sacarosa, glucosa y fructosa, lo que aporta el mismo sabor dulce.

Además, según explica la propia chef en su vídeo, los plátanos tienen efectos muy beneficiosos para el tránsito intestinal. Lo mejor de todo es que nuestro paladar no va a echar en falta el azúcar industrial.

¿Cuántas calorías ahorramos sustituyendo el azúcar?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto el azúcar blanco como la harina de trigo blanca son productos sumamente calóricos. Según la guía nutricional que hemos mencionado, 100 gramos de azúcar equivalen a 398 kilocalorías, y la misma cantidad de harina representa 375 kilocalorías.

Los plátanos maduros, en cambio, solo nos añaden 94 kilocalorías por cada 100 gramos. Sumando y restando, esta receta nos ahorrará entre 700 y 900 kilocalorías. A grandes rasgos, una persona adulta debe consumir entre 1.600 y 3.000 calorías.

Ingredientes Ingredientes Plátanos maduros, 2 ud

Huevos, 2 ud

Cacao puro, 3 cucharadas soperas

Levadura química, 1 cucharadita

Esencia de vainilla (opcional)

Nueces (opcional)

Pepitas o trozos de chocolate negro (opcional) Paso 1 Pela los plátanos, colócalos en un recipiente y machácalos con un tenedor hasta reducirlos a puré. Paso 2 Incorpora al recipiente los huevos, el cacao puro y la levadura química. Si quieres, añade también un poco de esencia de vainilla. Paso 3 Mezcla todos los ingredientes de manera uniforme hasta obtener una masa homogénea. Paso 4 Añade a la mezcla las nueces troceadas y los trozos de chocolate negro para que queden repartidos por el interior de la masa. Paso 5 Vierte la preparación en un molde apto para microondas y procede a su cocción a máxima potencia durante 5-6 minutos.

Otras preguntas frecuentes sobre los brownies

¿Puedo usar plátanos verdes? No, es indispensable que los plátanos estén maduros. De lo contrario, el almidón no suplirá el efecto del azúcar, cambiando el sabor completamente y llegando a ser incluso indigestos.

Si le añado trozos de tableta de chocolate negro, ¿Sigue siendo saludable? Sí, pero debes añadirlos con moderación para no aumentar en exceso el valor calórico del brownie, ya que el chocolate contiene grasas y azúcares.

¿Por qué se recomienda añadir nueces a la masa? Las nueces aportan un toque crujiente y son un fruto seco rico en minerales como el fósforo o el magnesio.

Además, son fundamentales para la salud cardiovascular porque reducen el colesterol y previenen infartos, tal y como demostró el consenso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis en 2024.

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