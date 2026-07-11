Italia da una lección a España: "La mejor ensalada de verano no lleva patata, sino 1 barra de pan tostado y 5 tomates"

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Las ensaladas son uno de los entrantes y platos más populares del verano. Son ideales porque sus ingredientes suelen aportar frescura e hidratación, dos aspectos fundamentales ante las olas de calor.

Además, son muy fáciles de elaborar, puesto que muchas no requieren ningún tipo de cocción. Una de las ensaladas que más triunfa en España en esta época es la campera: patatas, tomate, cebolla, huevo duro, atún, aceitunas y aliño.

Sin embargo, la cocinera, Paula Marín (@paulasumasi), nos propone en uno de sus vídeos una alternativa italiana de cocina de aprovechamiento. Se trata de la panzanella, todo un icono de la gastronomía de la Toscana.

Una manera de aprovechar el pan

El ingrediente estrella de esta ensalada es el pan duro, que se tuesta y se mezcla con el resto de elementos culinarios: tomate, cebolla, aceite de oliva, vinagre y albahaca. La receta de Marín añade a su vez burrata y jamón serrano.

El pan, como fuente de hidratos de carbono, hace que el plato sacie más que una ensalada común. Además, el tomate tiene efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, tal y como señala la Fundación Española del Corazón.

De la necesidad, una virtud

La panzanella nació en la región de Florencia, de la necesidad de aprovechar el pan duro del día anterior. La primera mención a este plato es en el Decamerón de Bocaccio en el siglo XIV, bajo el nombre de "pan lavado".

La receta original no llevaba tomate. De hecho, según el portal 196 Flavors, la incorporación de este ingrediente no se popularizó hasta principios del siglo XX, mucho tiempo después de que el tomate se añadiera a la dieta diaria italiana.

Ingredientes Ingredientes Tomates de distintas variedades, 5-6 ud

Barra de pan duro, 1 ud

Pepino, 1 ud

Aceite de oliva, al gusto

Sal, al gusto

Miel, 1 cucharada

Ralladura de la piel de una lima, al gusto

Zumo de lima, un chorrito

Jamón serrano, 40 g

Burrata, 1 ud

Hojas de albahaca fresca, 3 ud Paso 1 Corta la barra de pan en dados de tamaño regular. Dispón las piezas extendidas sobre una bandeja de horno y adereza de manera uniforme con una película de aceite de oliva y la ralladura de lima. Paso 2 Hornea a 200 °C durante 10 minutos o hasta que observes una textura crujiente y un color dorado. Paso 3 Lava adecuadamente y procesa los tomates y el pepino, cortándolos en dados pequeños. Reserva todo en un recipiente amplio para favorecer la liberación de sus jugos naturales. Paso 4 En un bol auxiliar, combina la cucharada de miel, una proporción generosa de aceite de oliva y un chorrito de zumo de lima. Emulsiona la mezcla mediante agitación mecánica (con unas varillas) hasta integrar el aceite y el ácido de la lima, logrando una textura homogénea y estable. Paso 5 Incorpora los dados de pan tostado al recipiente que contiene el tomate y el pepino. Vierte la emulsión elaborada en el paso anterior y rectifica el punto de sal. Paso 6 Mezcla cuidadosamente mediante movimientos envolventes para permitir que la miga del pan absorba los jugos de las hortalizas y el aliño, reblandeciendo ligeramente su estructura sin llegar a deshacerse. Paso 7 Dispón la mezcla en una fuente de presentación. Corona la elaboración colocando en el centro la burrata fresca y distribuyendo armónicamente las lonchas de jamón serrano. Paso 8 Finaliza integrando las hojas frescas de albahaca para aportar notas aromáticas volátiles que realcen el conjunto del plato.

Más recetas de ensaladas

Ensaladilla rusa con fuet: Machaca 600 g de patatas cocidas y mézclalas con 250 g de fuet, 125 g de queso cheddar, 1 tomate natural, 10 pepinillos en vinagre, 12 aceitunas y 75 g de maíz dulce.

Adereza todo con una lactonesa casera, una salsa elaborada con leche y aceite, sin huevo crudo para evitar riesgos en verano. Para prepararla, vierte 100 ml de leche entera y 200 ml de aceite de girasol en un recipiente para batir.

Tritura dejando la batidora quieta en el fondo hasta que la mezcla empiece a emulsionar y cuando veas que espesa, muévela con suavidad hacia arriba y hacia abajo para integrar todo el aceite.

Para terminar, añade sal y una cucharadita de vinagre o zumo de limón, y bate durante unos segundos más. Finalmente, mézclalo con los demás ingredientes y deja reposar todo en la nevera un par de horas para que la mezcla quede muy cremosa.

Ensalada de melón, lomo embuchado y tomate: Forma una base de lechugas variadas y añade por encima 3 tajadas de melón cortadas en trocitos, tomatitos cherry, maíz dulce y unas tiras finas de lomo embuchado.

Este último ingrediente es una alternativa innovadora al clásico jamón. Adereza todo con una vinagreta emulsionada compuesta por 3 partes de aceite y 1 de vinagre, a la que debes añadir 1 cucharadita de mostaza de Dijon, un chorrito de miel y una pizca de sal.