Adiós al estropajo: el sencillo truco para limpiar la batidora en solo diez segundos y sin esfuerzo

Las batidoras se han convertido en unos de los utensilios más utilizados por los ciudadanos españoles. A pesar de que llevan muchos años en las cocinas de los hogares de nuestro país, lo cierto es que son cada vez más habituales y sirven para preparar más comidas. La función principal de las batidoras es cortar, triturar y mezclar diferentes tipos de alimentos. Y es por ello por lo que muchos la utilizan para hacer batidos, cremas o purés elaborados a base de diferentes ingredientes como, por ejemplo, frutas o verduras.

En la actualidad, existen diferentes tipos de batidoras. Cada una de ellas está diseñada para un uso específico. Sin embargo, a pesar de que han ido saliendo al mercado diferentes tipos con el paso de los años, lo cierto es que todavía se siguen utilizando las clásicas, que son aquellas "de brazo" que se enchufan a la corriente eléctrica.

La batidora se ha configurado en los últimos años como uno de los utensilios más básicos y esenciales de las cocinas de nuestro país. Sin embargo, su uso implica que, posteriormente, hay que llevar a cabo una buena labor de limpieza. Y es que es más que habitual que los restos de alimentos se queden impregnados en las cuchillas de la batidora. Y no suele ser fácil eliminar esta suciedad.

Imagen de archivo de una batidora.

Normalmente, las personas que utilizan con frecuencia la batidora proceden a limpiarla con un estropajo, al igual que harían con cualquier otro utensilio. Sin embargo, esta no es la mejor opción para acabar con la suciedad de las cuchillas y la parte inferior de la batidora. Además de que el estropajo no es del todo efectivo y a veces pueden quedar restos de suciedad, esta acción podría desgastar las cuchillas.

Recientemente, una usuaria de TikTok que comparte contenido con sus seguidores relacionado con la limpieza ha dado la clave para limpiar correctamente la batidora después de usarla. A través de un vídeo publicado en su perfil, la usuaria ha explicado a sus seguidores el sencillo truco para acabar con la suciedad de la batidora sin tener que hacer uso de un estropajo.

[El sencillo truco viral para que la comida no se quede pegada en las sartenes viejas]

Tal y como detalla en el vídeo, la mejor opción para acabar con la suciedad es llenar un recipiente con agua y añadirle jabón. Una vez esté preparada la mezcla, el siguiente paso es enchufar la batidora de nuevo y batir durante unos diez segundos. El movimiento de las cuchillas hará que se eliminen los restos de suciedad.

Posteriormente, una vez que se haya procedido a batir durante unos diez segundos, el siguiente paso es desenchufar la batidora y aclarar con agua para acabar con los posibles restos que se hayan podido quedar. Para terminar, lolo ideal es limpiar el cuerpo de la batidora pasando un paño húmedo. "No uses estropajo. Desgastarás tus cuchillas y no quedará realmente limpia. Un poco de agua, unas gotas de jabón, batir y listo", explica la usuaria en TikTok.

El vídeo acumula en la actualidad más de 21.000 'me gusta' y más de 180 comentarios. En la mayoría de los comentarios, los usuarios agradecen a la autora del vídeo el consejo.

Sin embargo, algunos preguntan si realmente es seguro utilizar la batidora enchufada con agua. Una pregunta a la que la autora del vídeo responde tajante y aclara que no hay ningún peligro, ya que es igual que si se hiciera con un puré o un batido.

[El sencillo truco del chef José Andrés para hacer la tortilla mucho más jugosa y sabrosa: sin patatas y en 5 minutos]

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que pueda dar pereza, la realidad es que limpiar la batidora justo después de utilizarla es muy importante. Tal y como detalló la OCU en un estudio, lo ideal es acabar con la suciedad de la batidora nada más terminar de utilizarla, ya que, si no se hace así, los restos de comida se endurecerán y será más difícil dejarla impecable.

Además, en el caso de las batidoras de mano o de vaso, mantener una perfecta higiene es esencial, ya que entran en contacto directo con los alimentos y esto puede ocasionar ciertos problemas.