Este es el restaurante que Marta Pombo y su marido han elegido para comer este puente de diciembre

Desde que el pasado 29 de noviembre se estrenara el documental que muestra el día a día de su familia, las hermanas Pombo han acaparado todas las miradas. Las influencers han dado dado el salto a las plataformas de pago, concretamente a Amazon Prime Video, y se han convertido en la protagonista de su propio documental. Siguiendo a otras como Dulceida, Georgina o Marta Díaz, María presentó hace unas semanas a sus más de 3 millones de seguidores el tráiler de su nueva docuserie. En la producción, la madrileña es la protagonista. Pero no es la única. Y es que sus hermanas Lucía y Marta también cobran especial importancia en el formato.

El pasado mes de octubre, Marta Pombo protagonizó la que ha sido, sin duda, una de las bodas del año. Después de dos años de relación y una hija en común, la hermana de María Pombo contrajo matrimonio con el odontólogo vizcaíno Luis Zamalloa. Junto a él muestra en redes sociales su día a día en compañía de su hija Matilda. Y ha sido precisamente eso lo que ha ocurrido este puente de diciembre, cuando la pareja ha decidido realizar una escapada al norte de España para disfrutar de los días festivos.

Concretamente, la pareja ha elegido Vizcaya como destino para disfrutar de unos días de relax en los que han combinado el deporte con la mejor gastronomía. Sin embargo, el viaje no empezó del todo bien. Y es que, tal y como el propio Luis Zamalloa contó en su perfil de Instagram, el odontólogo sufrió un pequeño percance con su bicicleta. "Siempre elijo atravesar el charco, aunque se pueda esquivar. Pero con este me he pasado. Cubría demasiado", explicó en Instagram. Nada que no se pudiera curar con una buena comida.

La influencer Marta Pombo durante su escapada a Vizcaya. Instagram

Como suele ser habitual, Marta y Luis han compartido con sus seguidores todos los detalles de su escapada. Como no podía ser de otra manera, también han mostrado a su público los restaurantes que han elegido para comer y disfrutar de la mejor gastronomía. Y es que después del percance con la bicicleta, la pareja decidió acudir a uno de los locales más populares del País Vasco: el Palacio Urgoiti de Mungia. "Un buen solomillo post bici es lo mejor que hay", publicó el propio Luis.

El restaurante, localizado en el interior del hotel, se ha convertido en los últimos tiempos en todo un referente de la gastronomía vasca. Un lugar perfecto para "disfrutar de momentos especiales, comidas con una buena conversación, celebraciones o exitosas reuniones de negocios", tal y como señalan desde su página web.

Tal y como detallan desde el propio restaurante, todos sus platos están basados en la cocina tradicional vasca, con productos de la tierra y el mar elaborados para que lleguen a las mesas con la máxima frescura.

El Palacio Urgoiti, también conocido como Palacio del Gallo o de Adán de Yarza, fue construido por Don Miguel Vélez de Larrea a finales del siglo XVII en Galdakao. Ha pertenecido siempre al linaje de los Adán de Yarza y se encuentra a tan solo 15 kilómetros de Mungia. A lo largo de su historia, ha sido punto de encuentro de importantes personalidades, entre las que destaca, por ejemplo, Don Carlos de Borbón.

Hotel Palacio Urgoiti.

En esta ocasión, han sido los influencers Marta Pombo y Luis Zamalloa los que han disfrutado de la comida tradicional vasca que ofrece este establecimiento. Tal y como compartió el matrimonio a través de sus perfiles de Instagram, ambos tuvieron la oportunidad de disfrutar de algunas de las especialidades de la casa como, por ejemplo, el solomillo o las rabas. Este último entrante, tal y como aseguró la propia Marta, es uno de los favoritos de Matilda, la hija que ambos tienen en común. "Qué maravilla", expresó la mediana de las Pombo en redes sociales sobre el restaurante.

La pareja se casó el pasado mes de octubre en La Borda del Mentidero, en Madrid. La pareja celebró una emotiva boda civil en la que tanto su hija, como sus sobrinos Martín y Vega (hijos de María Pombo y Pablo Castellanos) tuvieron un especial protagonismo. Un enlace que estuvo marcado no solo por la cantidad de influencers que acudieron a la celebración, sino también por tratarse de la segunda boda de la hermana mediana de las Pombo.

Y es que no era la primera vez que Marta daba el 'sí quiero'. La influencer se casó hace cuatro años con Luis Giménez en el Santuario de Nuestra Señora de Latas en Somo, Cantabria. En esta ocasión, la boda tuvo lugar tan solo unos meses después del enlace de su hermana María. Sin embargo, su matrimonio duró poco más de un año, tras meses de rumores de infidelidad por parte de él.

