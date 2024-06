Estas son las dos mejores pastas de dientes de Mercadona según la odontóloga Montse Ochoa

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que una buena pasta de dientes tiene que "conseguir limpieza, una agradable sensación en la boca y prevenir caries, pero sin dañar los dientes ni el medio ambiente". La definición es clara, pero es cierto que no todos los dentífricos lo logran.

De hecho, en el mercado es habitual encontrarse con productos demasiado abrasivos, agentes tensioactivos que eliminan la película natural de los dientes, así como humectantes, agentes viscosizantes, sabores o conservantes, entre otros.

Pero entonces, ¿cuál es la mejor pasta de dientes? Sobre esto precisamente es sobre lo que ha hablado una conocida tiktoker y dentista, Montse Ochoa, en uno de sus vídeos compartidos en la red social. Un vídeo en el que ha desvelado que las dos mejores pastas de dientes de Mercadona son de Deliplus: Anticaries y Fresh Gel.

Una de las razones por la que estos dos dentífricos son considerados mejores que el resto la encontramos precisamente en su listado de ingredientes y en la ausencia de sodio lauril sulfato (SLS).

La mejor pasta de dientes del Mercadona

"No contienen sodio lauril sulfato, una sustancia que es mejor que no entre en contacto con tu piel o boca de forma continuada", explica en el video que ha subido a la conocida red social. "No llevan SLS y por lo tanto, son recomendables y además muy económicas" (ambas cuestan 1,10 euros), detalla la especialista.

El lauril sulfato de sodio (SLS) es un agente espumante muy eficaz que se utiliza en productos de higiene personal como jabones corporales, champús, limpiadores faciales y pastas de dientes. Este compuesto es el responsable de generar abundante espuma y ayuda a eliminar partículas de alimentos de los dientes.

Sin embargo, el SLS es un desengrasante que puede dañar la capa de lecitinas de las células y alterar el equilibrio de la microflora oral. Su uso puede provocar irritación tanto en la piel como en las mucosas.

Además, varios estudios han señalado una relación entre el uso de SLS y la aparición de úlceras bucales. Por esta razón, al elegir una pasta de dientes para mantener una buena higiene bucal, es recomendable evitar aquellas que contengan SLS.

Optar por pastas de dientes sin SLS hace que evites la exposición de la piel y las mucosas a erosiones que pueden causar aftas en los labios y el interior de la boca, en lugar de dejarse llevar por la falsa sensación de limpieza que proporcionan las pastas dentales espumantes.

Como la propia OCU señala en su web, una buena pasta de dientes debe garantizar estos requisitos: cuando se usa adecuadamente junto con el cepillado, debe limpiar los dientes de manera efectiva, eliminando restos de comida, película dental, placa y manchas.

También debe dejar una sensación de frescura y limpieza, además de refrescar el aliento. No debe ser abrasiva para el esmalte y la dentina, y tiene que ser segura, agradable y cómoda de usar. Finalmente, debe ser accesible en términos de precio. Factores que estas dos opciones de Mercadona garantizarían.