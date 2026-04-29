Barbacid, en la picota: carga contra las 'insinuaciones maliciosas' que hacen de su error 'una información torticera'

Barbacid critica las insinuaciones de mala fe y recalca que el valor científico del trabajo no está en duda, confiando en que el artículo sea publicado nuevamente.

El estudio, que logró erradicar el cáncer de páncreas en ratones mediante triple terapia, no utilizó fármacos de la empresa de los autores.

Barbacid y sus coautoras son copropietarias de Vega Oncotargets, una spin-off relacionada con el desarrollo de tratamientos, aunque aseguran no haber obtenido beneficios.

La revista PNAS ha retirado un estudio de Mariano Barbacid sobre la cura del cáncer de páncreas en ratones por no declarar un conflicto de intereses.

El pasado 19 de marzo, desde la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, PNAS, se pusieron en contacto con Mariano Barbacid para confirmarle que iban a retirar su estudio sobre la cura del cáncer de páncreas en ratones por "un conflicto de intereses".

Y es que ni Barbacid ni ninguna de las otras dos autoras, Carmen Guerra y Vasiliki Liaki, habían incluido que son copropietarios en Vega Oncotargets, una spin-off fundada por el CNIO y la Fundación CRIS para desarrollar nuevos tratamientos contra este tumor tan letal.

El trabajo, que había sido rechazado por un par de revistas, acabó publicándose a finales del pasado año PNAS porque Barbacid es miembro de la Academia estadounidense. Esta vía, que suele contar con una menor revisión, es la que ha provocado que los editores pidan retractar el artículo.

Como el procedimiento interno no permite que los autores añadan una nota en la que declaran su conflicto de interés se han visto obligados a enviar de nuevo el artículo bajo el método que siguen los científicos que no son miembros de esta institución.

El nuevo envío, tal y como señala Guerra a EL ESPAÑOL, no se produjo hasta el pasado 7 de abril por motivos que nada tienen que ver con la investigación. Es probable que, con la revisión ya en marcha, en unos 15 días reciban una primera respuesta.

En ella esperan tener que atender a nuevas peticiones, como suele ser habitual en estos casos. No obstante, confían en que vuelva a ser publicado "en breve".

Así lo ha reflejado también el propio Barbacid, quien en un comunicado se ha mostrado crítico con el medio que ha adelantado esta noticia al publicar "una información torticera" sobre "una mera cuestión formal" en la que no existe "mala fe ni voluntad alguna de ocultación".

"Tiene tantas obligaciones que no puede estar en todo", defiende su colega del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, que es la primera vez que se enfrenta a una situación de este tipo, al igual que le sucede a Liaki: "Ha sido un descuido y lo estamos pagando trabajando 'el doble'".

Cómo afecta al estudio

El estudio liderado por Barbacid ha causado una gran expectación desde el momento en el que presentó los resultados. No es para menos ya que se había logrado erradicar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones con una triple terapia que ataca a la proteína KRAS.

En realidad, ninguno de los fármacos que se combinaron pertenece a Vega Oncotargets: dos de ellos son propiedad de compañías privadas, mientras que el tercero fue desarrollado por un investigador de la Universidad de Míchigan.

Por este motivo los investigadores no veían que pudiera haber un conflicto de interés. Además, la primera vez que presentaron el estudio, a la revista Cancer Cell, ni siquiera existía esta pequeña biotecnológica de la que no reportan beneficio alguno.

La segunda en rechazar el artículo fue la prestigiosa revista Nature, donde no se publicó porque consideraron que no contaban con resultados significativos respecto a lo que otros científicos ya habían publicado.

Los propios editores de PNAS han trasladado su tranquilidad a los autores: "El valor de la investigación en sí no está en duda". "Si lo hicieran, no nos permitirían enviar el artículo como direct submission [el método que siguen los científicos que no son miembros de la Academia]", añade Guerra.

La confianza, en juego

"Científicamente no hay ningún problema, la investigación continúa y todo va bien", prosigue. La farmacóloga, que pertenece al CNIO desde que se fundara en 1998, incide en asumir un error cometido "por falta de experiencia" en el ámbito de la creación de empresas.

De hecho, nunca han pensado que fuera una porque "nadie está obteniendo ningún beneficio". Vega Oncotargets aún no cuenta con ningún trabajador contratado (las dos personas que están trabajando para ella lo hacen como autónomos).

Además del de Barbacid y el de Guerra, el tercer y único nombre que aparece en su web es el de Rafael Ferrito, director técnico de la consultora FTherapeutics. En ella también reconocen que surge "para continuar con la validación de los estudios preclínicos" dirigidos por Barbacid.

Un objetivo para el que, como él mismo afirmó, iban a necesitar 30 millones de euros. Gracias a la campaña de la Fundación CRIS contra el cáncer, ya ha recaudado 3,5 millones. Guerra no cree que este error vaya a suponer un obstáculo a la hora de buscar más financiación.

Sí que se muestra preocupada por lo que puedan pensar otros profesionales y los propios pacientes: "No quiero que crean que no lo hacemos en serio". Barbacid, por su parte, denuncia "maliciosas insinuaciones" que no tienen cabida.

Como concluye en su misiva, los estudios para desarrollar fármacos que puedan ser aplicados en pacientes no pueden llevarse a cabo en laboratorios académicos sino en estructuras empresariales validadas para este propósito.