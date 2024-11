Este es el primer que signo debe hacerte sospechar de un cáncer de colon según los médicos

El cáncer de colon es, a día de hoy, uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo occidental. Según la asociación española contra el cáncer (AECC), solo durante el pasado año 2023 se diagnosticaron más de 40.000 nuevos casos, representando el 15% de todos los tumores diagnosticados durante el año, y siendo el segundo tumor más frecuente en hombres (tras el cáncer de próstata) y en mujeres (tras el cáncer de mama). Además, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer, siendo superado solo por el cáncer de pulmón, con más de 15.000 fallecidos por esta causa solo durante el pasado año 2023.

La 'buena noticia' es que, si se detecta a tiempo, en sus primeras etapas es fácil de tratar, por lo que es importante estar alerta ante sus primeros síntomas potenciales. Recientemente, un grupo de gastroenterólogos ha comentado esta situación con el medio Parade, dando una pequeña lista de signos y síntomas a tener en cuenta.

Uno de los primeros signos a tener en cuenta, como explica el Dr. Robert E. Shoen, MD, gastroenterólogo en UPMC, es el sangrado rectal, siendo uno de los signos más comunes de este tipo de tumor maligno. Aunque se trata de un signo llamativo, se suele pasar por alto y achacar a origenes menos graves, como explica este profesional:

"El sangrado es el síntoma cardinal número uno. Las personas tienen sangrado rectal y piensan 'oh, son hemorroides, no es preocupante', y eso puede ser un error fatal. No siempre se trata de hemorroides, puede ser algo maligno, como el cáncer, y es necesario evaluarlo y si es preciso, tratarlo"

Por su parte, la Dra. Arielle Kanters, MD, cirujana colorrectal de la Clínica Cleveland, coincide en recalcar este signo: "El sangrado rectal sin un origen claro, y sin una colonoscopia reciente, al menos en mi opinión como cirujana colorrectal, es un posible cáncer hasta que se demuestre lo contrario"

Sin embargo, el sangrado rectal no es el único signo a tener en cuenta, aunque sí sea el más llamativo. Otros signos y síntomas incluyen el cambio en los hábitos intestinales, algo que puede achacarse a cambios en la alimentación o incluso a mayores niveles de estrés, motivo por el cual suelen también pasarse por algo o ignorarse con facilidad. Los hábitos intestinales pueden fluctuar por una gran variedad de razones; sin embargo, si persisten, deben tenerse en cuenta, como comenta el Dr. Shoen:

"Es posible pasar de un hábito intestinal regular a un estreñimiento cada vez mayor o, por el contrario, a un cambio de hábitos hacia la diarrea. Es comun la fluctuación; si nos vamos de vacaciones y sufrimos estreñimiento, esto no significa que tengamos que acurrir corriendo al médico. Lo que hay que tener en cuenta es la persistencia de los síntomas"

Por su parte, la Dra. Karters recuerda más signos y síntomas a tener en cuenta, algunos de ellos muy inespecíficos, pero que de nuevo hay que contextualizar y valorar según su persistencia:

"Otros síntomas comunes serían la pérdida de peso inexplicable y anemia inexplicable, es decir, recuentos sanguíneos bajos, sensación de cansancio y pérdida de energía. También los cambios de coloración de las heces, no solo si se vuelven rojo brillante, sino también negro oscuro, ambos podrían ser un signo de pérdidas de sangre, aunque no sea el color normal que imaginamos"

Por otro lado, ambos profesionales señalan la importancia de detectar problemas relacionados con el colon antes de que provoquen síntomas evidentes, y mucho antes de que lleguen al punto de convertirse en un cáncer. De hecho, la Sociedad Estadounidense del Cáncer indica que las tasas de diagnóstico de cáncer de colon han ido disminuyendo en los últimos años gracias al aumento de pruebas de detección precoz.

Como recuerda el Dr. Shoen, las pruebas de detección de cáncer de colon no solo detectan y diagnostican el cáncer, sino que pueden prevenir su desarrollo. Los tumores conocidos como pólipos pueden ser lesiones precancerosas, y pueden eliminarse durante una colonoscopia; este enfoque preventivo es el mejor, según los expertos:

"Debes hacerte exámenes de detección. Es la mejor manera de protegerse de contraer y, Dios no lo quiera, morir de cáncer colorrectal. Siempre decimos que el mejor cáncer es el que no se sufre" según comenta el Dr. Shoen.