La resistencia a los antibióticos matará a más de 39 millones de personas en los próximos 25 años

Los antimicrobianos son esenciales para acabar con enfermedades e infecciones causadas por patógenos como bacterias (antibióticos) u hongos (antifúngicos), entre otros. Durante décadas, los primeros se han usado en exceso, lo que ha disminuido su eficacia al favorecer la evolución de estos microbios para ser resistentes a ellos. Entre 1990 y 2021, murieron más de un millón de personas al año en el mundo a causa de la resistencia a estos fármacos (RAM).

El futuro es aún peor, se espera que entre 2025 y 2050 este problema cause 39 millones de muertes de manera directa y esté relacionado con casi 170 millones. Son datos del último estudio Carga Mundial de Enfermedades (GBD, por sus siglas en inglés) publicados este lunes en The Lancet.

El análisis estima que ese año morirán 1,91 millones de personas por patologías resistentes a los antimicrobianos. Bruno González-Zorn, director de la unidad de resistencia a antibióticos de la Universidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), confirma la preocupación que suscitan las cifras, pero cree que el resultado puede ser aún peor y se pueden alcanzar esos números bastante antes de 2050.

El catedrático y asesor de la OMS afirma que hay que tener en cuenta el efecto de la pandemia de covid-19. En estos momentos se produjeron más ingresos en hospitales y se emplearon estos fármacos más de lo normal, aunque el uso en farmacias estuviera más controlado. "Sabemos que aceleró el proceso". Otro de los problemas de los microorganismos resistentes es su propagación, advierte el experto. Un paciente puede, incluso, salir curado de la UCI tras una infección causada por uno de estos patógenos, pero seguir diseminándolo en su entorno porque no ha terminado de eliminarlo.

[Más de 750.000 muertes al año por resistencia a los antimicrobianos podrían evitarse según un estudio]

El único año con un descenso en las cifras fue 2021. Las muertes por RAM pasaron de 1,27 millones de muertes directas en 2019 a 1,14 millones dos años después. Los investigadores achacan ese descenso a la crisis de coronavirus. En esos momentos se redujo la carga de infecciones de las vías respiratorias inferiores no relacionadas con el covid-19, probablemente por el distanciamiento social y otras medidas de control de enfermedades implementadas, añaden.

Diferencias por edad

Una de las cosas que se resaltan en el informe es que entre 1990 y 2021 las muertes por RAM de niños menores de cinco años a nivel mundial se redujeron un 50%. También se espera que siga descendiendo durante las próximas décadas. Al contrario, estos datos aumentaron un 80% para las personas mayores en esas tres décadas y se espera que incluso se dupliquen las actuales hasta 2050.

El catedrático de la UCM, expone que uno de los elementos que hay que tener en cuenta son las vacunas. Aunque los niños tienen un sistema inmunitario bastante inmaduro, asimilan muy bien las vacunas y son muy efectivas para ellos. Al contrario, para los ancianos la protección de estas es menor. También hay otros factores: con la edad el sistema está cada vez más inmunodeprimido y las enfermedades son más complicadas de tratar. Asimismo, sufren otras comorbilidades que pueden complicar su cuadro clínico.

Países en vías de desarrollo

Los autores del trabajo cuentan que las muertes directamente causadas por la RAM aumentaron más en cinco regiones del mundo: África subsahariana occidental, América Latina tropical, América del Norte de altos ingresos, Sudeste Asiático y Asia meridional. En estas zonas, los fallecidos al año se incrementaron en más de 10.000 entre 1990 y 2021.

No es casualidad que cuatro de ellas pertenecen al conjunto de países en vías de desarrollo. La falta de recursos económicos y sanitarios en estos territorios dificulta el acceso a la asistencia sanitaria y favorece el uso excesivo de antibióticos. De hecho, en los países de altos ingresos, las muertes entre las personas de 70 años o más aumentarán un 72%, mientras que en el norte de África y Oriente Medio aumentarán un 234%, informan los autores del texto.

El trabajo subraya que la región más afectada en el futuro por la RAM será el sur de Asia. Se estima que entre 2025 y 2050 se produzcan 11,8 millones de muertes directamente debidas a este problema. Igualmente, se esperan cifras bastante elevadas en el este del continente y en el África Subsahariana.

España, uno de los peores pronósticos

El asesor de la OMS destaca que el informe ofrece para España uno de los peores pronósticos en Europa. Según esas estimaciones, en 2050 entre 21 y 24 muertes cada 100.000 habitantes serán a consecuencia de la RAM. En el mismo año, otros países como Reino Unido, Alemania y Francia esperan cifras que oscilan entre 9 y 18 casos. En 2021, nuestro país registró entre 12 y 15 fallecimientos, lo que lo convierte en uno de los territorios europeos con mayor aumento.

España llegó tarde a la prevención de la RAM, lamenta el catedrático. Hasta 2014 no implementó el Plan Nacional de Lucha contra los Antibióticos, mientras que Dinamarca contaba con él desde 1996, ejemplifica el experto. No obstante, no está todo perdido y González-Zorn es optimista: "La sociedad está cada vez más concienciada". Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero el científico cree que el país está "en el buen camino" y podrá alcanzar los niveles del resto de la Unión Europea.

Una tarea difícil

González-Zorn destaca el valor de evaluar la evolución de algo como la RAM. Debido al gran número de bacterias y enfermedades distintas que existen, no es tarea fácil. "Cuando salen estudios así es porque se ha hecho un análisis lo suficientemente profundo y científico para poder dar cifras".

Para hacer el trabajo, el equipo hizo estimaciones con 22 patógenos, 84 combinaciones de ellos con distintos fármacos y 11 infecciones entre personas de todas las edades en 204 países y territorios. Además, extrajeron información de 520 millones de registros individuales que incluían datos hospitalarios, registros de defunción y cifras sobre el uso de antibióticos.

Un estudio en 2022 reveló por primera vez la verdadera escala de la RAM. Se descubrió que las muertes relacionadas con este problema en 2019 a nivel mundial fueron más altas que las causadas por enfermedades como el VIH o la malaria, lo que provocó directamente más de un millón de defunciones y contribuyó a otros 5 millones.

Cómo atajar el problema

La propia complejidad de la situación dificulta la intervención para atajarla. González-Zorn explica que no hay una única forma. Las medidas que se tomen deben ser individuales para cada país, teniendo en cuenta su contexto. Lo que sí tiene claro que es que este trabajo tiene que pasar por la educación a dos niveles. Por un lado, hay que educar a los médicos y veterinarios en la reducción de la prescripción de antibióticos a casos estrictamente necesarios. Por otro, hay que enseñarle a la población los riesgos de la automedicación y de consumir estos fármacos en exceso.

González-Zorn considera que en la sociedad en general falta mucha concienciación sobre este tema. Asimismo, expone que los españoles todavía asocian los antimicrobianos a otros fármacos como el ibuprofeno y la aspirina, dos analgésicos de uso común. Actualmente, el 90% de los ciudadanos tiene antibióticos en casa, resalta. "Me he propuesto que esa cifra sea el 0%".